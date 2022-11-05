«Краснодар» вместо 4:1 получил 3:3. Это новый триллер в Воронеже

«Факел» продолжает выдавать эпичные домашние матчи. В этот раз команда из Воронежа зарубилась с «Краснодаром»: ничья 3:3. Причем «Факел» отыгрался с 1:3, хотя до этого вел 1:0.

Вот как «Факел» начал камбэк. После розыгрыша углового и метания мяча по штрафной Иракли Квеквескири зарядил из-за коробки в девятку на 73-й минуте – очень красиво.

84-я минута – Квеквескири сравнял счет снова после углового. Прошил Матвея Сафонова в ближний угол уже из пределов штрафной.

Больше голов не было. А ведь сценарий мог оказаться скучнее – при счете 3:1 в пользу «Краснодара» Кристиан Рамирес не реализовал пенальти на 67-й минуте. Вместо спокойного разгрома получили тяжелейшую концовку.

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов после матча похвалил ребят: «Не каждая команда может играть так смело в атаку против «Краснодара». Я игрой доволен».

«Факел» продолжает бороться за выживание – теперь 13 очков и 13-е место, чуть ниже «Локо» (матч в запасе) и «Химки» – по 12 очков. Ориентир – «Пари НН» с 16 очками вне зоны стыковых матчей. «Краснодар» в случае победы поднялся бы на 5-е место, но пока остается ближе к середине на 7-й позиции с 25 очками.

Это не первый триллер в Воронеже. В июле было 3:3 с «Динамо»

Первый же матч на домашнем стадионе после возвращения в РПЛ получился захватывающим – «Факел» и «Динамо» забили друг другу по 3 гола.

Причем воронежская команда тогда дважды отыгралась: с 0:2 и с 2:3. Игорь Альшин на 86-й поставил точку эффектным ударом с края штрафной площади.

«Факел» в РПЛ проиграл лишь один матч дома – 1:4 против «Спартака». Правда, и победил лишь однажды – 2:0 над «Локомотивом». В остальных матчах забирает ничьи.

Фото: ФК Факел