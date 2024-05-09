Насколько плох «МЮ»? Вот десять (!) пугающих антирекордов
Катастрофа.
«Манчестер Юнайтед» на дне: команда разгромно проиграла «Кристал Пэлас» (0:4) и опустилась на восьмое место в АПЛ. Впереди – сразу три тяжелых игры («Арсенал», «Ньюкасл», «Брайтон»).
«Юнайтед» точно запомнит этот сезон как один из худших в современной истории клуба – кажется, еще никогда антирекорды не обновлялись так часто.
«МЮ» закончит сезон 25 мая – сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».
Фото: East News/Ashley Western / Colorsport / DPPI via AFP
Если с учётом всех турниров, то за уши притянуто. Надо хотя бы с поправкой на количество сыгранных матчей считать, иначе бессмысленная метрика.
а по Каземиро - изначально его игра в пиковые годы строилась на покрытии большой зоны, сейчас физически не вывозит, ему надо было к арабам уезжать после Реала
Если тренер не может использовать одного из лучших бомбардиров АПЛ прошлого сезона, то вопросы именно к нему.
А отрицательная разница мячей и 25 поражений в лиге за два сезона - только демонстрируют уровень таланта тренера.
И это тупость.