Все тупики «Спартака» – от Старкова до Абаскаля

Дальше дороги нет.

После Олега Романцева в «Спартаке» не бывало спокойно: то взлеты, то падения, то неприятная стабильность.

Из вечного – только амбиции болельщиков, которые даже в эпоху доминации «Зенита» не готовы принять никакое место, кроме первого. Отсюда за 20+ лет появилось особое явление, которое с позволения Дмитрия Аленичева мы назовем тупиком.

Вы примерно представляете: очередной тренер «Спартака» не справляется, команда выдает слабую серию или феерически проигрывает вялому сопернику, выглядит безвольно и беспомощно, болельщики раздражаются и требуют перемен. И вскоре их получают!

Теперь четче пропишем, что в нашем рейтинге мы понимаем под тупиком .

1. С командой работает не случайный тренер, а тот, кого искали, назначили и сделали ставку (Гунько – мимо)

2. Тренер должен работать минимум в двух сезонах (Чернышов, Якин, Скала – мимо)

3. Обстановка накаленная, почти все настроены на перемены (Эмери – мимо)

Если максимально лаконично: тупик – когда со «Спартаком» все настолько плохо, что болельщики от нового матча ждут не побед, а скорейшего увольнения тренера ради перемен и облегчения.

Так мы выходим на семь глобальных тупиков.

7-е место. Тупик Старкова

Возможно, Александр Старков здесь немного с натяжкой и вполне мог пролететь мимо рейтинга, но по всем параметрам он подходит, плюс именно с него начался мем.

Если кто-то вдруг не в курсе: незадолго до отставки Старкова в 2006-м в редакцию «Спорт-Экспресса» пришел Дмитрий Аленичев, жестко раскритиковал тренера и заявил, что надо написать заявление по собственному желанию – потому что квалификация специалиста не соответствует уровню «Спартака». Легендарное интервью можно прочитать здесь .

Почему Аленичев пошел в атаку на Старкова? Его возвращение в «Спартак» явно не сложилось: немного поиграл в 2004-м, почти весь 2005-й лечился после травмы в первом туре с «Москвой», тренеру было сложно их уместить на поле одновременно с Егором Титовым.

И если в сезоне-2005 критика Старкова не выглядела уместной (2-е место, возвращение в Лигу чемпионов и вообще в топ), то неудачный старт следующего сезона не задался – поражение в Суперкубке, только 1 победа в первых 6 матчах.

Аленичев, правда, пошел давать интервью уже после 3-го тура (3 ничьих), но сути не меняет: результата не было, а осторожный футбол Старкова при таком раскладе терпеть никому не хотелось. Последним триггером стала упущенная победа над «Москвой», когда «Спартак» вел 3:0

Федун резко уволил Старкова и поставил Владимира Федотова, а тот вскоре уничтожил «Зенит» в Санкт-Петербурге (4:1), выдал серию из 10 матчей без поражений и отправился бороться за золото.

Кстати, из тупика «Спартак» не раз выходил именно с таким сценарием!

6-е место. Тупик Карпина

Пожалуй, самый переоцененный тупик. Потому что в реальности никакого тупика не было, пусть и казалось, что происходит катастрофа.

Да, осенью был «Санкт-Галлен» (или не было), весной «Спартак» умудрился вылететь из Кубка от «Тосно» из Второй Лиги, а в первых двух турах после возобновления чемпионата проиграл «Тереку» (0:1) и упустил победу с «Анжи» (2:2, привет Сердеру Сердерову).

При этом, даже несмотря на неудачный рестарт, «Спартак» на момент отставки Карпина отставал от первого места всего на четыре очка, а от второго – на одно.

Тем не менее Федун не выдержал и убрал тренера, а вместо него работал Гунько – в итоге очень бестолково закончили на 6-м месте.

5-е место. Тупик Черчесова

Еще один спорный тупик.

Скандал с Титовым, Калиниченко и Моцартом, 1:5 от ЦСКА, 1:4 от киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов – эмоции Леонида Федуна и болельщиков можно понять.

Только в таблицу смотреть все еще забавно: «Спартак» на момент отставки Черчесова делил 3-е место с «Амкаром» и совсем чуть-чуть отставал от лидеров.

4-е место. Тупик Лаудрупа

Пожалуй, первый бесспорный тупик в рейтинге. Причем тот «Спартак» Микаэля Лаудрупа даже не пытался найти выход.

Иронично, что именно в этой беспросветности удалось прервать 7-летнюю серию без побед над ЦСКА. Больше при Лаудрупе всплесков не было, разве что тренер радовал игроков футбольными скиллами. Есть куча интервью, где ребята рассказывают, как Лаудруп делал с мячом вещи, которые многим из них были просто не подвластны.

Этот тупик снова закончился яркой борьбой за чемпионство – уже с Валерием Карпиным.

3-е место. Тупик Аленичева

Сезон «Спартака» при Дмитрии Аленичеве получился максимально безнадежным.

Команда ни разу не поднималась выше четвертого места, проиграла оба дерби, набрала только одно очко в матчах с «Зенитом», а все держалось на Квинси Промесе (ха-ха, годы идут, ничего не меняется) с 18 голами за сезон. При том, что тогда купили Ивелина Попова, Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиша.

После трети чемпионата «Спартак» вообще плелся на седьмом месте, но победная серия в конце позволила зайти в пятерку и прорваться в отборы Лиги Европы. Это тренера и сгубило (то самое поражение от АЕК и гол Тричковски), несмотря на яркую победу над тульским «Арсеналом» в первом туре нового сезона.

Это еще один тупик, который закончился радостно. Даже не борьбой за чемпионство, а настоящим и долгожданным чемпионством. Еще бы: команду Каррере передали на первом месте и с багажом!

2-е место. Тупик Абаскаля

Кажется, Гильермо Абаскаль уперся в стену еще весной-2023, но в клубе не оказалось Леонида Федуна, который точно не позволил бы ему столько времени на поиски выхода.

Из тупика Абаскаль выбирался на протяжении года, иногда подбирался к решению проблемы (побеждал в важных матчах), но встречал все новые и новые препятствия. В итоге заблудился так, что из лабиринта было уже не выйти.

Не ставим на первое место только из-за турнирной ситуации: чемпионат все еще можно спасти и занять хотя бы третье место.

1-е место. Тупик Кононова

Леонид Федун в случае с Олегом Кононовым проявил настоящую стойкость: простил ему и непопадание в Лигу чемпионов, и безнадежный вылет от «Браги» в отборах ЛЕ, и ужасающее поражение от «Тамбова» (0:2).

Федун терпел, даже когда Кононов проиграл три матча подряд. И только на четвертый, когда горели игравшему в меньшинстве «Оренбургу» и когда отставку тренера требовал весь стадион (в жесточайшей и нецензурной форме), президент «Спартака» сдался.

Это был настоящий тупик, а не просто эмоциональный фон, как в большинстве предыдущих случаев. И с этим не готов конкурировать даже ступор Абаскаля.

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