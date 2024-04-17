«Зенит» выбил унылый «Спартак» из Пути РПЛ. Что дальше в Кубке России?

Максименко спасал.

«Зенит» не позволил «Спартаку» отыграться во втором матче полуфинала Фонбет Кубка России – с помощью 0:0 после выездных 2:1 шагнули в финал Пути РПЛ.

«Спартак» много спасал Максименко. В концовке – два любопытных ВАР-решения

Спартаковцы снова сыграли 0:0 в Петербурге, и опять с Владимиром Слишковичем как главным на бровке. В начале марта он заменял Гильермо Абаскаля на один матч из-за дисквалификации испанца, теперь рулит после его увольнения.

Результат тот же. Только тогда нули были приобретением одного очка на выезде у чемпиона, а теперь – вылет из турнира.

И то «Спартак» еще очень много спасал Александр Максименко, вратарь стал главным героем. Вытаскивал и плотные удары с близкой дистанции, когда правильно располагался, и резко перемещался, чтобы закрыть дальний угол.

У «Зенита» в конце было две с половиной основных надежды на гол: сначала Вячеслав Караваев не забил с близкой дистанции, а за неаккуратный бросок Георгия Джикии ему в тело и после ВАР не дали пенальти, затем петербуржцы даже забили, но мяч Матео Кассьерры отменили из-за офсайда у Дугласа Сантоса, который потом отдавал голевую.

Итого – нули. Нестыдно для «Спартака», но бессмысленно в турнирном смысле. Правда, шансы выиграть Кубок России остаются и у москвичей.

Новый «Спартак» – что мы увидели от Слишковича? Наблюдения Ильи Васильева

«Спартак» Слишковича – уныние. «Зенит» мог легко побеждать.

1. Первое отличие «Спартака» Слишковича – схема . Команда перешла на гибридную: а) оборонительные 4-3-3, где Михаил Игнатов и Данил Пруцев ориентировались на Вендела и Вильмара Барриоса, а Руслан Литвинов играл глубже, б) 4-2-3-1 в атаке, где Даниил Хлусевич неожиданно вышел правым вингером.

2. «Зенит» в эконом-режиме наиграл на уверенную победу . «Спартак» играл прагматично, но нигде тактически не переиграл.

При позиционной обороне терялась опорная зона: Литвинову было тяжело в одиночку, Пруцев и Игнатов зависали чуть выше, Антон Зиньковский не ориентировался на ширину, а Хлусевич ориентировался на Сантоса. Все было невпопад – появлялись зоны для комбинаций Ильзата Ахметова и Артура.

Фирменная черта «Спартака» Слишковича/Абаскаля – посредственная фланговая оборона. Ширину не контролировали, из-за этого проходили кроссы (супермомент Ахметова) и включения Ильзата – Артура, когда Максименко спас в середине второго тайма. Кстати, с Таварешем может вернуться идея ложного фулбека: Томаш несколько раз заходил в полуфланг, но без опасных атак.

3. Атака «Спартака» – пустота . Два дальних удара Соболева без минимальной поддержки – как иллюстрация нулевой атаки.

4. Самое интересное в «Зените» – качественный выход Ахметова . Раздергивал зону между Литвиновым и Таварешем, менялся позициями с Артуром и несколько раз врубал дриблинг, чтобы пробиваться сквозь защитников «Спартака». Пока лучшее появление Ильзата за «Зенит».

5. «Зенит» доминировал на стандартах : Нино дважды пробил без помех (через себя и плотно головой), а Родригао опередил Никиту Чернова после фланговой подачи Мантуана.

6. Выход Георгия Джикии – спорный . С точки зрения атаки – точно ничего интересного. В обороне получилось сомнительно: пока указывал Чернову на Сергеева, упустил включение Караваева – Вячеслав промазал с линии вратарской.

7. Александр Максименко – главный герой матча . Вытащил все: разобрался со стандартами «Зенита», забрал сложнейший удар Ахметова, остался спокойным против Артура, легко перевел удар Матео Кассьерры на угловой.

Полная сетка Кубка России: какие дальше планы?

В финале «Зенит» со вторника ждет ЦСКА, обыгравший «Балтику» в обоих матчах. Калининградцы опустились в Путь регионов.

В нижней части сетки дальше продвинулись «Ростов» и «Динамо». Ростовчане сыграют с калининградсцами, а рядом московское дерби «Динамо» – «Спартак».

● «Ростов» пропустил от «Урала» первым, но ответил тремя во втором тайме. Проигрывали 50 минут, а в последние полчаса перевернули матч и продлили приятные весенние впечатления. Камбэк прекрасным ударом в дальний угол от линии штрафной запустил 21-летний Иван Комаров.

● «Динамо» ярко прошло «Оренбург»: Марцел Личка выбил бывшую команду . Устроили 4:2 в стиле Лиги чемпионов. Повели 2:0 благодаря голам Федора Смолова и Константина Тюкавина, в концовке добавляли Денис Макаров и Хорхе Карраскаль.

Жеребьевка Пути РПЛ пройдет сразу же вечером в среду.

Фонбет Кубок России вернется к нам на отрезке с 30 апреля по 2 мая, когда сыграют первый финальный матч Пути РПЛ и второй полуфинальный этап Пути регионов. Затем 14-16 мая ответный финал наверху и финальный матч внизу.

Суперфинал пройдет в «Лужниках» 2 июня.

«Спартак» все еще так себе. Но Слишкович подарил другое настроение

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев