Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

Абаскаль, Квинси, Бензема – спросили обо всем.

Никита Чернов перешел в «Спартак» в начале 2022-го, много играл при раннем Абаскале и меньше – при позднем. С назначением Владимира Слишковича защитник снова в старте. Чернов – единственный, кто все шесть матчей при боснийце отыграл без замен.

Глеб Чернявский поговорил с Никитой о двух годах в «Спартаке»: что не получилось у Абаскаля, как изменил команду Слишкович и каково играть без Промеса.

Как Слишкович раскрепостил «Спартак»: придумывает необычный футбол на тренировках, дал неожиданную установку на «Ростов»

– «Спартак» со Слишковичем не проигрывает шесть матчей и чувствует себя намного лучше. Как это ощущается внутри?

– Настроение точно поднялось. Слишкович не суетится лишний раз. Наоборот, старается нас раскрепостить. Однажды он предложил футбол по необычным правилам: нельзя было бегать, можно только пешком ходить. Забавно поиграли!

Перед «Ростовом» Слишкович дал особенную двусторонку: поменял всем амплуа, поставил игроков на неожиданные позиции. Я в нападении бегал, Зина играл правого защитника, Мишаня Игнат с Хесусом были центральными защитниками. Повеселились, посмеялись, поулыбались – наша команда выиграла 1:0.

– Как тебе в нападении? Помню, Тедеско выпускал туда Кутепова, а того это прямо оскорбляло.

– Мне бы тоже было неловко. И еще ладно, когда на последние пять минут, а Кутепа-то выпускали чуть ли не на тридцать. Так что хорошо понимаю его. Думаю, в нашем случае лучше Бабича туда отправить, если нужен защитник впереди для борьбы.

Мне в нападении комфортно только на тренировках или когда в отпуске выхожу побегать с ребятами дома в Волжском. Когда там 8х8 играем, никакой защиты быть не может. Я говорю: «Ребят, устал обороняться, дайте хоть голы позабивать». Но, кстати, уровень там серьезный, футбольные парни, все со школой, кто-то до Второй лиги добирался.

Но вообще, позиция впереди для меня не чужая: лет до 12, пока в ЦСКА не попал, играл десятку.

– Кто особенно приободрился с появлением Слишковича? Соболев, Бонгонда, Медина, кто-то еще?

– Пашка Маслов молодец. У него долгая пауза, но вышел и все игры уверенно провел. Приятно, что он снова на поле, хочется помочь ему.

– Какой из шести матчей при Слишковиче для тебя самый приятный?

– Наверное, победа над «Ростовом». Давно не могли их обыграть, наконец-то случилось, да еще и с таким счетом. Даже домой приятно было возвращаться, несмотря на дальнюю дорогу.

– Не кажется, что победа над «Ростовом» чуть переоценена? И что она случилась за счет ошибок Песьякова, Мелехина и остальных?

– Я бы не стал так говорить. Песьяков же до этого так не ошибался, правильно? Наверное, наше давление тоже повлияло на его действия, мы создали для него некомфортные условия, вынудили ошибиться.

– «Ростов» играет довольно необычно – с очень высокой обороной. Как вас к этому готовил Слишкович?

– При Абаскале с ними тяжело шло, потому что пытались выходить из обороны в короткий пас. На этот раз упростили игру, больше за спину кидали, отсюда у них и пошли ошибки.

Как все было? Слишкович заходит перед матчем и говорит: «Сегодня играем так, так и так – и побеждаем. Просто забрасываем туда – и все получится». Мы переглянулись: «Ого, мы там два года не выигрывали, а здесь все так просто». В итоге сработало.

Просто Слишкович реально уверен в себе – и собственным примером заставил нас тоже поверить в себя.

– Как тебе Медина на десятке?

– Это интересно. Я раньше не видел его в этой роли, в ЦСКА он играл латераля, у нас – крайнего нападающего. Кажется, ему в центре комфортнее, больше свободы, может последний пас отдать, удар хороший. Пусть и дальше там играет, забивает, отдает.

Я бы еще Мартинса выделил, он тоже играет важную роль в центре поля, много черновой работы, много мячей выгрызает. И учит русский! На днях спросил, как по-русски будет opportunity. Я ответил, что «возможность».

– Слишкович был незаметен при Абаскале. Помнишь, как он пришел?

– Да, он был чуть в тени. Тихонько ходил и подсказывал, подмечал некоторые ситуации. На стандартах мы с ним работали – он объяснял, кто куда двигается, кто кого закрывает. Иногда подбадривал. Помню, Слишкович подошел ко мне после матча с «Локомотивом» в первом круге и сказал, что очень хорошие цифры по единоборствам, продолжай в том же духе.

– Когда Слишкович подменял Абаскаля, вы тоже не проигрывали. Это совпадение? Или он уже тогда вас успокаивал?

– Установку все равно давал Абаскаль, а Слишкович просто был на бровке. При этом спокойствие ощущалось. Слишкович же почти не проявляет эмоций, а когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. Понятно, в какие-то моменты тренер должен заводить, но лично для меня лучше, когда он спокоен. Может, потому что я сам спокоен. А кому-то нравится, когда тренер активен.

– Слишкович – больше мотиватор или тактик?

– Мне сейчас сложно оценить, потому что у нас почти не было полноценных тренировок, мы же по два раза в неделю играли. Может, один-два раза полноценно поработали над тактикой, но в основном – восстановление, предыгровые, стандарты.

Слишкович здорово подстраивается под соперников, хорошо видит слабые стороны. И доносит их до каждого. Похоже на Талалаева (пересекались в «Крыльях» в 2020-м – Sports), у которого тоже было все очень конкретно. В духе: «Если вы будете делать это, это и это, то все у нас будет хорошо. Будешь бежать сюда, у нас все получится. Не будешь – я тебя заменю». У Слишковича примерно такой же стиль.

– Ты общаешься со Слишковичем еще о чем-то, кроме футбола?

– Конечно. Про дочку часто спрашивает. Говорит: «Как там моя подружка?» Показываю ему фотки, он с интересом слушает истории про нее.

– Слишкович устроит Мостового? Умеет 100 раз набивать мяч?

– Думаю, у нас даже физиотерапевты 100 набьют. У Слишковича же была небольшая игровая карьера, так что вообще не сомневаюсь, что сделает. На тренировках он слегка участвует в игре, кроссы неплохие делал с фланга на фланг. У него же папа играл – и во Франции, и за сборную. Зидан даже говорил, что отец Слишковича чуть ли не его кумиром был.

Чему Чернова научил Абаскаль? Его испанские мудрости работали? Мозеса верно ставили на восьмерку?

– Каким ты запомнишь Абаскаля?

– Хочется его поблагодарить и отдать должное – все-таки многому меня научил. Первый год, конечно, был получше. Я часто играл, мы с ним обсуждали и тактику, и какие-то чисто футбольные нюансы.

Например, он подробно объяснял, каким должно быть положение корпуса в разных ситуациях. Предположим, идет атака с фланга, он показывал, какую позицию занимать, как поворачивать корпус, как делать шаги. Объяснял, что нельзя скрещивать ноги, потому что в этот момент могут сделать пас/прострел, а ты не сможешь противостоять или вообще упадешь. Я теперь держу в голове эти важные и полезные моменты.

Абаскаль, кстати, тоже дочкой интересовался, подарки подарил, когда она только родилась. Когда ей годик исполнился, они в Дубае всем штабом хоровод с караваем водили.

– У Абаскаля, как говорят, какие-то очень крутые тренировки. Что больше всего запомнилось?

– Мы постоянно играли в квадраты – в маленькие, средние, большие. Почти вся работа через мяч. Хотя силовая тоже была. Не могу сказать, что мы вообще не бегали. Но, конечно, поменьше, чем у других тренеров.

В первые полгода у меня точно было ощущение, что это один из лучших тренеров в моей карьере, все очень нравилось. Абаскаль хотел, чтобы мы выходили из обороны через короткий пас, чтобы разыгрывали через треугольники – вот как «Ростов» играет.

Но как показала практика, в более простой футбол нам легче играть.

– Почему весной-2023 при Абаскале все сломалось?

– Думаю, нам в том числе и не повезло. Очень надломил матч с «Уралом», когда не засчитали чистый гол. Потом «Ахмат» не обыграли, хотя было очень много моментов. После все разладилось, выпали из гонки и не вернулись в нее.

– Как тебе эксперименты Абаскаля? Насколько удобно, когда Мозес на восьмерке?

– У Вити точно есть качества, чтобы там играть. Он может и мяч протащить, и пас отдать. Но, наверное, правильнее его ставить ближе к атаке, на позицию десятки. В любом случае, мне кажется, Витя уже не латераль, который может бегать по всей бровке туда-сюда. В атаке – да, а вот в оборону добегать ему уже сложнее. Так что позиция десятки Мозесу сейчас больше всего подходит.

– На тренировках Мозес впечатляет?

– Да, конечно, мастерство высокое. Может и принять любой мяч, и с шага ударить в девятку, и отдать сумасшедшую передачу сквозь всех. Или протащить мяч на сорок метров в одиночку: будет бежать, а все просто от него отлетают и падают. Ему очень мешают травмы. Да и возраст уже сказывается.

– Мозес так и живет сам по себе? Или начал общаться хоть с кем-то в команде?

– Он закрытый, но стало получше. Когда я только пришел, он максимум «привет-пока» говорил, а сейчас пообщительнее. Может подойти, что-то спросить, даже улыбаться стал.

– Абаскаль любит всякие испанские мудрости, которые в адаптации на русский выглядят слегка наивно. Он их часто использовал в раздевалке?

– Бывало, да. Он любил сказать: «У нас в Испании про это говорят так». Но я особенно это не запоминал. Внутри команды мы могли поулыбаться, но по-доброму, без издевок. Говорит и говорит – ну, проще ему так донести мысли, окей.

– Перед рестартом ты верил, что Абаскаль выберется из тупика и преобразит команду?

– Мы хорошо провели сборы, собирались вместе, много говорили, обсуждали, как выйти из той ситуации. К сожалению, не получилось.

Чернову с правой рабочей ногой удобнее играть левого центрального защитника – и в двойке, и в тройке. Это как?

– Как Джикия отнесся к тому, что стал запасным?

– Я его не спрашивал, не хотелось лезть. Только интересовался, как дела, а Джикия всегда отвечал, что хорошо. По его работе на тренировках вообще невозможно сказать, что что-то не так. Вида не показывает, все делает на максимум.

– Мне кажется, сейчас слишком много обсуждают левоногих и правоногих центральных защитников. Как тебе больше нравится играть?

– Мне больше всего нравится играть центрального в тройке. Когда ты центральный-центральный, все поле видишь, можешь прямо дирижировать игрой из обороны. А если два центральных, то мне все равно – правее или левее. Но левого центрального нравится играть чуть больше.

– Ого. Объясни!

– Мне кажется, у меня левая нога более-менее хорошая, могу спокойно ей отдавать передачи. Да, возможно, не всегда будет четко в ногу, но в адрес точно попаду. И когда ты играешь левого центрального, то у тебя будто больше возможностей. Да, во фланг идешь с неудобной ногой, но зато можешь двигаться в центр с рабочей. И ощущаешь больше свободы, больше вариантов для маневра.

А когда играешь правее и тебя во фланг загоняют, то вариантов уже не остается, нет нужного простора.

– Получается, немного преувеличена важность левоногих в центре защиты?

– Ну, вот в «Байере» играет Тапсоба левого центрального в тройке – у него рабочая правая. У нас с «Динамо» в Кубке Паша Маслов вышел на место левого в тройке, спокойно отыграл, никаких проблем.

– «Спартак» продолжит играть в три центральных или в два?

– Мне кажется, не будет единой системы, будем отталкиваться от соперника. Например, если соперник в низком блоке, какой смысл держать трех центральных?

– Если будет два, то твой основной конкурент – Дуарте. В чем он превосходит тебя, а в чем – ты его?

– Ха-ха, даже не знаю, как тут ответить. Думаю, если меня спросить, кого бы я ставил, то ответил бы, что себя. А если Дуарте спросить, то он скажет, что его. А если серьезно, то я просто поопытнее.

Чернов рассказывает, как сдерживал Бензема. И безумно восхищается Джеко

– Давай поговорим про нападающих, с которыми сложнее всего. Например, в 2018-м ты играл за ЦСКА против Бензема – какой он?

– Мне кажется, тогда был не лучший день Бензема. Но меня поразили его действия. Казалось, такой девятка-девятка, а он убегал чуть ли не к центру поля. Ты смотришь вокруг, вроде должен быть рядом Бензема, но в радиусе двадцати метров никого нет вообще, и ты без работы.

Но, конечно, когда он приходил, было тревожно. Но Бензема тогда не забил, значит, я справился.

– Кто еще из европейских топов впечатлял?

– Джеко. Вот кто реально в порядке. Помню, в ЦСКА готовились к матчу против него, в защите играли мы с Родриго Бекао. Гончаренко говорит: «Никита, ты играешь по этому игроку и по этому, а Родриго играет по Джеко. Всегда по Джеко».

30-я минута, счет уже 2:0, оба Джеко забил. С ним очень тяжело. Он настоящий центральный нападающий, который находится на линии офсайда и открывается за спину. Да, не самый скоростной, но он все так умно и вовремя делает! И отскакивает, и выскакивает, и избавляется от мяча – отобрать почти невозможно.

– А из РПЛ? Например, как играть против Кордобы? Он же очень легко принимает, разворачивается, убегает, бьет.

– К таким нападающим нельзя прилипать. Они очень хорошо чувствуют, как и что надо сделать, чтобы тебя развернуть и оставить за спиной. Надо держаться на дистанции. Иногда даже лучше дать ему спокойно принять. Это лучше, чем сразу позицию проиграть.

– Кордоба – лучший нападающий в РПЛ?

– Если брать чисто умения, то да. Еще выделил бы Тюкавина. И, возможно, Ваньку Сергеева, когда он в форме.

– В чем сила Тюкавина?

– Он быстрый, умный, хорошо использует лучшие качества, не делает лишнего. С Тюкавиным прикольный эпизод недавно был. Лаксальт забрасывает, Тюкавин хотел со мной прыгнуть и побороться, но передумал и побежал читать пас головой на Селихова.

А я и не планировал скидывать Селе – сразу настроился просто выбить понадежнее. И мне Тюкавин говорит: «А ты почему вратарю не скинул-то?» Я посмотрел на него с улыбкой: «Шутишь, что ли? В таком матче и так рисковать?».

– Ты не назвал Кассьерру.

– Понятно, что лучший бомбардир, но меня не так впечатлил почему-то. Видите, даже не вспомнил его.

– Что будет, если в РПЛ на матч подъедет Холанд?

– Будет весело! Я бы с радостью сыграл бы против таких нападающих. Сейчас вспомнил, как Дивеев сказал, что Лукаку – ничего особенного, а потом тот из-под него два забил. Все посмеялись, конечно, но хорошо понимаю, что Игорь имел в виду. Ему удобно противостоять таким, наверное, внутри себя ощущал спокойствие, но в итоге не сложилось. Наверное, все же не стоит так говорить про топовых футболистов, с которыми предстоит сыграть.

У меня тоже была история, когда сказал и не подумал – фраза, что сыграю 200-300 матчей за «Крылья Советов». Я реально так думал, потому что не видел предпосылок, что за мной «Спартак» придет. Меня еще при заверке интервью спросили: «А точно оставляем про 200-300 игр?» Я уверенно ответил, что да, оставляем, конечно. И через месяц после этих слов узнаю, что есть вариант. Сразу вспомнил интервью и очень пожалел, что уже не откатить назад.

– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?

– Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят. Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится. Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.

– В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

– Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с Ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моем любимом английском клубе. Это мечта просто.

Если говорить о чем-то хоть немного реальном, то итальянский, испанский или французский чемпионат. Общался с Головиным, он говорит, что во Франции ребята туда-сюда бегают, вообще не останавливаются.

– Поехал бы бороться за выживание во Франции, как Кузяев?

– В случае Кузяева – почему бы и нет. Он сколько раз в России чемпионство выиграл? Это для него уже роли не играет. Я же не был чемпионом, поэтому ситуация другая. Хотелось бы прежде всего выиграть первое место в РПЛ, а там уже можно и о чем-то другом задуматься.

– Здоровенный контракт в Саудовской Аравии или возможность в «Роме» поиграть?

– Смотря сколько денег.

– В три раза больше, чем сейчас в «Спартаке».

– Нет, тогда в «Рому».

– Окей, в пять раз больше.

– Если в пять раз, то в Саудовскую Аравию. И контракт на 5 лет. Год играем, получаем неустойку за остальные четыре и едем в «Рому», ха-ха.

Скучают ли в «Спартаке» по Квинси и что думают о «Зените»?

– Как в «Спартаке» относятся к доминации «Зенита»?

– Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл.

– Когда играешь против «Зенита», есть ощущение, что бразильцам лениво бегать по полю?

– Думаю, в некоторых матчах Вендел, Клаудиньо и остальные выкладываются не на полную, но на «Спартак» они точно собираются. В матчах с нами не видел лени точно.

– Кто из легионеров «Зенита» тебя больше впечатляет?

– Дуглас и Барриос очень сильно выделяются. Но если выбирать одного, то Дуглас. Все от него, сколько делает передач вперед и как двигает атаки. Без него они вообще иначе играют, а когда есть Дуглас, то «Зенит» куда увереннее и определеннее.

Конечно, еще впечатлял Малком. Уровень виден прямо сразу, если мяч под левой, то будет непросто. Особенно с Дзюбой они хорошо взаимодействовали: Малком катит, Дзюба ставит под удар, Малком бьет – и таких штук десять забили за чемпионат.

– Скучаешь по Квинси?

– Скучаю, но не могу сказать, что мы были большими друзьями. Хорошо помню день, когда его не пропустили в Дубае. Я сам не видел, раньше проходил контроль, а когда зашел в самолет, все сразу поняли, что Квинси нет. Мне сказали: «Он попозже прилетит». А потом уже приземлились, почитали новости, поняли, что все сложнее.

– Ты удивлен, что он попал в такую историю?

– Личную жизнь не хочу обсуждать. Скажу, что нам его не хватает как футболиста. Он всегда мог что-то выжать из полумомента, этого сейчас недостает.

– А как человека не хватает? Решение суда не влияет на отношение к нему?

– Не могу сказать, что меня беспокоит, какой он человек. К нам он всегда хорошо относился, душой компании был. Квинси же очень общительный, всегда подойдет то к одному, то к другому, пошутит, всегда можно было парой слов перекинуться.

– Какая сейчас цель у «Спартака»?

– Мы бы очень хотели продолжить серию без поражений. И, конечно, выиграть Кубок.

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В чем Слишкович похож на Гвардиолу

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Павел Бедняков, Сергей Пивоваров, Виталий Тимкив, Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков