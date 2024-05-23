«Ювентус» Мотты − какой он может быть? Разбираемся с составом, стилем игры и схемой

Не секрет, что следующим тренером «Ювентуса» будет Тиаго Мотта, который сегодня официально покинул «Болонью».

Экс-тренер «россоблу» − настоящее откровение этого сезона. Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» сумел поднять команду середины таблицы до квалификацию в Лигу чемпионов.

Давайте посмотрим на характеристики возможного «Ювентуса» под руководством Тиаго Мотты.

Схема

Итальянец с бразильскими корнями предпочитает расстановку 4-2-3-1, хотя иногда использует более сбалансированную 4-3-3. На практике приход Мотты повлечет за собой значительные изменения в модуле «Юве», так как последние три сезона команда играла 3-5-2. Сам Тиаго называет свою схему 2-7-2, считывая ее не привычно вертикально, а горизонтально, причем называя вратаря таким же полевым игроком.

Стиль игры и тактика

«Болонья» Мотты отличалась умением владеть мячом (57,7% в среднем против 48,9% у «Юве»), всегда стараясь строить билдап от обороны, что стало возможным благодаря наличию в команде такого игрока с хорошими ногами, как Калафьори. В нынешнем «Юве» такую роль может на себя отчасти взять Данило, но ходят слухи, что туринцы заинтересованы в защитнике «Болоньи».

В фазе атаки «Болонья» всегда старается создавать «блоки» на флангах, где игроки могут перепасовываться и перемещать мяч, чтобы найти пространства, в которые можно проникнуть и сделать сопернику больно. В фазе без владения мячом команда Тиаго Мотты отличается хорошо организованным и агрессивным высоким прессингом, «командным» прессингом, то есть подопечные держат хорошую дистанцию и пространство, стараясь не оставлять свободных зон.

Однако у этого высокого давления есть и свои проблемы: когда «Болонья» теряет мяч, она оставляет много пространства сопернику, в то время как «Юве» играет низким блоком именно для того, чтобы ограничить такие ситуации.

Кроме того, «Болонья» страдала от проблем с реализацией: лишь 8,7% ударов в створ заканчивались голом, что, впрочем, больше, чем у «Ювентуса» − 8,2%. Но даже на бумаге форварды «Ювентуса» находятся кажутся более мастеровитыми, чем у «россоблу».

Расстановка

Если не брать в расчет возможные трансферы, которые подарит летний рынок, Тиаго Мотта вполне может обойтись игроками, находящимися в составе клуба.

Ювентус (4-3-3): Шченсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбьязо, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Кьеза, Йылдыз, Влахович.

Самые важные изменения произойдут среди игроков группы атаки: Йылдыз и Кьеза поддержат форварда Влаховича.

Трансферный рынок

«Ювентус» квалифицировался на два важных турнира − Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Это позволит клубу гарантированно получить большой доход. Конечно, часть денег пойдет на обеспечение безубыточности бюджета, оставшиеся же используют на трансферном рынке. Согласно последним новостям, Кристиано Джунтоли без учета крупных продаж сможет рассчитывать на бюджет в 40-60 млн евро.

Среди самых горячих вариантов для «бьянконери» − Калафиори, воспитанник тренера Тиаго Мотты, вратарь Ди Грегорио из «Монцы» и полузащитник Тен Копмейнерс из «Аталанты».

Адриен Рабьо может как остаться, так и уйти. На чемоданах сразу два молодых игрока − Матиас Суле, главный герой «Фрозиноне», а также Дин Хейсен, к которому есть интерес из Ла Лиги и АПЛ.

Статистика

Голые цифры говорят о том, что «Болонья» при более дешевом составе показала практически такие же результаты, как и «Ювентус»

«Болонья» (Серия А): 18 побед, 14 ничьих, 5 поражений; 54 забито и 30 пропущено;

«Болонья» (Серия А): 18 побед, 14 ничьих, 5 поражений; 52 забито и 31 пропущено.