Может, Слишкович станет Анчелотти для «Спартака»?
Чернявский за.
«Спартак» не проигрывает уже семь матчей подряд – и после победы над «Краснодаром» может побороться не только за Кубок России, но и за тройку (пусть пока теории, но это стало реальнее).
Согласитесь, поверить в такое после поражения от «Сочи» при Гильермо Абаскале было просто невозможно.
Я бы не стал называть последние матчи «Спартака» преображением: ничего выдающегося команда точно не показывает. Слишкович просто немного оживил парней, которые при позднем Абаскале совсем потухли.
Никита Чернов в недавнем интервью Спортсу рассказал, что для этого делал Слишкович.
«Однажды он предложил футбол по необычным правилам: нельзя было бегать, можно только пешком ходить. Забавно поиграли!
А перед «Ростовом» Слишкович дал особенную двусторонку: поменял всем амплуа, поставил игроков на неожиданные позиции. Я в нападении бегал, Зина играл правого защитника, Мишаня Игнат с Хесусом были центральными защитниками. Повеселились, посмеялись, поулыбались – наша команда выиграла 1:0».
Чисто психологические приемы, к футболу они отношения не имеют. Причем Слишкович просил расслабляться не только на тренировках, но и в играх. Например, вместо сложных абаскалевских розыгрышей низом просил побольше закидывать за спину высокой линии обороны «Ростова». Футболисты «Спартака» удивленно переглянулись, но согласились и крупно победили.
В общем, есть ощущение, что тренер очень хорошо чувствует игроков, знает, как с ними надо взаимодействовать и как ими управлять. Достаточно посмотреть на ротацию – нет такого, чтобы кто-то проседал или сильно выделялся. В любом составе и с любой расстановкой «Спартак» играет пусть и не идеально, но точно надежно, вдохновленно и раскрепощенно.
А Зобнин раскрепостился настолько, что забивает обводящими ударами в девять (при том, что есть стереотип о его плохом ударе, над которым не раз шутил даже сам Роман).
Да, понятно, что футбольная команда в идеале должна быть долгосрочным проектом, как у Клоппа в «Ливерпуле», у Пепа в «Ман Сити» или у Артеты в «Арсенале».
Уверен, руководству «Спартака» хотелось бы чего-то похожего. К этому вроде бы и шли, нанимая Амарала и доверяя ему выбор главного тренера.
Но внезапно между Слишковичем и командой образовалась такая химия, что ее очень жалко рушить – потом ведь можно и не обрести заново.
Да, возможно, эта мысль немного наивна и инфантильноа но вдруг эта команда и этот тренер смогут подойти друг другу на дистанции и побольше, чем семь матчей?
По примеру «Реала» и Карло Анчелотти – вроде бы тоже не делают ничего особенного, но остановить не получается.
Надо дать шанс Слишковичу, как считаете?
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Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Мне нужны плюсы чтобы я мог ставить другим людям минусы .
Каждый плюс означает , что столько хороших, честных , добросовестливых , многоуважаемых, всемилюбивых , прочитало этот комментарий . С лестью может чуть чуть перегнул.
7 раз отмерь, 1 отрежь...
И так же быстро будут затем кошмарить
Слишкович влияние, конечно, оказывает, но не надо игнорировать:
1) психологический эффект от смены тренера и меньшего гнета общественности (особенно неадекватной спартаковской)
2) логичный выход формы на пик к концу сезона
3) послабления, что дал Слишкович (и о чем Соболев говорит), эт краткосрочно - что нужно, но затем может аукнуться
Да, как сейчас помню, Пеп после вылета из ЛЧ так и сказал.
К сожалению, это не лечится, графоманов тут пруд пруди —
Пожилые штурмуют газеты, молодые бушуют в сети.
(с) Оксимирон