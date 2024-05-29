«Акрон» разбил «Урал» в стыках. До РПЛ остался один шаг

«Урал» и «Акрон» сыграли первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Клуб из Екатеринбурга первую встречу провел дома, но ему это не помогло – неожиданно проиграли 0:2.

Стандарт и привоз – так «Урал» пропустил два гола

Хозяева забили уже в самом начале – счет открыл Ибраима Сиссе. Но судьи отменили гол из-за офсайда у Алексея Ионова – посчитали, что игрок «Урала» в момент удара мешал вратарю соперника.

А во втором тайме «Акрон» удачно подал угловой – Неманя Анджелкович выиграл воздух перед ближней штангой и головой срезал мяч в сетку.

Через пять минут залетел и второй. Вратарь Илья Помазун ошибся на выходе и подарил мяч Кириллу Данилину. Тот бил почти без помех и не промахнулся – 2:0 в пользу команды с третьего места Первой лиги.

«Урал» пытался что-то создать, но в итоге «Акрон» чуть не забил третий. Точнее забил, но отменили из-за того, что мяч вышел за пределы поля. Да, и все это в Екатеринбурге, на домашнем стадионе команды РПЛ.

Неожиданное домашнее поражение фаворита 0:2.

«Урал» упал на 14-е место из-за поражения в последнем туре. А ведь могли спастись

Виктор Гончаренко после матча был немногословен:

«Важно отметить, что мы должны были найти очко в чемпионате, чтобы не попасть в эти матчи. Сейчас и результат, и игра в атаке была очень плохая – в этом случае всегда виноват тренер. У ребят остается один вариант – есть 90 минут, чтобы из кожи вон вылезти, что-то сделать. А так... Как весь чемпионат у нас – взлеты и падения. Попробуем сделать все возможное, чтобы в ответном матче исправить ситуацию».

Тренер прав. Перед последним туром «Урал» шел на 11-м месте и, исходя из результатов конкурентов, для спасения хватило бы ничьей с ЦСКА (не самая сложная задача, учитывая любовь армейцев играть вничью). Но команда из Екатеринбурга проиграла 0:2. Конкуренты победили – уральцы упали на 14-е место и получили самого сильного соперника из возможных, «Акрон».

«Урал» в очень плохой форме. В гостях не побеждали с августа

Правда на грани вылета. Да, есть еще ответная игра первого июня в Жигулевске, но статистика тут не в пользу уральцев.

«Урал» в 2024 году не выиграл ни одного матча в гостях. Была победа в Кубке России над «Родиной», но там в основное время ничья 1:1, а победу добыли по пенальти.

Последняя выездная победа команды Виктора Гончаренко – 19 августа 2023 года над «Балтикой» (1:0). А с нужной разницей в два мяча не побеждали аж с 5 августа, тогда в гостях обыграли «Оренбург» (2:0).

«Акрон» дома весной играет очень уверенно. Год начали с поражения от «Родины» (0:2), но оставшиеся шесть домашних матчей прошли уверенно (пять побед и нулевая ничья с общим счетом 15:3).

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Все указывает на то, что в следующем году Борис Аболин будет комментировать игры Первой лиги. Зато в РПЛ готов появиться симпатичный «Акрон».

Фото: vk.com/fcakron ; vk.com/fc_ue