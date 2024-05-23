Аллегри сможет работать с Бензема в следующем сезоне

«Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри, посчитав результаты сезона неудовлетворительными. Однако, тренер вряд ли останется без работы. По информации испанского издания Marca, к Аллегри проявляет интерес «Аль-Иттихад».

Клуб из Саудовской Аравии ищет нового тренера после провала Марсело Гальярдо. Аргентинский тренер не смог достичь целей, поставленных перед ним клубом – «Аль-Иттихад» не прошел квалификацию в следующую Лигу чемпионов Азии и завершил сезон с 14 победами, 4 ничьими и 13 поражениями.

Если Аллегри примет предложение «Аль-Иттихада», то будет тренировать таких футболистов, как Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо и Луис Фелипе.