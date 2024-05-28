Аршак Корян: «В Кубке «Химки» играли на равных с клубами РПЛ, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки. Лично я хочу биться за чемпионство. Да, это сложно, а что легко?»

Теги Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Гильерме Георгий Джикия Аршак Корян Футбол

Аршак Корян считает, что «Химки» могут бороться с командами из первой восьмерки РПЛ.

«Химки» заняли первое место в ФНЛ. Насколько сезон получился тяжелым?

– Даже по результатам видно, что все команды плотно шли в верхней части турнирной таблицы, поэтому легко нам не было. Если говорить о том, в чем мы были сильнее конкурентов, можно открыть статистику и посмотреть, что мы показали хорошую реализацию моментов, хотя могло быть еще лучше.

Какие у вас планы на следующий сезон? Вы остаетесь в «Химках»?

– Да. У меня есть контракт, который действует еще и на следующий сезон.

Генеральный директор «Химок» сказал, что у команды есть все шансы войти в десятку РПЛ. Это реально?

– Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.

Уровень ФНЛ сопоставим с РПЛ?

– Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки. 

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– Нет, не читал. С Джикией мы давно знакомы лично, но не так часто созваниваемся. Если увидимся – пообщаемся, – сказал полузащитник «Химок» Аршак Корян.

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12 комментариев
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Если за чемпионство, то нужно приглянуться Зениту....
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Сезон только закончился, а Химки уже в новостях.
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Ну в таком сезоне, как прошедший, когда и наверху и внизу все друг другу уступали, возможно и поборолись бы за десятку. Но как оно будет в следующем, может быть богатые команды уже дурака валять не будут и сразу вас задвинут.
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В кубке все из РПЛ играли дублем 🤡, но так, да, шансы на чемпионство есть
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О чемпионских амбициях ранее заявили Зенит, Динамо, Краснодар, Локомотив. Но теперь всё может пойти не по плану, ФК Химки выходят на арену. Цирка.
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Бороться за чемпионатов,впринцепе возможно что а ФНЛ ,что в РПЛ уровень один и тоже зенит темень Химки Аркон, локомотив Спартак все одного уровня
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Оу простите задел наверное зенит, они же у нас каждый год в финале ЛЧ играют, вы уж меня извините
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Только с подвала и сразу такие фантазии
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Ответ Доктор Верховцев
Сезон только закончился, а Химки уже в новостях.
Ладно если только Химки, вот говорящая голова Терюшков - это да, беда…
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Ответ А ты?
Ладно если только Химки, вот говорящая голова Терюшков - это да, беда…
Так они ж единое целое.
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