Аршак Корян: «В Кубке «Химки» играли на равных с клубами РПЛ, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки. Лично я хочу биться за чемпионство. Да, это сложно, а что легко?»
Аршак Корян считает, что «Химки» могут бороться с командами из первой восьмерки РПЛ.
– «Химки» заняли первое место в ФНЛ. Насколько сезон получился тяжелым?
– Даже по результатам видно, что все команды плотно шли в верхней части турнирной таблицы, поэтому легко нам не было. Если говорить о том, в чем мы были сильнее конкурентов, можно открыть статистику и посмотреть, что мы показали хорошую реализацию моментов, хотя могло быть еще лучше.
– Какие у вас планы на следующий сезон? Вы остаетесь в «Химках»?
– Да. У меня есть контракт, который действует еще и на следующий сезон.
– Генеральный директор «Химок» сказал, что у команды есть все шансы войти в десятку РПЛ. Это реально?
– Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.
– Уровень ФНЛ сопоставим с РПЛ?
– Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки.
– Читали, что в «Химки» могут прийти Джикия, Гильерме, Дзюба…
– Нет, не читал. С Джикией мы давно знакомы лично, но не так часто созваниваемся. Если увидимся – пообщаемся, – сказал полузащитник «Химок» Аршак Корян.