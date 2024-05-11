Может, Слишкович станет Анчелотти для «Спартака»?

Чернявский за.

«Спартак» не проигрывает уже семь матчей подряд – и после победы над «Краснодаром» может побороться не только за Кубок России, но и за тройку (пусть пока теории, но это стало реальнее).

Согласитесь, поверить в такое после поражения от «Сочи» при Гильермо Абаскале было просто невозможно.

Я бы не стал называть последние матчи «Спартака» преображением: ничего выдающегося команда точно не показывает. Слишкович просто немного оживил парней, которые при позднем Абаскале совсем потухли.

Никита Чернов в недавнем интервью Спортсу рассказал, что для этого делал Слишкович.

«Однажды он предложил футбол по необычным правилам: нельзя было бегать, можно только пешком ходить. Забавно поиграли!

А перед «Ростовом» Слишкович дал особенную двусторонку: поменял всем амплуа, поставил игроков на неожиданные позиции. Я в нападении бегал, Зина играл правого защитника, Мишаня Игнат с Хесусом были центральными защитниками. Повеселились, посмеялись, поулыбались – наша команда выиграла 1:0».

Чисто психологические приемы, к футболу они отношения не имеют. Причем Слишкович просил расслабляться не только на тренировках, но и в играх . Например, вместо сложных абаскалевских розыгрышей низом просил побольше закидывать за спину высокой линии обороны «Ростова». Футболисты «Спартака» удивленно переглянулись, но согласились и крупно победили.

В общем, есть ощущение, что тренер очень хорошо чувствует игроков, знает, как с ними надо взаимодействовать и как ими управлять. Достаточно посмотреть на ротацию – нет такого, чтобы кто-то проседал или сильно выделялся . В любом составе и с любой расстановкой «Спартак» играет пусть и не идеально, но точно надежно, вдохновленно и раскрепощенно.

А Зобнин раскрепостился настолько, что забивает обводящими ударами в девять (при том, что есть стереотип о его плохом ударе, над которым не раз шутил даже сам Роман).

Да, понятно, что футбольная команда в идеале должна быть долгосрочным проектом, как у Клоппа в «Ливерпуле», у Пепа в «Ман Сити» или у Артеты в «Арсенале».

Уверен, руководству «Спартака» хотелось бы чего-то похожего. К этому вроде бы и шли, нанимая Амарала и доверяя ему выбор главного тренера.

Но внезапно между Слишковичем и командой образовалась такая химия, что ее очень жалко рушить – потом ведь можно и не обрести заново .

Да, возможно, эта мысль немного наивна и инфантильноа но вдруг эта команда и этот тренер смогут подойти друг другу на дистанции и побольше, чем семь матчей?

По примеру «Реала» и Карло Анчелотти – вроде бы тоже не делают ничего особенного, но остановить не получается.

Надо дать шанс Слишковичу, как считаете?

Куча классного контента про «Спартак» – в телеграм-канале Глеба Чернявского. Подписывайтесь!

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов