«Ты вошел в историю». Игроки «Ювентуса» прощаются с Алексом Сандро
«Ювентус» попрощался с Алексом Сандро. В 38-м туре Серии А футболист помог своей команде обыграть «Монцу» (2:0), забив один из голов.
На 73-й минуте игры бразильский защитник туринцев был заменен и покидал поле под стоячую овацию трибун.
Одноклубники посвятили посты в социальных сетях покидающему «Ювентус» Сандро.
Глейсон Бремер
«Как товарищ по команде и, прежде всего, как друг, я хочу сказать тебе – спасибо! Ты был примером для многих, ты многое выиграл и с честью носил футболку нашего клуба. Ты вошел в историю «Ювентуса». Поздравляю и желаю удач, мой друг».
Кенан Йылдыз
«Ты велик! Спасибо тебе за все!».
Лука Пеллегрини
«Великолепный футболист, как все прекрасно видели. Мне повезло узнать тебя и как товарища по команде, и, особенно, как невероятного человека. Ты феномен на поле и за его пределами. Ты заслуживаешь всего самого лучшего».
Дуглас Коста
«Поздравляю c легендой! 9 лет прекрасной истории, брат. Пусть Бог и дальше помогает и благословляет тебя».
Федерико Кьеза
«Великолепный профессионал и человек! Спасибо Алекс, и удачи тебе в будущем!».
Федерико Бернардески
«Для меня было удовольствием разделить с тобой годы, наполненные успехом и победами в футболке «Ювентуса». Ты в истории клуба. Спасибо тебе. Поздравляю и удачи в будущем!».
Хуан Куадрадо
«Брат, которого дал мне футбол. Ты сделал историю, да благословит тебя Бог».
Алекс Сандро выступал в составе «Ювентуса» в течение 9 сезонов и по 5 раз выиграл чемпионат и Кубок Италии.