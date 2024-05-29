Дзюба расстался с «Локо». Узнал об этом из интернета

Артем Дзюба покинул «Локомотив», клуб подтвердил и попрощался: «Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!»

Где теперь продолжит карьеру 35-летний форвард – интрига.

За Дзюбу говорит его представитель – он не понимает поступков «Локо»

Представитель игрока Леонид Гольдман поделился информацией об уходе: «Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей .

Расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески».

С клубом Дзюба не взаимодействовал. Слова Гольдмана: «С руководством «Локомотива» в последнее время не было никакой коммуникации. Ни у него, ни у меня. Для меня все это непонятно, но, видимо, от любви до ненависти...»

Ранее агент критиковал тренера Михаила Галактионова в интервью «Матч ТВ»:

«У Михаила Михайловича смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим другое. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом».

Боссам тоже досталось: «В руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона».

При этом председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных спокойно отнесся к словам Гольдмана и отметил: «Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона».

Сам Дзюба пока не давал комментариев. В апреле он сказал: «Буду говорить с журналистами после чемпионата».

Прошлая весна – 8+5, эта – 0+0 и травмы

Дзюба отлично вернулся в РПЛ из Турции в сезоне-2022/23. За 11 матчей сделал 8+5, стартовал с хет-трика «Ростову», только в четырех играх обходился без голов и передач. А заодно помог «Локомотиву» стать лучшей весенней командой, не победившей только в трех играх из 13.

Новый сезон – другая история. До зимы Дзюба оставался неизменным игроком старта, оформил 4+2 в РПЛ, выходил на замену в четырех матчах Кубка. А весной провел только пять игр, в основе вышел однажды, отыграл матч Кубка. В итоге – 0+0.

Сюда же – нереализованный пенальти в послематчевой серии с «Балтикой» и вылет, а реализованный вывел бы «Локо» на ЦСКА в 1/2 пути РПЛ. В общем, вторая часть сезон вообще не сложилась.

Галактионов объяснял: «Понятно, ему неприятно, он амбициозный человек, он хочет играть, но сегодня у нас скоростная и мобильная команда в группе атаки». И еще: «Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко, фактурный нападающий нужен – он выходил. Приносило ли это пользу – другой вопрос».

Еще одна из причин – травмы, и Галактионов об этом говорил: «Он много пропустил из‑за повреждений и по разным причинам выбыл из тонуса». Так что факт: Дзюба почти перестал играть, результативности не было.

Дзюба не закончит карьеру, есть интерес в РПЛ

В августе Дзюбе исполнится 36 лет. Что дальше?

Гольдман озвучил для Sport24: «Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол. Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Есть разные варианты, но приоритет Артема – играть в России».

Metaratings.ru уже написал об интересе к игроку от «Пари НН», «Химок» и еще одного неназванного клуба РПЛ – Дзюба готов рассмотреть вариант с нижегородцами, если они останутся в элите.

В «Пари НН» Дзюба мог перейти еще перед уходом в «Локо»: Иван Карпов писал, что решение принималось губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, но, по данным «Чемпионата», клуб шесть раз переносил медосмотр из-за сомнений, где найти деньги на зарплату игрока.

Дзюба не перешел. «По непонятным причинам сделка сорвалась», – подвел итог Гольдман в интервью в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф