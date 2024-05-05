Слишкович еще тот фантазер, но что делать с автобусами – пока не придумал

Чернявский нашел проблему.

Состав «Спартака» на каждый новый матч напоминает игру в однорукого бандита: Слишкович постоянно выбирает новые сочетания, никогда не повторяется и продолжает удивлять.

Например, против «Пари НН» (с их низким блоком) босниец все равно вышел в трех центральных, а среди пяти защитников не оказалось ни одного левши! Довольно забавно, если помнить, с каким стремлением Абаскаль летом скупал левоногих футболистов.

Но самое поразительное, конечно, позиция Романа Зобнина на месте левого латераля, хотя доступны были и Хлусевич, и Рябчук, и Классен, и Тавареш.

При этом в старте не оказалось ни Соболева с Игнатовым (по 1+1 с «Динамо»), ни Медины (3+1 при Слишковиче и будто бы статус главного конструктора в атаке).

На «Пари НН» Слишкович пошел легкостью и скоростью в атаке: Зиньковский, Угальде и Бонгонда. Вероятно, так тренер сразу убил желание команды всю игру навешивать на голову Кирилла Гоцука. И хотел перехитрить соперника внизу.

В целом интересный и даже логичный креатив. Слишкович вообще нас так часто удивляет, что перед матчами «Спартака» пора включать песню «Фантазер» от Ярослава Евдокимова. Можно даже на припев накладывать объявление стартового состава.

Это был второй раз, когда Слишковичу приходилось вскрывать автобус (первый был с ЦСКА, тогда закончили тусклыми нулями). И второй раз, когда толком ничего не вышло.

Да, «Спартак» доминировал и во втором тайме даже создал какие-то моменты, но единственный серьезный шанс упустил Угальде, когда решился бить сам с острого угла, а не отдал Зиньковскому на пустые.

Понятно, что Слишкович вряд ли мог научить команду заново играть в футбол за пару недель, но «Спартаку» как-то совсем не хватает изобретательности, когда против них не выходит «Ростов» с высокой обороной и не «Динамо» с «Локомотивом», которые все-таки тоже нацелены на атаку.

Что с этим делать, не особенно понятно, но вряд ли это станет проблемой в следующем матче с «Краснодаром» – от нее боснийца избавил Сергей Галицкий.

Правда, вряд ли «Спартаку» сейчас сильно интересен матч с «Краснодаром». Очевидно, в тройку залететь уже практически невозможно, а вот побороться за Кубок – задача вполне реальная.

И это означает важное: с «Балтикой» есть шансы увидеть настоящий основной состав «Спартака». Точно будет интересно! Как и новые заходы Слишковича, как вскрыть аккуратно и строго обороняющегося соперника.

Пока это главная проблема и преграда на пути к Суперфиналу Кубка.

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Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press ; ФК «Спартак-Москва»