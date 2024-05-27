Аллегри получил неожиданное предложение о работе. Экс-тренер «Юве» может остаться в Серии А

Председатель совета директоров «Монцы» Адриано Галлиани активно ищет нового главного тренера и «полушутя» предложил работу Массимилиано Аллегри.

Вторая эпоха 56-летнего итальянского тренера в «Ювентусе» завершилась драматично: после победного финала Кубка Италии, в котором «бьянконери» победили «Аталанту», Аллегри атаковал судью, а потом журналиста и осветительное оборудование. Клуб расстался с ним за два тура до конца сезона.

Агент Аллегри был недавно замечен на встрече с представителями «Аль-Иттихада», но его близкий друг и советник Джованни Галеоне предположил, что он останется в Европе для следующего этапа своей карьеры. Кроме того, может начаться судебное разбирательство с «Ювентусом» по поводу характера его резкого увольнения.

Corriere della Sera сообщает, что Раффаэле Палладино решил покинуть «Монцу» этим летом, что побудило Галлиани и директоров клуба начать поиск нового тренера на его место.

Алессандро Неста и Алессио Дионизи предложили себя «бьянкоросси», Андреа Пирло также может стать кандидатом, но в последние дни Галлиани «полушутя» предложил эту работу Аллегри, который ждет окончания судебной тяжбы с «Ювентусом», прежде чем приступить к поиску нового клуба.