Магия «Реала»: 8 игроков выиграли ЛЧ 5 раз за 8 лет. А что с костяками других топ-клубов?

Сравниваем составы.
«Реал» забрал Лигу чемпионов уже в 14-й раз в истории. Последние пять титулов уместились в отрезок всего восьми лет – невероятное достижение для современного футбола.
Еще более невероятным его делает стабильность состава. ЛЧ-2022 взяли 8 игроков из команды 2014-го: Карим Бензема, Марсело, Даниэль Карвахаль, Лука Модрич, Каземиро, Иско, Начо и Гарет Бэйл.
Вот так выглядели усредненная основа и скамейка той команды.
• Каземиро в том сезоне играл совсем мало (чуть больше 650 минут во всех турнирах), поэтому не пролез даже в запас. Его время еще придет.
А как обстоят дела в других топ-клубах? Изучаем, кто в сезоне-2013/14 играл за те же команды, что и сейчас.
• Карьера Фернандиньо в «Сити» идеально повторяет выбранный нами диапазон: пришел летом 2013-го, сейчас уходит.
• Демичелис начинал сезон в «Атлетико» (но ни разу не сыграл), а в сентябре перешел в «Ман Сити».
• Из-за активной ротации в том сезоне в запас не попали еще шесть игроков с 10+ матчей – среди них Хуан Мата и Даррен Флетчер, которые еще в клубе (правда, шотландец как технический директор, а испанец уходит летом).
• К Аспиликуэте можно добавить вернувшегося Лукаку: Ромелу начинал сезон-2013/14 в «Челси», но ушел в аренду в «Эвертон».
• Петр Чех тоже в клубе, но уже не как игрок.
• Хендерсон все еще в составе, и так будет минимум до 2025-го: прошлым летом капитан продлил контракт и никуда не собирается.
• Артета вернулся в клуб, но уже как тренер.
• Только «Барса» может поспорить с «Реалом» в стабильности состава. А ведь еще есть Адама Траоре: воспитанник дебютировал в конце ноября 2013-го. Спустя 9 лет он вновь в команде.
• Отметили Алвеса из уважения к легенде. Хотя, конечно, бразильца нельзя считать железной частью костяка в прошедшие 8 лет (он ушел из «Барсы» в 2016-м), но после возвращения он необычайно хорош.
• Сезон-2013/14 – первый в «Атлетико» для Хосе Хименеса. Но он не пролез на скамейку, потому что играл совсем мало.
• Кьеллини объявил, что точно уходит, но баланс сохранится: по слухам, Поль Погба летом вернется в «Ювентус».
• В сезоне-2013/14 Раноккия был основным, а сейчас большую часть сезона просидел в запасе. Поэтому и уходит.
• Не удивительно, что до 2022-го из той команды не добрался никто – большинство из состава-2013/14 уже закончили карьеру.
• Два игрока той «Баварии» в 2022-м дошли до финала Лиги чемпионов. Правда, в составах других команд.
• Шмельцер заканчивает после этого сезона.
• Казалось, что «ПСЖ» за 8 лет скупил несколько новых составов – но Маркиньос и Верратти на месте.
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Летом представителей команды-2014 в «Реале» станет меньше: Бэйл, Марсело и Иско точно уходят. Настало время обновляться.
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Фото: REUTERS/Vincent West
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