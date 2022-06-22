Трансферные рекорды по всем возрастам: Роналду и Неймар – лидеры, за 11-летнего Родри отдали 1,5 млн евро

В начале июня мы собрали 79 рекордов Криштиану Роналду – вот вам восьмидесятый факт: переход португальца стал самым дорогим трансфером 36-летнего футболиста. По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» прошлым летом заплатил 15 миллионов евро, бонусами «Ювентус» может получить еще 8 миллионов.

Повод ли это собрать все трансферные рекорды по возрастам? Конечно.

• «Атлетико» покупал Родри дважды: сначала в 11 лет у первой школы, затем в 22 – уже у «Вильярреала», куда испанец ушел бесплатно.

•‎ Идеальная разбивка: на этой картинке ни одного трансфера дешевле 80 миллионов евро. Самые шаткие позиции у Френки де Йонга: этим летом купили сразу двух 22-леток, которые могли подвинуть нидерландца.

Суммарно за Орельена Тчуамени заплатят 100 миллионов евро, но основной платеж – 80 млн, остальное бонусами. Такая же ситуация с Дарвином Нуньесом: 75+25 бонусами.

• Неймар попал в список дважды: за 4 года подорожал с 88 до 222 млн евро.

• Случай Неймара не уникален: Криштиану тоже в списке дважды. А мог быть вообще три раза: с 2009-го по 2013-й держал рекорд для 24-летнего – а потом «Реал» купил Гарета Бэйла.

Если Роналду уйдет из «МЮ» этим летом, то наверняка побьет рекорд Жак Сонго’о: «Депортиво» продал 37-летнего вратаря за 6,5 млн евро.

А теперь посмотрим на рекорды по лигам. В АПЛ-2021/22 обновили цифры сразу в 5 категориях – вау! Ну и отмечаем полную доминацию «МЮ»: 9 самых дорогих переходов.

Главное чудо в Ла Лиге: не все позиции заняты «Барсой» и «Реалом».

Треть рекордов в Серии А поставили на стыке веков, когда лига была невероятно богатой. Лучший пример: обновление рекорда 25-летних.

В конце августа 1998-го «Лацио» купил у «Атлетико» Кристиана Вьери – за итальянца заплатили 28 млн евро. Меньше чем через год «Лацио» продал Вьери в «Интер» (ему еще было 25) – за 46,5 млн.

Прошел еще год. «Лацио» купил Эрнана Креспо за почти 57 млн евро.

В Бундеслиге не нашлось 36-летних игроков, переходивших за деньги – было несколько переходов свободными агентами, и на этом все. Поэтому без цифры 36 в списке, зато нашлась дополнительная строчка, чтобы уважительно поместить Яна Коллера.

Дайте «ПСЖ» еще пять лет – и он закроет рекорды во всех возрастных категориях Лиги 1. Хотя «Монако» активно сопротивляется.