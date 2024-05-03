Наш любимый Марко Ройс уходит из «Боруссии». Он пережил всех главных звезд клуба за 12 лет

Марко Ройс покидает «Боруссию» после 12 лет в клубе. Стороны договорились не продлевать контракт, действие которого истекает в конце этого сезона.

Ройс – не только символ современной «Боруссии» (прошел путь от академии до капитанской повязки, хоть и с перерывом на «Менхенгладбах»), но и иллюстрация футбольной верности и бесконечной любви к одной команде.

У «Дортмунда» менялись лидеры, тренеры, поколения, приходили и уходили будущие звезды. Неизменным всегда было одно – человек с номером 11 на спине.

12 cезонов. 424 матча. 168 голов. 128 голевых передач.

Марко Ройс. Наш любимый Марко Ройс.