Ваш топ-5 трансферов россиян в Европу. В XXI веке и без учета Аршавина

Сафонов уже в списке.

На фоне перехода Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» мы провели опрос : самый мощный переход россиянина из РПЛ в Европу в XXI веке без учета Андрея Аршавина.

Вот топ-5 по версии пользователей Спортса.

Александр Головин (33%), ЦСКА ➡️ «Монако»

Июль 2018-го, 30 млн евро.

Головин уже шесть лет в Лиге 1: за эти годы стал одним из лидеров «Монако», а по итогам сезона-2023/24 получил признание от болельщиков – его выбрали лучшим игроком команды. Александр также попал в символические сборные Лиги 1 по разным версиям – оказался в одной компании с Килианом Мбаппе и другими звездами французского чемпионата.

Россиянин набрал 6+6 в 25 турах (главный ассистент в команде), команда финишировала второй вслед за «ПСЖ». Этой осенью впервые с 2018 года мы увидим Головина в групповом этапе ЛЧ.

Всего у Александра уже 31+39 в 203 матчах за «Монако». В ЦСКА было 13+11 в 113 играх.

Юрий Жирков (25%), ЦСКА ➡️ «Челси»

Июль 2009-го, 21 млн евро.

После яркого Евро-2008 лидеры сборной поехали в топ-лиги. Жирковым интересовались «Бавария» и «Барса», но у «Челси» Романа Абрамовича изначально было больше шансов на подписание. В итоге так и случилось – лондонцы выложили рекордные на тот момент деньги за российского футболиста.

Жирков попал в одну из сильнейших команд Европы, но так и не сумел адаптироваться к жизни в Англии. Выиграл чемпионат, Кубок и довольно быстро уехал в «Анжи».

Роман Павлюченко (15%), «Спартак» ➡️ «Тоттенхэм»

Август 2008-го, 17,4 млн евро.

Еще один представитель российской волны, уехавшей в Англию после Евро. В «Тоттенхэме» Роман выступал с переменным успехом, но свои 42 гола и 10 голевых в 113 матчах сделал.

Матвей Сафонов (13%), «Краснодар» ➡️ «ПСЖ»

Июнь 2024-го, 20 млн евро с учетом бонусов.

Еще не официально, но уже есть Here we go от Фабрицио Романо. И в топ-5 нашего рейтинга – видимо, за счет звездного статуса парижского клуба.

Александр Кержаков (6%), «Зенит» ➡️ «Севилья»

Январь 2007-го, 5 млн евро.

В 2004-м Кержаков с 18 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, а позднее в еврокубках забил «Севилье». Испанцы впечатлились и подписали форварда на 5,5 лет.

В составе «Севильи» Кержаков взял Кубок УЕФА, Кубок Испании и бронзу Ла Лиги, но после ухода тренера Хуанде Рамоса стал получать меньше времени и уже в 2008-м вернулся в Россию.

А Сафонов может подвинуть Доннарумму?

Фото: East News /VALERY HACHE / AFP, GLYN KIRK / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP; Gettyimages.ru /Clive Mason; РИА Новости /Алексей Филиппов