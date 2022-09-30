Эволюция вратарей РПЛ: страхуют в стиле Нойера и играют выше, чем в Ла Лиге и Серии А

Лантратов, Песьяков, Худяков, Сафонов и Ломаев задают новые тренды.

В январе 2015-го Мануэль Нойер попал в тройку номинантов на «Золотой мяч». До него уникальное достижение покорялось пяти вратарям: Льву Яшину (золото-1963), Дино Дзоффу (серебро-1973), Иво Виктору (бронза-1976), Оливеру Кану (бронза-2001 и 2002) и Джанлуиджи Буффону (серебро-2006). Нойер стал третьим, но его наследие гораздо шире – немец запустил вратарскую революцию. Выход за пределы штрафной, роль последнего защитника, участие в контроле мяча – все это началось с Нойера.

Постепенно многие голкиперы перенимали этот стиль, а тренеры активнее их вовлекали в короткие розыгрыши от ворот. До чемпионата России революция добиралась достаточно долго. В последние годы смелые вратари были локальным явлением, но сейчас они захватывают РПЛ: Спартак Гогниев в «Химках» переучивает Илью Лантратова, Сергей Песьяков стал влиятельнее в «Ростове», кипер «Краснодара» Матвей Сафонов высоко поднимается после сборов с Даниэлем Фарке, вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев очень агрессивен и универсален еще с прошлого сезона, а Даниил Худяков ворвался в РПЛ и уже вытеснил из ворот «Локомотива» Маринато Гильерме.

Есть и другие интересные случаи: голкипер «Зенита» Даниил Одоевский играл выше и агрессивнее Михаила Кержакова, а у Игоря Акинфеева есть договоренность с центральными защитниками ЦСКА, что он может играть выше и выбивать на них после стандартов у чужих ворот.

Вратари стремятся к универсальности: Лантратов, Ломаев и Песьяков участвуют во владении и выходят из штрафной при чужих атаках.

Новый тренд приводит к неожиданным ситуациям. Песьяков и Ломаев – среди лидеров высоте действий среди вратарей. В матче «Ростова» и «Крыльев» их трижды пытались наказать за высокую линию (треть ударов из-за штрафной). Сафонов и Лантратов пошли еще дальше – Матвей планировал забросить за шиворот Илье ударом со своей половины, попытка не попала в статистику Whoscored.

Данные Whoscored по ударам из-за штрафной в матче «Ростов» – «Крылья Советов». Слева ворота Сергея Песьякова, справа – Ивана Ломаева

В последние годы все вратари в РПЛ прибавляли в смелости, но Сафонов, Лантратов, Песьяков, Ломаев и Шелия выделяются – они играют в 15-16 метрах от ворот, тогда как средняя высота передач в этом сезоне чуть больше 12 метров.

По расстоянию от ворот при начале атак РПЛ уже перегнала несколько топ-чемпионатов и уступает только Бундеслиге.

Лантратов делает в три раза больше передач при Гогниеве. Он отправляет защитника в опорную зону и уменьшает длину передач

Главная особенность новой роли Лантратова – влияние на командную структуру «Химок» при владении.

«Мне кажется, сейчас в футболе прогресс. Есть много плюсов в игре ногами, а Лантратов делает это очень хорошо. Посмотрите, сейчас такая тенденция у вратарей, когда они начинают все больше играть ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра. В нашем футболе голкипера нужно больше привлекать к игре, – объяснял Гогниев после матча с «Крыльями» (0:0). – Сегодня Илья провел очень продуктивный матч. Если раньше он играл на ленточке, то сегодня на семь метров выходил. Раньше к нему приходило меньше передач, сейчас – намного больше. В целом он в игре. Конечно, этим должен заниматься не только вратарь, но он приносит команде огромную пользу, потому что сохраняется аритмия игры. Нельзя этого бояться».

Основная тактическая польза – разбитый прессинг соперников. Гогниев рассказывал, что даже он не очень понимает, как защищаться против дополнительного полевого – например, блок 4-3-3 прессингует верхней шестеркой, а разыгрывающий вратарь становится еще одним игроком, обеспечивающим численное превосходство.

Гогниев и Лантратов пока не рассказывали о главных принципах, но через интервью Ростислава Солдатенко можно понять основные идеи тренера «Химок»: «Во второй лиге мы всегда играли в три защитника и при обороне, и при атаке. Азамат Засеев был страхующим защитником – сейчас при владении на этом месте я. Теперь Засеев поднимается, и бегать туда-сюда ему не надо. За счет этого на подборе у нас больше игроков. То есть если я просто вынесу вперед, проблем не будет

Гогниев объяснял, как мне напрягать один фланг соперника, потом – другой. Много отрабатывал быстрые, жесткие передачи-плассеры на тренировках. Они отличаются от обычных передач от ворот.

Мне видны все открытые зоны, обычно за крайними защитниками всегда свободно – они же смещаются вперед. Либо кто-то из нашей тройки уводит одного соперника и освобождает для другого – я даю туда».

Из-за новых установок манера Лантратова кардинально изменилась. Количество передач за игру сильно возросло: 20,5 пасов в сезоне-2020/21, 22,3 – в прошлом, 35 – в этом. Ситуация стала гораздо радикальнее после прихода Гогниева – при нем Лантратов в среднем отдает 62 передачи за матч. Следующая деталь – точки для передач. В последние два сезона Лантратов отдавал пасы в 13 метрах от ворот, а в этом – уже в 16 (при Гогниеве – 19,58), из-за чего падает средняя длина передач.

Илья агрессивнее подчищает за защитниками (при Юране действовал в штрафной) и поднимается третьим центральным при владении. Пока изменение роли скорее стилистическое – Лантратов играет длинными передачами (минимально отрезает более сложными передачами) и запускает Волкова в опорную зону к тройке полузащитников (вратарь остается чуть глубже двух центральных – помогает разбивать прессинг, создавая ситуации 3-в-2, что позволяет Волкову подниматься и создавать перевес на подборах).

Карпин всегда ценил Песьякова за игру ногами – сейчас Сергей влияет на структуру «Ростова» при владении

Песьяков очень задействован в «Ростове» – он один из глубинных диспетчеров команды, обладающий короткой, средней и длинной передачей. Сергей третий сезон подряд входит в топ-3 вратарей по количеству передач и высоте передач (в этом сезоне его обошли Лантратов, Акинфеев и Сафонов).

Дополнительное преимущество – владение левой ногой, что придает непредсказуемость. Карпин еще десять лет назад отмечал игру Песьякова ногами – для многих было откровением, что тренер котировал Сергея выше Акинфеева. «Карпин был одним из первых в РПЛ, у кого команда выходила из обороны через короткий пас, исполняла что-то вроде «Барселоны». Хотя даже не от Карпина пошло, а от Эмери. Он увидел во мне это качество и даже разрешал ошибаться».

Песьяков часто превращается в полевого игрока – влияет на структуру «Ростова» при владении.

Зачастую Песьяков играет чуть глубже, чем тройка разыгрывающих (обычно это Мелехин/Прохин-Глебов-Осипенко), но в некоторых матчах Глебов отправлялся выше, а Песьяков становился третьим центральным.

Гораздо интереснее другие вариации, когда «Ростов» переходит на четверку при владении через массовую смену позиций: Глебов и Песьяков остаются в середине на мяче, центральные защитники уходят в полуфланги (готовы подключиться в атаку), а крайние защитники на одной линии с полузащитой или даже выше (позволяет вингерам заполнять середину).

Ярчайший пример – серия эпизодов против ЦСКА (0:0), когда ростовская четверка легко путала тройку прессингующих гостей (Медина и Карраскаль терялись между игроками и зонами). В итоге скилл Песьякова стал одним из ярчайших моментов матча. Сначала он сделал несколько шагов вперед – Медина не понимал, что делать: перекрывать середину, прессинговать или закрывать Сильянова.

В итоге Песьяков переложил мяч на левую ногу и сделал шикарную диагональ на Терентьева.

Похожие эпизоды случались и против «Крыльев» (2:1). В первом случае его выход помог освободить линию для передачи от Глебова (гости сместились чуть в сторону при пасе на Песьякова), во втором – запустил диагональ направо.

Раньше Сафонов выделялся быстрым вводом мяча рукой, а теперь лидирует по количеству передач и помогает разыгрывать против компактных блоков

Сафонов ворвался в РПЛ весной 2019-го – тогда все были в восторге от его перфоманса в матче с «Зенитом» (2:3). Изначально Матвей заменял травмированных Крицюка и Синицына, но остался в основе даже после восстановления конкурентов. Сафонов уверенно смотрелся на линии и впечатлил вводом мяча рукой.

«Краснодар» всегда стремился к коротким розыгрышам, из-за чего Сафонов был в топе трех сезонов из четырех по количеству передач среди вратарей, но сейчас возросло расстояние от ворот при поддержке атак и снизилась длина передач.

«Стало больше коротких передач у вратаря. Это знакомо, мы это делали, просто не было таких требований. Сейчас появились четкие требования. Раньше я это делал, когда была такая ситуация, сейчас – специально стараемся подстраивать ситуации под то, чтобы действовать именно так», – рассказывал Сафонов во время сборов с Даниэлем Фарке.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов косвенно обращал внимание на обновленную манеру Сафонова – на пресс-конференции рассказал, что Матвей начнет против Киргизии, после чего пояснил, что одно из его требований к голкиперу сборной – начало атаки и игра ногами.

Обычно Сафонов высоко поднимается и располагается чуть ниже/на одной линии с центральными защитниками. Когда «Краснодар» владеет мячом против автобусов, Матвей доходит до чужой трети. По сути, его движение минимально влияет на структуру – защитники расставляются шире, но перестроений в других линиях почти нет. Но польза все равно приличная: разбитый прессинг (особенно, если речь идет о персональном), дополнительный вариант для контроля мяча.

Сафонов обеспечивает несколько опций:

• отыгрывается с центральными и крайними защитниками (в том числе предлагает себя и открывается, когда партнеры под давлением);

• отдает проникающие передачи между линиями на набегающих полузащитников;

• забрасывает за спину под рывки вингеров;

• находит Кордобу и Манелова, вбегающих в глубину (лидер среди вратарей по точным длинным передачам);

• прокачивает левую ногу, чтобы эффективнее начинать атаки под давлением (плюс пока никто качественно не разбивал атаки после передач назад – нападающие останавливаются и дают время Сафонову).

Худяков страхует оборону в стиле Нойера

Стиль «Локомотива» не способствует высокой игре Худякова на мяче, но Даниил один из первых молодых вратарей с принципиально новой школой и ментальностью.

Он дебютировал за «Локомотив» в сентябре 2021-го после удаления Гильерме в игре с «Химками» (0:0). Уже в ноябре Даниил сыграл в Лиге Европы против «Лацио» (0:3) – 17-летний Худяков побил рекорд Акинфеева, став самым молодым российским вратарем сыгравшим в основной части еврокубкового турнира. Несмотря на поражение, Гиздоль оказался доволен: ««Худяков – очень талантливый игрок. Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его чем-то напоминает».

Позже Худяков признался, что манера игры Ману его заинтересовала: «В академии в Черкизове нам стали проводить вратарскую теорию. Показывали нарезки действий разных вратарей: какие в их игре есть плюсы, какие минусы, чтобы ребята понимали, на что нужно ориентироваться. Мне нравились Буффон и Нойер. Игру ногами и высокую позицию я брал у Нойера. Сейчас мне нравятся Менди и Доннарумма».

Худяков участвует в начале атак, но в основном за вертикализацию отвечают центральные защитники (хотя Даниил тоже использовал длинные передачи на фланги и в середину).

Молодой вратарь выделяется другим – готов к подстраховке центральных защитников в разных форматах.

Во-первых, он неплохо ориентируется в штрафной – защитники понимают, что если блокировать нападающих, Худяков выйдет и заберет мяч. Периодически происходят более радикальные ситуации, где Даниил смело включается.

Во-вторых, Худяков неплохо выбирает момент для выхода из штрафной. В некоторых эпизодах он играл головой (в матче с «Нижним» было обговорено с Едваем), в других – играл на опережение. С «Пари НН» получился комичный пример, но в целом он характеризует смелость вратаря на выходах.

Ломаев – самый смелый вратарь РПЛ. Агрессивен на выходах, активно предлагает себя при владении, быстро вводит мяч рукой

В прошлом сезоне Ломаев уступил только Сафонову по количеству передач, а сейчас пропустил вперед еще и Лантратова. При этом Иван играет чуть выше – располагается дальше от ворот и поэтому немного снизил длину передач. Но его ярчайшие действия в сезоне – безумные рейды из ворот, когда Ломаев застывал в полупозиции: с «Зенитом» выскочил из штрафной на Сергеева (отбил удар) и побежал за мячом дальше, против «Динамо» неудачно вышел за уходящим мячом (пришлось доигрывать головой), а во втором тайме опоздал к мячу (Лесовой перебросил), придумал гол «Ахмата» вместе с Евгеньевым, сыграл головой на Чалова, Уткин чуть не перебросил со своей половины.

Неожиданные выходы сбрасывают фокус от игры ногами. Ломаев проделал огромную работу, ведь изначально он практически не держал мяч внизу, а защитники самостоятельно выносили мяч при розыгрышах от ворот. Иван постепенно перестроился и привык к новым трендам в академии Коноплева и «Чертаново» – именно там заложили, что вратарь должен участвовать в комбинациях. Сейчас игра ногами – требование Осинькина. Вратарь обязан подниматься, чтобы дать возможность отыграться и стать дополнительным вариантом при прессинге. Плюс Ломаев считает, что позиция центрального защитника интуитивно близка вратарям – это тоже обеспечивает более осознанное владение.

«После чемпионата мира 2014 года понравился Нойер, когда он страховал защитников, играл высоко. Мне кажется, он может переломить ход игры просто за счет своего характера. Один важный сэйв – и команда чувствует уверенность», – объяснял Ломаев.

Виталий Кафанов тоже заинтересовался стилем Ивана: «Ломаев играет чересчур смело? Поэтому мы его и пригласили в сборную. В его игре присутствует где-то бесшабашность, где-то авантюризм, поэтому хотели познакомиться с ним поближе. Провели немало времени у экрана, где разбирали моменты с ним. Я как тренер вратарей объяснил, что бы я хотел убрать из его игры – это касается моментов, где он слишком рискует».

Очевидный плюс Ломаева – моментальный вывод мяча рукой. Иван всегда после фиксации ищет свободных партнеров. Часто деталь проявляется на стандартах – Ломаев запускает контратаки быстрым вбросом на убегающих игроков.

Оперативность уже спровоцировала голевую атаку – между перехватом и забросом на Ежова прошло всего 4 секунды. Плюс Иван грамотно оценил эпизод: изначально рассматривал короткий ввод на Коваленко, но его прессинговал Баринов, из-за чего вратарь выбрал другой вариант (в похожем стиле начал атаку в первом тайме).

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В этом сезоне РПЛ огромная концентрация смелых вратарей: Худяков и Ломаев учились у Нойера, Гогниев переобучает Лантратова, Сафонов прибавил в игре ногами, а Песьяков уже давно ценят за контроль мяча. Это помогает не отставать за европейскими трендами – наши вратари уступают только Бундеслиге по расстоянию от ворот при начале атак.

Разумеется, все обучаются с разной степенью успешности: Лантратов влияет на структуру, но не способствует созданию моментов, а Ломаев очень авантюрен, но обновленные требования задают тренды для следующего поколения вратарей и делают РПЛ гораздо смелее и интереснее.

Телеграм-канал Ильи Васильева

Визуализация данных – Павел Тихонов