350 сухих матчей! 70 тысяч минут! И другие безумные цифры карьеры Акинфеева

Это вообще реально превзойти?

Карьера Игоря Акинфеева – что-то невероятное, в некоторые цифры просто невозможно поверить. Давайте пролистаем эту картинку до конца, а когда снова обретем дар речи, обсудим увиденное.

• 20 сезонов Игорь Акинфеев практически без замен играет за ЦСКА. 30 матчей за сезон в РПЛ он провел 6 раз, 29 матчей – 5 раз, 28 матчей – 4 раза. Только три раза Акинфеев провел неполноценные сезоны – дебютный 2003-й (11 матчей) и сезон-2007, когда Игорь порвал кресты с «Ростовом». В длинном переходном сезоне-2011/12 Акинфеев отыграл 28 матчей из 44 (тоже из-за разрыва крестов после столкновения с Веллитоном).

• 46 919 минут в РПЛ мы указали на картинке, а еще есть 5500 минут в Кубках России, 11900 в еврокубках и 9630 за сборную. Получается, Игорь Акинфеев отыграл больше 70 тысяч минут. Это почти 50 суток на поле на высшем уровне!

• 302 матча за ЦСКА ноль, в РПЛ – 239. Лучший сезон по сухарям, как ни странно, чемпионский год «Спартака» – в сезоне-2016/17 у Акинфеева 19 матчей на ноль и всего 15 пропущенных голов в 29 матчах. А в 111 матчах за сборную у Акинфеева 48 сухарей.

• По сухим матчам среди всех вратарей мира в XXI веке Акинфеев уступает только Буффону, Ван ден Сару, Касильясу, Чеху, Рейне и Нойеру.

• Мы помним, как Акинфеев дебютировал против «Крыльев» в 17 с небольшим, а теоретически он мог выйти за ЦСКА еще в 16 лет в июле 2002-го. Перед домашним матчем ЦСКА против тех же «Крыльев» основной вратарь Вениамин Мандрыкин получил травму мениска и уехал к легендарному доктору Пфайферу, а дублером Крамаренко как раз стал Акинфеев.

• И просто зафиксируем: Кубок УЕФА в 2005-м ЦСКА выигрывал с 19-летним Акинфеевым, бронзу Евро-2008 сборная России брала с 22-летним Акнфеевым. Оба турнира Игорь отыграл без замен.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matthias Hangst