Насколько плох «МЮ»? Вот десять (!) пугающих антирекордов

Катастрофа.

«Манчестер Юнайтед» на дне: команда разгромно проиграла «Кристал Пэлас» (0:4) и опустилась на восьмое место в АПЛ. Впереди – сразу три тяжелых игры («Арсенал», «Ньюкасл», «Брайтон»).

«Юнайтед» точно запомнит этот сезон как один из худших в современной истории клуба – кажется, еще никогда антирекорды не обновлялись так часто.

«МЮ» закончит сезон 25 мая – сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Фото: East News /Ashley Western / Colorsport / DPPI via AFP