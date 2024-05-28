Аршак Корян: «В Кубке «Химки» играли на равных с клубами РПЛ, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки. Лично я хочу биться за чемпионство. Да, это сложно, а что легко?»

Аршак Корян считает, что «Химки» могут бороться с командами из первой восьмерки РПЛ.

– « » заняли первое место в ФНЛ. Насколько сезон получился тяжелым?

– Даже по результатам видно, что все команды плотно шли в верхней части турнирной таблицы, поэтому легко нам не было. Если говорить о том, в чем мы были сильнее конкурентов, можно открыть статистику и посмотреть, что мы показали хорошую реализацию моментов, хотя могло быть еще лучше.

– Какие у вас планы на следующий сезон? Вы остаетесь в «Химках»?

– Да. У меня есть контракт, который действует еще и на следующий сезон.

– Генеральный директор «Химок» сказал, что у команды есть все шансы войти в десятку РПЛ. Это реально?

– Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.

– Уровень ФНЛ сопоставим с РПЛ?

– Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами . Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки.

– Читали, что в « » могут прийти Джикия, Гильерме, …

– Нет, не читал. С Джикией мы давно знакомы лично, но не так часто созваниваемся. Если увидимся – пообщаемся, – сказал полузащитник «Химок» .