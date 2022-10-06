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Стандарты «Факела» – прекрасный сюрприз сезона. Забивают как «Ростов» и не пропускают – это топ-уровень

Олег Сергеевич Дмитриев Олег Сергеевич Дмитриев
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Дмитрий Пятибратов
Максим Максимов Максим Максимов
Олег Василенко Олег Василенко
Факел Факел
Аслан Дашаев Аслан Дашаев
Роман Акбашев Роман Акбашев
Кирилл Суслов Кирилл Суслов
Сергей Божин Сергей Божин
Евгений Морозов
Футбол Футбол

Три тура подряд с голами.

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Первая ассоциация, когда вы слышите о стандартах в РПЛ? Конечно, «Ростов» с его связкой Даниил Уткин – Николай Комличенко. Команда Валерия Карпина побила рекорд лиги по голам со стандартов за десять туров (13), но почти половину забила с пенальти (6).

Возможно, вы удивитесь, но по голам со стандартов без учета пенальти вместе с «Ростовом» лидирует «Факел». Если отбросить еще и голы прямыми ударами со штрафных (исполнительское мастерство Уткина, а не взаимодействие нескольких футболистов с наигранными комбинациями), «Факел» – вообще лучший в РПЛ.

Александр Дорский разобрался, почему «Факел» так хорош на стандартах. 

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«Стандарты, выход в быструю атаку, вскрытие полуфлангов и фланговая игра – то, на что мы ставили акцент», – сказал главный тренер «Факела» Олег Василенко после дебютного матча в РПЛ (2:2 на выезде с «Краснодаром»). 

Тогдашний главный тренер «Факела» говорил о стандартах не только из-за того, что они – реальный шанс для новичка лиги в матче против топа. При Василенко «Факел» качественно использовал штрафные и угловые еще в Первой лиге (тогда еще ФНЛ). В сезоне-2020/21 Воронеж разделил первое место по голам после них с «Крыльями Советов» и «Оренбургом», в прошлом чемпионате был единоличным лидером. Оборонялись тоже неплохо.

В интервью Sports.ru уже после увольнения Василенко говорил о главных качествах «Факела»: «Мы знали, что умеем прессинговать, но понимали, что в РПЛ не сможем постоянно прессинговать на чужой половине, поэтому перенесли давление в средний блок. Быстрые атаки, вертикальная игра, стандарты – то, что «Факел» должен был как минимум сохранить, а лучше – развивать».  

В РПЛ «Факел» и правда сохранил качество стандартов. В Первой лиге одними из самых острых игроков на стандартах были центральный защитник Аслан Дашаев (три гола) и нападающий Максим Максимов (три гола после угловых). В РПЛ Дашаев уже по разу забил после розыгрышей штрафного (в ворота «Краснодара») и углового («Спартаку»), но это скорее следствие выбора позиции. В матче с «Краснодаром» он быстрее всех оказался на добивании, а «Спартаку» воткнул после подбора «Факела» и повторной подачи.  

Максимов – другая история. В Первой лиге он часто открывался на дальней штанге – и подача шла именно туда. Так Максимов забивал «Велесу» и «Волгарю» (также с дальней забивали центральные защитники Кирилл Суслов и Сергей Брызгалов). В матче с «Текстильщиком» Максимов тоже забил после углового, открывшись дальше всех от зоны подачи, но тогда навес шел в центр штрафной – мяч перелетел набегавших игроков «Факела». 

Особенно интересен гол Максимова в ворота «Волгаря» (май 2022-го).

Похожий гол Максимов уже забил в РПЛ – в ворота «Крыльев Советов» (1:1). Детали различаются (четыре, а не пять игроков во вратарской, Максимов двигался к дальней штанге, а не изначально располагался у нее), но суть одна. Подача на дальнюю, там Максимов перепрыгивает соперника и бьет в ближний угол. 

Важно: матч с «Крыльями» прошел в шестом туре – до этого в РПЛ «Факел» ни разу не нагружал вратарскую даже тремя игроками. В пяти турах игроки «Факела» разбегались либо от линии штрафной, либо от одиннадцати метров. 

Получился микс: с одной стороны, игроки «Факела» уже отработали такой угловой в официальных матчах, с другой – «Крылья» вряд ли готовились к такому розыгрышу. Возможно, штаб Василенко вернулся к нему именно в матче с «Крыльями» из-за не совсем уверенной игры вратаря самарцев Ивана Ломаева на выходах.

В прошлом сезоне четыре ассиста со стандартов сделал Роман Акбашев, три – Олег Дмитриев. Они остались главными исполнителями стандартов «Факела» и в РПЛ (по одной голевой). Дмитриев вообще делит третье место с Кристианом Нобоа по количеству передач под удар стандартов (по 12, больше у Николая Калинского и Квинси Промеса). 

Акбашев отдал голевую в матче с «Торпедо» (2:2) – на Сергея Божина. Божин, который перешел в «Факел» летом 2022-го, вероятно, главный и самый опасный игрок «Факела» в этом сезоне. До матча с «Торпедо» он нанес четыре удара после стандартов, в том числе в матче с «Краснодаром» (Матвей Сафонов потащил, но Дашаев добил) и игре против «Спартака» (Александр Максименко перевел в перекладину, а Дашаев забил после подбора и атаки вторым темпом).  

Также Божин выигрывал важные единоборства – например, в матче с «Крыльями Советов» сбросил мяч под удар Евгения Морозова (еще одного новичка сезона, который опасен на стандартах). В матче с «Динамо» (3:3) Божин оторвался от Роберто Фернандеса и пытался пробить – неудачный удар превратился в результативную скидку на Георгия Гонгадзе. 

Гол Божина в ворота «Торпедо» – следствие и движения игроков «Факела», и блока Кирилла Суслова для оппонента. «Торпедо» оборонялось персонально: за Божина отвечал Илья Кутепов, за Суслова – Игорь Смольников, за Морозова – Стефан Шапич.

Когда Акбашев готовился к подаче, Божин сделал резкое движение от линии штрафной к вратарской.

После этого Божин остановился и спокойно вернулся назад. Уже в этот момент Кутепов далеко отпустил Сергея. 

В момент разбега Акбашева Божин стартанул к дальней штанге, а Морозов – к центру вратарской. Морозов оказался свободен из-за блока Суслова – Шапич оказался отрезанным от эпизода. Дальше Кутепов потерялся: сначала реагировал на движение Морозова, а затем стал искать Божина.  

В итоге Кутепов все-таки двинулся к Божину, но не помешал Сергею забить. 

В матче с «Торпедо» блок Суслова сработал, но вообще «Факел» не очень часто прибегает к такому приему. Пожалуй, кроме матча с «Торпедо», блок сработал только в игре с «Динамо» – Василий Черов расчистил зону для Хызыра Аппаева, а тот скинул в центр вратарской на Божина.

Главная фишка «Факела» – движение в чужой штрафной. Божин не только резко открывается в разных зонах, но и освобождает их. Например, в матче с «Сочи» до подачи Сергей располагался на дальней штанге.

При разбеге Дмитриева Божин рванул в центр штрафной, а Гонгадзе сдвинулся к дальней штанге. Нападающий «Факела» пробивал без сопротивления (удар пяткой подправил Морозов).

Эффективность «Факела» поражает еще сильнее при учете количества угловых. Пять голов воронежцы забили при всего 43 угловых – меньше подают лишь «Краснодар» (41), «Ахмат» (40), «Торпедо» (38) и «Пари НН» (36).

Конечно, по соотношению ударов к угловым «Факел» – лучший в РПЛ. 

На оборонительных стандартах у «Факела» тоже все неплохо. Единственный пропущенный гол – прямым ударом со штрафного от Эдуарда Сперцяна еще в первом туре. 

После розыгрышей штрафных и угловых «Факел» еще не пропускал – такой же результат только у «Зенита» и «Ростова». 

В начале сезона «Факел» оставлял только одного игрока, который закрывал конкретную зону – Хызыр Аппаев всегда располагался на ближнем углу вратарской. Остальные играли персонально. С матча против «Пари НН» (последний для Василенко) система изменилась: теперь зону закрывает и второй нападающий (Георгий Гонгадзе или Максим Максимов). Против «Торпедо» новый главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поставил третьего игрока в зону – Ираклия Квеквескири.

Олег Василенко иногда оставлял одного игрока в центре поля для контратак. В матчах с «Краснодаром» (2:2), «Ахматом» (1:2), «Динамо» (3:3) им был Роман Акбашев. Против «Урала» (0:0) и «Спартака» (1:4) – Максим Максимов. Дмитрий Пятибратов пока не рискует – все полевые игроки располагаются у своих ворот.

***

В начале сезона мы восхищались «Факелом» из-за воронежских болельщиков, которые создавали огненную атмосферу на трибунах. По ходу сезона стало ясно, что «Факел» – это еще и очень интересная команда, сходить на которую стоит не только в Воронеже. И если вы посещаете матчи РПЛ, то можете сделать это выгоднее: получить кешбэк 10% при покупке билетов на игру по карте «Мир».

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Почти наверняка «Факел» покажет качественные стандарты. Они были одной из сильнейших сторон команды при Олеге Василенко, в том числе из-за них увольнение тренера казалось несправедливым

Пока «Факел» совсем не просел в этом компоненте без Василенко – более того, во всех матчах с Пятибратовым воронежцы забивали со стандартов и набирали очки. 

В 12-м туре в Воронеж приезжает «Зенит» – отличный шанс для «Факела» стать первой командой сезона, которая забьет лидеру после розыгрыша штрафного или углового. 

Фото: vk.com/ФК «Факел» Воронеж

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