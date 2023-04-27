Может вернуться в Турин?

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что в контракте Пауло Дибалы есть сразу два пункта, которые облегчают его уход из «Ромы» уже этим летом.

Аргентинский форвард провел последние семь сезонов, играя за «Ювентус». Летом прошлого года у него закончился контракт с бьянконери, причем около года шли разговоры о продлении. Игрок постоянно требовал повышение зарплаты. Его агент запрашивал более 10 млн евро чистыми плюс бонусы, тогда как «Ювентус» не планировал даже повторять его действующую зарплату − 7,3 млн евро.

Последнее предложение от клуба, по данным Николо Скиры, было таким: 5,5 млн евро чистыми в год и 1 млн евро бонусы. Дибала же понизил аппетиты до 7 млн и требовал контракт на 3 года с опцией еще на один сезон. В какой-то момент клуб свернул все переговоры, а позже появилась информация что новым центром проекта станет Душан Влахович.

С «Ромой» Дибала подписал трехлетний контракт с зарплатой 3,8 млн евро в год, а также прописал те самые два пункта:

− если игрока захочет купить итальянский клуб, то он должен заплатить 20 млн евро. Однако у «Ромы» есть право блокирования выкупа, если они повышают зарплату игроку с 3,8 млн евро до 6 млн;

− если на игрока будет претендовать клуб не из Италии, то для него цена − 12 млн евро. Игрок будет сам решать, переходить ему или нет.

Как думаете, есть ли вероятность возвращения Дибалы в Турин на таких условиях и нужен ли он клубу? Пишите в комментариях.