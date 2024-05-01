В чем Слишкович похож на Гвардиолу

Чернявский не шутит.

Мы много шутили над внешней схожестью Владимира Слишковича и Пепа Гвардиолы, но ведь есть и тренерское сходство. Состав «Спартака», как и состав «Манчестер Сити», угадать совершенно невозможно!

С «Динамо» закончились последние незаменимые. Манфред Угальде (4 из 4 в старте Слишковиче) пропускал матч из-за дисквалификации, а вот Александр Максименко (4 из 4) и Хесус Медина (3 из 3 в РПЛ) наконец-то тоже попали под ротацию.

А еще Слишкович подарил новую схему – да, базово она выглядит как 3-4-3, но «Спартак» играл настолько аккуратно сзади, что получились редкие 5-2-3. Да и позиция Михаила Игнатова на месте левого вингера довольно условна, он постоянно сваливался в центр. Получается, эксклюзивная расстановка.

Просто чудеса! Представляю, как Пепу приносят задумки Слишковича, а тот с уважением кивает. Ну, вы поняли это выражение лица.

Мне даже жаль тренера «Пари НН» (там и.о. Антон Хазов), который просто не сможет угадать, что ждет его в следующем туре. Да и никто из нас не сможет.

Более того, Слишковича не смутят даже травмы Бабича и Джикии, он может спокойно поставить правоногого Павла Маслова на позицию левого центрального защитника – прямо по конспектам Хаби Алонсо в «Байере» (Тапсоба) и Томаса Тухеля в «Челси» (Рюдигер).

Осталось только дождаться, когда Слишкович попробует схему Пепа с четырьмя центральными – только ее пока и не было.

А если отбросить шуточки, «Спартаку» дичайше повезло с боснийцем. Да, футбол пока не самый привлекательный, зато все успокоились. Команда пробует новое, вся обойма играет, никто не обижен и не обделен.

Чувствуется, что футболистам со Слишковичем комфортно, а он просто спокоен и наслаждается моментом.

Ведь есть чем насладиться. Не проиграть ни одного матча при таком календаре и приблизиться к суперфиналу Кубка России – лучше и не придумаешь.

Будет забавно, если Слишкович так и докатит до финиша, а боссам «Спартака» придется объяснять, зачем они убрали непобежденного тренера.

Особенного если у нового Гвардиолы сразу не пойдет. Кстати, а нужен ли новый, если есть свой?

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press