У какого игрока больше всего чемпионств? Легенды «МЮ» – в лидерах, Месси – один из лучших в современности

Летом 2021-го Лео Месси и Давид Алаба сменили команды – и сразу же взяли чемпионские титулы. Для обоих чемпионства стали одиннадцатыми в карьере – впечатляющий результат, лучший в современности, но не в истории.

Мы посчитали рекордсменов в каждом чемпионате и составили общий топ. Погружаемся!

• На вершине топа – легенды «МЮ» и «Реала». Реальные шансы догнать их есть, пожалуй, у Мюллера и Месси – оба играют за клубы-гегемоны. Чуть сложнее будет Алабе и Тиаго.

• Великий Златан Ибрагимович стал чемпионом в составе четырех разных клубов – уникум! •‎ У Буффона и Ибрагимовича могло быть больше титулов, но у «Ювентуса» отобрали 2 чемпионства.

•‎ Некоторые источники считают Коману еще одно чемпионство в «Ювентусе», но это неверно: француз в сезоне-2015/16 отыграл в Серии А всего один матч и перешел в «Баварию».

•‎ Все игроки из списка уже завершили карьеры. Последним ушел Райан Гиггз – играл до весны 2014-го.

• Пока в списке только «МЮ» и «Ливерпуль» – но скоро эту тенденцию может разбить Кевин де Брюйне: у бельгийца уже 4 титула и контракт с «Ман Сити» до 2025-го. Есть все шансы догнать и даже перегнать.

•‎ Как и в АПЛ, в списке рекордсменов всего 2 клуба.

• Кажется, в ближайшее время изменить тройку лучших не сможет никто – разве что Лео вернется в «Барсу» и улучшит позицию.

•‎ В топе ожидаемо футболисты, заставшие гегемонию «Ювентуса» 2010-х, но внизу есть и разнообразие. «Про Верчелли», «Болонья», «Наполи», «Интер» – такой вариативности нет ни в одном чемпионате.

•‎ Верратти – лидер рейтинга, хотя ему всего 29 лет. В списке сразу 6 игроков «ПСЖ» – все пришли в клуб после 2012 года.

• Подходим к самой интересной части текста – Бундеслиге. Таблица полна неожиданностей. Хави Мартинес, у которого больше титулов, чем у Лама и Швайни – это и правда сюрприз.

• 8 игроков «Баварии» получали по 7 титулов.

• Игорь Акинфеев – единственный действующий футболист в списке. Недавно капитан ЦСКА продлил контракт до конца сезона-2023/24 – в идеале можно дотянуться до Тихонова.