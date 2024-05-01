Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса

«Реал» сыграл вничью с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов (2:2). Дубль у мадридцев на счету Винисиуса: бразилец забил после гениального паса Тони Крооса и реализовал пенальти на 83-й минуте за фол на Родриго. Из-за бесконечных конфликтов с судьями и соперниками, расистских скандалов и информационного шума впечатляющая статистика Винисиуса остается в тени. Исправим это. После игры в Мюнхене Вини закрепился на первом месте среди самых результативных игроков ЛЧ за последние три сезона.

Бразилец уже сравнялся с Месси по ассистам в плей-офф ЛЧ (по 12). Правда, Вини уложился за 25 игр – Лео понадобилось 77 . До рекорда Роналду всего три голевых. Вини невероятно стабилен: с 2018-го создавал проблемы всем соперникам «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов.

Любимые клиенты Вини – «Ливерпуль» (5+2), «Ман Сити» (3+3) и «Челси» (4 ассиста). При этом единственная пара матчей, где Винисиус остался без голов и передач – полуфиналы ЛЧ против «Челси» Тухеля.

Результативность во всех турнирах (на этой же дистанции) впечатляет не меньше. 63 гола и 44 ассиста за три сезона работы с Карло Анчелотти.

Винисиус в шаге от повторения лучшего результата по голам за сезон. Впереди еще как минимум шесть матчей (семь – если «Реал» выйдет в финал ЛЧ). Из-за травм бразилец сыграл в этом сезоне заметно меньше, чем в двух предыдущих: больше четырех тысяч минут в кампаниях-2021/22 и 2022/23 и только 2600 минут сейчас. Средняя результативность при этом выросла – еще никогда Винисиус не был так опасен у ворот, как сейчас.

Слегка просевшую статистику голевых передач легко объяснить: в этом сезоне бразилец трансформируется в центрфорварда. Успехи в эволюции после игры с «Баварией» зафиксировал Карло Анчелотти: «Думаю, он способен играть на позиции девятки. Он научился хорошо перемещаться без мяча, атаковать из глубины.Он очень хладнокровно действует у ворот». Прямо сейчас у Винисиуса 81 гол за «Реал» во всех турнирах – сотня уже приобретает вполне четкие очертания. Возможно, большим шагом к красивой цифре станет ответный матч с «Баварией» на «Бернабеу».

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