«Ювентус» отклонил первое требование Аллегри о выплате выходного пособия

«Ювентус» уволил Макса Аллегри, но обеим сторонам еще предстоит согласовать вопрос о компенсации.

У Аллегри оставался один сезон по контракту с клубом, прежде чем его уволили. «Юве» ускорил его уход и сейчас ведет переговоры с тренером по поводу выходного пособия.

Аллегри провел два сезона в «Ювентусе», и прежде чем он перейдет к работе с другими клубами, он хочет получить выходное пособие в размере 7 млн евро.

Tuttomercatoweb сообщает, что в «Ювентусе» считают эту цифру возмутительной и уже отклонили первую просьбу своего бывшего тренера.

Ожидается, что Аллегри будет настаивать, но «Ювентус» не планирует удовлетворять его текущие требования.