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Насколько плох «МЮ»? Вот десять (!) пугающих антирекордов

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Катастрофа.

«Манчестер Юнайтед» на дне:  команда разгромно проиграла «Кристал Пэлас» (0:4) и опустилась на восьмое место в АПЛ. Впереди – сразу три тяжелых игры («Арсенал», «Ньюкасл», «Брайтон»).

«Юнайтед» точно запомнит этот сезон как один из худших в современной истории клуба – кажется, еще никогда антирекорды не обновлялись так часто.

«МЮ» закончит сезон 25 мая – сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити». 

Фото: East News/Ashley Western / Colorsport / DPPI via AFP

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