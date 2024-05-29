Оба клуба РПЛ проигрывают в стыках. Когда такое было?

10 лет назад.

В среду состоялись первые стыковые матчи за право играть в российской Премьер-лиге в следующем сезоне. И результаты пока неожиданные – оба клуба РПЛ проиграли командам Первой лиги в домашних матчах. «Урал» получил 0:2 от «Акрона», «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу» 1:2.

Впереди еще ответные матчи, но перспективы у команд Премьер-лиги туманные. Возможно, нас ждет редкий сценарий: в обоих парах победят клубы первого дивизиона. Такое случалось лишь раз за 10 розыгрышей – в сезоне-2013/14.

● В сезонах-2019/20 и 2020/21 стыковые матчи отменили из-за последствий коронавируса. «Амкар» в сезоне-2017/18 выиграл стыковые матчи, но вылетел из-за финансовых проблем – место клуба в РПЛ занял «Анжи».

● Из 20 стыковых дуэлей клубы дивизиона ниже выиграли лишь шесть. Соответственно, клубы РПЛ проиграли лишь 6/20.

● Есть сходство с сезоном-2013/14. Тогда клубы Премьер-лиги тоже проиграли первые матчи, но «Томь» и «Крылья» играли в гостях. В ответных играх на родной арене обе команды сыграли лучше.

● Клубы РПЛ пять раз проиграли первые матчи. И только два раза удавалось отыграться – оба раза («Арсенал-2016/17» и «Химки-2021/22») это случалось уже в домашнем матче.

● В домашних матчах клубы РПЛ проигрывали три раза. Спасаться удавалось, только когда в первом гостевом матче одерживали победу – это удавалось «Крыльям-2018/19» и «Пари НН» в прошлом году. А вот «Уфа-2021/22» первый матч сыграла вничью, а потом проиграла дома.

● Только «Ростов» играл в стыковых матчах больше двух раз и ни разу не проиграл. Для «Крыльев», «Уфы» и «Анжи» судьбоносным стало именно второе участие в стыках – оно закончилось вылетом. «Пари НН» и «Урал» тоже во второй раз участвуют в переходных играх – и, кажется, все тоже идет к вылету.

«Акрон» разбил «Урал» в стыках. До РПЛ остался один шаг

Фото: vk.com/pfcarsenaltula