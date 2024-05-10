18 мин.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

302

Абаскаль, Квинси, Бензема – спросили обо всем.

Никита Чернов перешел в «Спартак» в начале 2022-го, много играл при раннем Абаскале и меньше – при позднем. С назначением Владимира Слишковича защитник снова в старте. Чернов – единственный, кто все шесть матчей при боснийце отыграл без замен.

Глеб Чернявский поговорил с Никитой о двух годах в «Спартаке»: что не получилось у Абаскаля, как изменил команду Слишкович и каково играть без Промеса.

Как Слишкович раскрепостил «Спартак»: придумывает необычный футбол на тренировках, дал неожиданную установку на «Ростов»

– «Спартак» со Слишковичем не проигрывает шесть матчей и чувствует себя намного лучше. Как это ощущается внутри?

– Настроение точно поднялось. Слишкович не суетится лишний раз. Наоборот, старается нас раскрепостить. Однажды он предложил футбол по необычным правилам: нельзя было бегать, можно только пешком ходить. Забавно поиграли!

Перед «Ростовом» Слишкович дал особенную двусторонку: поменял всем амплуа, поставил игроков на неожиданные позиции. Я в нападении бегал, Зина играл правого защитника, Мишаня Игнат с Хесусом были центральными защитниками. Повеселились, посмеялись, поулыбались – наша команда выиграла 1:0. 

– Как тебе в нападении? Помню, Тедеско выпускал туда Кутепова, а того это прямо оскорбляло.

– Мне бы тоже было неловко. И еще ладно, когда на последние пять минут, а Кутепа-то выпускали чуть ли не на тридцать. Так что хорошо понимаю его. Думаю, в нашем случае лучше Бабича туда отправить, если нужен защитник впереди для борьбы. 

Мне в нападении комфортно только на тренировках или когда в отпуске выхожу побегать с ребятами дома в Волжском. Когда там 8х8 играем, никакой защиты быть не может. Я говорю: «Ребят, устал обороняться, дайте хоть голы позабивать». Но, кстати, уровень там серьезный, футбольные парни, все со школой, кто-то до Второй лиги добирался.

Но вообще, позиция впереди для меня не чужая: лет до 12, пока в ЦСКА не попал, играл десятку.

– Кто особенно приободрился с появлением Слишковича? Соболев, Бонгонда, Медина, кто-то еще?

– Пашка Маслов молодец. У него долгая пауза, но вышел и все игры уверенно провел. Приятно, что он снова на поле, хочется помочь ему.

– Какой из шести матчей при Слишковиче для тебя самый приятный?

– Наверное, победа над «Ростовом». Давно не могли их обыграть, наконец-то случилось, да еще и с таким счетом. Даже домой приятно было возвращаться, несмотря на дальнюю дорогу. 

– Не кажется, что победа над «Ростовом» чуть переоценена? И что она случилась за счет ошибок Песьякова, Мелехина и остальных?

– Я бы не стал так говорить. Песьяков же до этого так не ошибался, правильно? Наверное, наше давление тоже повлияло на его действия, мы создали для него некомфортные условия, вынудили ошибиться.

– «Ростов» играет довольно необычно – с очень высокой обороной. Как вас к этому готовил Слишкович?

– При Абаскале с ними тяжело шло, потому что пытались выходить из обороны в короткий пас. На этот раз упростили игру, больше за спину кидали, отсюда у них и пошли ошибки.

Как все было? Слишкович заходит перед матчем и говорит: «Сегодня играем так, так и так – и побеждаем. Просто забрасываем туда – и все получится». Мы переглянулись: «Ого, мы там два года не выигрывали, а здесь все так просто». В итоге сработало.

Просто Слишкович реально уверен в себе – и собственным примером заставил нас тоже поверить в себя.

– Как тебе Медина на десятке?

– Это интересно. Я раньше не видел его в этой роли, в ЦСКА он играл латераля, у нас – крайнего нападающего. Кажется, ему в центре комфортнее, больше свободы, может последний пас отдать, удар хороший. Пусть и дальше там играет, забивает, отдает. 

Я бы еще Мартинса выделил, он тоже играет важную роль в центре поля, много черновой работы, много мячей выгрызает. И учит русский! На днях спросил, как по-русски будет opportunity. Я ответил, что «возможность». 

– Слишкович был незаметен при Абаскале. Помнишь, как он пришел?

– Да, он был чуть в тени. Тихонько ходил и подсказывал, подмечал некоторые ситуации. На стандартах мы с ним работали – он объяснял, кто куда двигается, кто кого закрывает. Иногда подбадривал. Помню, Слишкович подошел ко мне после матча с «Локомотивом» в первом круге и сказал, что очень хорошие цифры по единоборствам, продолжай в том же духе.

– Когда Слишкович подменял Абаскаля, вы тоже не проигрывали. Это совпадение? Или он уже тогда вас успокаивал?

– Установку все равно давал Абаскаль, а Слишкович просто был на бровке. При этом спокойствие ощущалось. Слишкович же почти не проявляет эмоций, а когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. Понятно, в какие-то моменты тренер должен заводить, но лично для меня лучше, когда он спокоен. Может, потому что я сам спокоен. А кому-то нравится, когда тренер активен.

– Слишкович – больше мотиватор или тактик?

– Мне сейчас сложно оценить, потому что у нас почти не было полноценных тренировок, мы же по два раза в неделю играли. Может, один-два раза полноценно поработали над тактикой, но в основном – восстановление, предыгровые, стандарты.

Слишкович здорово подстраивается под соперников, хорошо видит слабые стороны. И доносит их до каждого. Похоже на Талалаева (пересекались в «Крыльях» в 2020-м – Sports), у которого тоже было все очень конкретно. В духе: «Если вы будете делать это, это и это, то все у нас будет хорошо. Будешь бежать сюда, у нас все получится. Не будешь – я тебя заменю». У Слишковича примерно такой же стиль.

– Ты общаешься со Слишковичем еще о чем-то, кроме футбола?

– Конечно. Про дочку часто спрашивает. Говорит: «Как там моя подружка?» Показываю ему фотки, он с интересом слушает истории про нее.

– Слишкович устроит Мостового? Умеет 100 раз набивать мяч?

– Думаю, у нас даже физиотерапевты 100 набьют. У Слишковича же была небольшая игровая карьера, так что вообще не сомневаюсь, что сделает. На тренировках он слегка участвует в игре, кроссы неплохие делал с фланга на фланг. У него же папа играл – и во Франции, и за сборную. Зидан даже говорил, что отец Слишковича чуть ли не его кумиром был.

Чему Чернова научил Абаскаль? Его испанские мудрости работали? Мозеса верно ставили на восьмерку?

– Каким ты запомнишь Абаскаля?

– Хочется его поблагодарить и отдать должное – все-таки многому меня научил. Первый год, конечно, был получше. Я часто играл, мы с ним обсуждали и тактику, и какие-то чисто футбольные нюансы.

Например, он подробно объяснял, каким должно быть положение корпуса в разных ситуациях. Предположим, идет атака с фланга, он показывал, какую позицию занимать, как поворачивать корпус, как делать шаги. Объяснял, что нельзя скрещивать ноги, потому что в этот момент могут сделать пас/прострел, а ты не сможешь противостоять или вообще упадешь. Я теперь держу в голове эти важные и полезные моменты.

Абаскаль, кстати, тоже дочкой интересовался, подарки подарил, когда она только родилась. Когда ей годик исполнился, они в Дубае всем штабом хоровод с караваем водили.

– У Абаскаля, как говорят, какие-то очень крутые тренировки. Что больше всего запомнилось?

– Мы постоянно играли в квадраты – в маленькие, средние, большие. Почти вся работа через мяч. Хотя силовая тоже была. Не могу сказать, что мы вообще не бегали. Но, конечно, поменьше, чем у других тренеров.

В первые полгода у меня точно было ощущение, что это один из лучших тренеров в моей карьере, все очень нравилось. Абаскаль хотел, чтобы мы выходили из обороны через короткий пас, чтобы разыгрывали через треугольники – вот как «Ростов» играет.

Но как показала практика, в более простой футбол нам легче играть. 

– Почему весной-2023 при Абаскале все сломалось?

– Думаю, нам в том числе и не повезло. Очень надломил матч с «Уралом», когда не засчитали чистый гол. Потом «Ахмат» не обыграли, хотя было очень много моментов. После все разладилось, выпали из гонки и не вернулись в нее.

– Как тебе эксперименты Абаскаля? Насколько удобно, когда Мозес на восьмерке?

– У Вити точно есть качества, чтобы там играть. Он может и мяч протащить, и пас отдать. Но, наверное, правильнее его ставить ближе к атаке, на позицию десятки. В любом случае, мне кажется, Витя уже не латераль, который может бегать по всей бровке туда-сюда. В атаке – да, а вот в оборону добегать ему уже сложнее. Так что позиция десятки Мозесу сейчас больше всего подходит.

– На тренировках Мозес впечатляет?

– Да, конечно, мастерство высокое. Может и принять любой мяч, и с шага ударить в девятку, и отдать сумасшедшую передачу сквозь всех. Или протащить мяч на сорок метров в одиночку: будет бежать, а все просто от него отлетают и падают. Ему очень мешают травмы. Да и возраст уже сказывается.

– Мозес так и живет сам по себе? Или начал общаться хоть с кем-то в команде?

– Он закрытый, но стало получше. Когда я только пришел, он максимум «привет-пока» говорил, а сейчас пообщительнее. Может подойти, что-то спросить, даже улыбаться стал. 

– Абаскаль любит всякие испанские мудрости, которые в адаптации на русский выглядят слегка наивно. Он их часто использовал в раздевалке?

– Бывало, да. Он любил сказать: «У нас в Испании про это говорят так». Но я особенно это не запоминал. Внутри команды мы могли поулыбаться, но по-доброму, без издевок. Говорит и говорит – ну, проще ему так донести мысли, окей. 

– Перед рестартом ты верил, что Абаскаль выберется из тупика и преобразит команду?

– Мы хорошо провели сборы, собирались вместе, много говорили, обсуждали, как выйти из той ситуации. К сожалению, не получилось.

Чернову с правой рабочей ногой удобнее играть левого центрального защитника – и в двойке, и в тройке. Это как?

– Как Джикия отнесся к тому, что стал запасным?

– Я его не спрашивал, не хотелось лезть. Только интересовался, как дела, а Джикия всегда отвечал, что хорошо. По его работе на тренировках вообще невозможно сказать, что что-то не так. Вида не показывает, все делает на максимум. 

– Мне кажется, сейчас слишком много обсуждают левоногих и правоногих центральных защитников. Как тебе больше нравится играть?

– Мне больше всего нравится играть центрального в тройке. Когда ты центральный-центральный, все поле видишь, можешь прямо дирижировать игрой из обороны. А если два центральных, то мне все равно – правее или левее. Но левого центрального нравится играть чуть больше.

– Ого. Объясни!

– Мне кажется, у меня левая нога более-менее хорошая, могу спокойно ей отдавать передачи. Да, возможно, не всегда будет четко в ногу, но в адрес точно попаду. И когда ты играешь левого центрального, то у тебя будто больше возможностей. Да, во фланг идешь с неудобной ногой, но зато можешь двигаться в центр с рабочей. И ощущаешь больше свободы, больше вариантов для маневра. 

А когда играешь правее и тебя во фланг загоняют, то вариантов уже не остается, нет нужного простора.

– Получается, немного преувеличена важность левоногих в центре защиты?

– Ну, вот в «Байере» играет Тапсоба левого центрального в тройке – у него рабочая правая. У нас с «Динамо» в Кубке Паша Маслов вышел на место левого в тройке, спокойно отыграл, никаких проблем.

– «Спартак» продолжит играть в три центральных или в два?

– Мне кажется, не будет единой системы, будем отталкиваться от соперника. Например, если соперник в низком блоке, какой смысл держать трех центральных?

– Если будет два, то твой основной конкурент – Дуарте. В чем он превосходит тебя, а в чем – ты его?

– Ха-ха, даже не знаю, как тут ответить. Думаю, если меня спросить, кого бы я ставил, то ответил бы, что себя. А если Дуарте спросить, то он скажет, что его. А если серьезно, то я просто поопытнее. 

Чернов рассказывает, как сдерживал Бензема. И безумно восхищается Джеко

– Давай поговорим про нападающих, с которыми сложнее всего. Например, в 2018-м ты играл за ЦСКА против Бензема – какой он?

– Мне кажется, тогда был не лучший день Бензема. Но меня поразили его действия. Казалось, такой девятка-девятка, а он убегал чуть ли не к центру поля. Ты смотришь вокруг, вроде должен быть рядом Бензема, но в радиусе двадцати метров никого нет вообще, и ты без работы. 

Но, конечно, когда он приходил, было тревожно. Но Бензема тогда не забил, значит, я справился.

– Кто еще из европейских топов впечатлял?

– Джеко. Вот кто реально в порядке. Помню, в ЦСКА готовились к матчу против него, в защите играли мы с Родриго Бекао. Гончаренко говорит: «Никита, ты играешь по этому игроку и по этому, а Родриго играет по Джеко. Всегда по Джеко».

30-я минута, счет уже 2:0, оба Джеко забил. С ним очень тяжело. Он настоящий центральный нападающий, который находится на линии офсайда и открывается за спину. Да, не самый скоростной, но он все так умно и вовремя делает! И отскакивает, и выскакивает, и избавляется от мяча – отобрать почти невозможно. 

– А из РПЛ? Например, как играть против Кордобы? Он же очень легко принимает, разворачивается, убегает, бьет.

– К таким нападающим нельзя прилипать. Они очень хорошо чувствуют, как и что надо сделать, чтобы тебя развернуть и оставить за спиной. Надо держаться на дистанции. Иногда даже лучше дать ему спокойно принять. Это лучше, чем сразу позицию проиграть.

– Кордоба – лучший нападающий в РПЛ?

– Если брать чисто умения, то да. Еще выделил бы Тюкавина. И, возможно, Ваньку Сергеева, когда он в форме. 

– В чем сила Тюкавина?

– Он быстрый, умный, хорошо использует лучшие качества, не делает лишнего. С Тюкавиным прикольный эпизод недавно был. Лаксальт забрасывает, Тюкавин хотел со мной прыгнуть и побороться, но передумал и побежал читать пас головой на Селихова.

А я и не планировал скидывать Селе – сразу настроился просто выбить понадежнее. И мне Тюкавин говорит: «А ты почему вратарю не скинул-то?» Я посмотрел на него с улыбкой: «Шутишь, что ли? В таком матче и так рисковать?». 

– Ты не назвал Кассьерру.

– Понятно, что лучший бомбардир, но меня не так впечатлил почему-то. Видите, даже не вспомнил его. 

– Что будет, если в РПЛ на матч подъедет Холанд?

– Будет весело! Я бы с радостью сыграл бы против таких нападающих. Сейчас вспомнил, как Дивеев сказал, что Лукаку – ничего особенного, а потом тот из-под него два забил. Все посмеялись, конечно, но хорошо понимаю, что Игорь имел в виду. Ему удобно противостоять таким, наверное, внутри себя ощущал спокойствие, но в итоге не сложилось. Наверное, все же не стоит так говорить про топовых футболистов, с которыми предстоит сыграть.

У меня тоже была история, когда сказал и не подумал – фраза, что сыграю 200-300 матчей за «Крылья Советов». Я реально так думал, потому что не видел предпосылок, что за мной «Спартак» придет. Меня еще при заверке интервью спросили: «А точно оставляем про 200-300 игр?» Я уверенно ответил, что да, оставляем, конечно. И через месяц после этих слов узнаю, что есть вариант. Сразу вспомнил интервью и очень пожалел, что уже не откатить назад.

– Есть ли защитники в Европе, на которых ты ориентируешься, у которых чему-то учишься?

– Мне сейчас нравится Рюдигер. Привлекает его активность и агрессия. Я вообще люблю защитников, которые много идут на опережение, в подкаты летят. Да, по-моему, Мальдини говорил, что если идешь в подкат, то ты уже где-то ошибся. Но как-то смотрел нарезки Несты, там одни подкаты. Очень кайфанул, красиво смотрится. Обожаю пойти в подкат, чисто сыграть и остаться с мячом в ногах, это вообще верх удовольствия.

– В какой чемпионат поехал бы, если бы была возможность?

– Мог сказать, что в Англию, но уже поздно, уровень там слишком высокий. А так, конечно, хотел бы с Ван Дейком играть в паре в «Ливерпуле», в моем любимом английском клубе. Это мечта просто.

Если говорить о чем-то хоть немного реальном, то итальянский, испанский или французский чемпионат. Общался с Головиным, он говорит, что во Франции ребята туда-сюда бегают, вообще не останавливаются. 

– Поехал бы бороться за выживание во Франции, как Кузяев?

– В случае Кузяева – почему бы и нет. Он сколько раз в России чемпионство выиграл? Это для него уже роли не играет. Я же не был чемпионом, поэтому ситуация другая. Хотелось бы прежде всего выиграть первое место в РПЛ, а там уже можно и о чем-то другом задуматься. 

– Здоровенный контракт в Саудовской Аравии или возможность в «Роме» поиграть?

– Смотря сколько денег. 

– В три раза больше, чем сейчас в «Спартаке».

– Нет, тогда в «Рому».

– Окей, в пять раз больше.

– Если в пять раз, то в Саудовскую Аравию. И контракт на 5 лет. Год играем, получаем неустойку за остальные четыре и едем в «Рому», ха-ха. 

Скучают ли в «Спартаке» по Квинси и что думают о «Зените»?

– Как в «Спартаке» относятся к доминации «Зенита»?

– Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл.

– Когда играешь против «Зенита», есть ощущение, что бразильцам лениво бегать по полю?

– Думаю, в некоторых матчах Вендел, Клаудиньо и остальные выкладываются не на полную, но на «Спартак» они точно собираются. В матчах с нами не видел лени точно. 

– Кто из легионеров «Зенита» тебя больше впечатляет?

– Дуглас и Барриос очень сильно выделяются. Но если выбирать одного, то Дуглас. Все от него, сколько делает передач вперед и как двигает атаки. Без него они вообще иначе играют, а когда есть Дуглас, то «Зенит» куда увереннее и определеннее.

Конечно, еще впечатлял Малком. Уровень виден прямо сразу, если мяч под левой, то будет непросто. Особенно с Дзюбой они хорошо взаимодействовали: Малком катит, Дзюба ставит под удар, Малком бьет – и таких штук десять забили за чемпионат. 

– Скучаешь по Квинси?

– Скучаю, но не могу сказать, что мы были большими друзьями. Хорошо помню день, когда его не пропустили в Дубае. Я сам не видел, раньше проходил контроль, а когда зашел в самолет, все сразу поняли, что Квинси нет. Мне сказали: «Он попозже прилетит». А потом уже приземлились, почитали новости, поняли, что все сложнее. 

– Ты удивлен, что он попал в такую историю?

– Личную жизнь не хочу обсуждать. Скажу, что нам его не хватает как футболиста. Он всегда мог что-то выжать из полумомента, этого сейчас недостает.

– А как человека не хватает? Решение суда не влияет на отношение к нему?

– Не могу сказать, что меня беспокоит, какой он человек. К нам он всегда хорошо относился, душой компании был. Квинси же очень общительный, всегда подойдет то к одному, то к другому, пошутит, всегда можно было парой слов перекинуться.

– Какая сейчас цель у «Спартака»?

– Мы бы очень хотели продолжить серию без поражений. И, конечно, выиграть Кубок.

Куча классного контента про «Спартак» – в телеграм-канале Глеба Чернявского. Подписывайтесь!

В чем Слишкович похож на Гвардиолу

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look PressРИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Бедняков, Сергей Пивоваров, Виталий Тимкив, Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков

logoВладимир Слишкович
logoНикита Чернов
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoКвинси Промес
logoЗенит
logoКарим Бензема
logoПавел Маслов
logoАлексис Дуарте
logoЭдин Джеко
logoВиктор Мозес
logoДжон Кордоба
logoКонстантин Тюкавин
logoХесус Медина