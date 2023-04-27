Туринская Старушка
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Оказывается, что в контракте Дибалы есть умная клаусула. Летом игрок может быть доступен любому клубу

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Может вернуться в Турин?

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что в контракте Пауло Дибалы есть сразу два пункта, которые облегчают его уход из «Ромы» уже этим летом.

Аргентинский форвард провел последние семь сезонов, играя за «Ювентус». Летом прошлого года у него закончился контракт с бьянконери, причем около года шли разговоры о продлении. Игрок постоянно требовал повышение зарплаты. Его агент запрашивал более 10 млн евро чистыми плюс бонусы, тогда как «Ювентус» не планировал даже повторять его действующую зарплату − 7,3 млн евро.

Последнее предложение от клуба, по данным Николо Скиры, было таким: 5,5 млн евро чистыми в год и 1 млн евро бонусы. Дибала же понизил аппетиты до 7 млн и требовал контракт на 3 года с опцией еще на один сезон. В какой-то момент клуб свернул все переговоры, а позже появилась информация что новым центром проекта станет Душан Влахович.

С «Ромой» Дибала подписал трехлетний контракт с зарплатой 3,8 млн евро в год, а также прописал те самые два пункта:

− если игрока захочет купить итальянский клуб, то он должен заплатить 20 млн евро. Однако у «Ромы» есть право блокирования выкупа, если они повышают зарплату игроку с 3,8 млн евро до 6 млн;

− если на игрока будет претендовать клуб не из Италии, то для него цена − 12 млн евро. Игрок будет сам решать, переходить ему или нет.

Как думаете, есть ли вероятность возвращения Дибалы в Турин на таких условиях и нужен ли он клубу? Пишите в комментариях.

4 комментария

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ASH11
А кому он нужен, с другой стороны? Ему 29, в топ его даже если позовут, то для подмены.
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Я всех их сделал
Ну да, не продлили игрока, чтоб через год за 20 его купить, больше же деньги некуда девать. История Дибалы в Турине закончена, да и то, что он в качестве свободного агента никому не оказался нужен и был вынужден идти в клуб из ЛЕ, ясно показывает место Пауло в европейском футболе, про топ-клубы он может забыть, его максимум теперь это околотопы типа Ромы, Севильи или Марселя какого-нибудь, да и в Риме вроде он нашёл себя и смысл куда-то брыкаться, хорошая страна, знакомый чемпионат, что ещё нужно, пусть себе играет, главное чтоб Юве не забивал, а в остальном желаю ему успехов.
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saric
Мог остаться за 5,5 но ушел на 3,8 млн... Жадность фраера ... ))
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d.xoxlov
Возвращаться никуда никому не надо. Ни Пауло, ни "Ювентусу". Вернули Аллегри, вернули Погба, что в итоге? Возвращение – это отсутствие конструктивных идей развития. Очень надеюсь, что с этим в "Юве" покончено.
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