Стандарты «Факела» – прекрасный сюрприз сезона. Забивают как «Ростов» и не пропускают – это топ-уровень

Три тура подряд с голами.

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Первая ассоциация, когда вы слышите о стандартах в РПЛ? Конечно, «Ростов» с его связкой Даниил Уткин – Николай Комличенко. Команда Валерия Карпина побила рекорд лиги по голам со стандартов за десять туров (13), но почти половину забила с пенальти (6).

Возможно, вы удивитесь, но по голам со стандартов без учета пенальти вместе с «Ростовом» лидирует «Факел». Если отбросить еще и голы прямыми ударами со штрафных (исполнительское мастерство Уткина, а не взаимодействие нескольких футболистов с наигранными комбинациями), «Факел» – вообще лучший в РПЛ.

Александр Дорский разобрался, почему «Факел» так хорош на стандартах.

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«Стандарты, выход в быструю атаку, вскрытие полуфлангов и фланговая игра – то, на что мы ставили акцент», – сказал главный тренер «Факела» Олег Василенко после дебютного матча в РПЛ (2:2 на выезде с «Краснодаром»).

Тогдашний главный тренер «Факела» говорил о стандартах не только из-за того, что они – реальный шанс для новичка лиги в матче против топа. При Василенко «Факел» качественно использовал штрафные и угловые еще в Первой лиге (тогда еще ФНЛ). В сезоне-2020/21 Воронеж разделил первое место по голам после них с «Крыльями Советов» и «Оренбургом», в прошлом чемпионате был единоличным лидером. Оборонялись тоже неплохо.

В интервью Sports.ru уже после увольнения Василенко говорил о главных качествах «Факела»: «Мы знали, что умеем прессинговать, но понимали, что в РПЛ не сможем постоянно прессинговать на чужой половине, поэтому перенесли давление в средний блок. Быстрые атаки, вертикальная игра, стандарты – то, что «Факел» должен был как минимум сохранить, а лучше – развивать».

В РПЛ «Факел» и правда сохранил качество стандартов. В Первой лиге одними из самых острых игроков на стандартах были центральный защитник Аслан Дашаев (три гола) и нападающий Максим Максимов (три гола после угловых). В РПЛ Дашаев уже по разу забил после розыгрышей штрафного (в ворота «Краснодара») и углового («Спартаку»), но это скорее следствие выбора позиции. В матче с «Краснодаром» он быстрее всех оказался на добивании, а «Спартаку» воткнул после подбора «Факела» и повторной подачи.

Максимов – другая история. В Первой лиге он часто открывался на дальней штанге – и подача шла именно туда. Так Максимов забивал «Велесу» и «Волгарю» (также с дальней забивали центральные защитники Кирилл Суслов и Сергей Брызгалов). В матче с «Текстильщиком» Максимов тоже забил после углового, открывшись дальше всех от зоны подачи, но тогда навес шел в центр штрафной – мяч перелетел набегавших игроков «Факела».

Особенно интересен гол Максимова в ворота «Волгаря» (май 2022-го).

Похожий гол Максимов уже забил в РПЛ – в ворота «Крыльев Советов» (1:1). Детали различаются (четыре, а не пять игроков во вратарской, Максимов двигался к дальней штанге, а не изначально располагался у нее), но суть одна. Подача на дальнюю, там Максимов перепрыгивает соперника и бьет в ближний угол.

Важно: матч с «Крыльями» прошел в шестом туре – до этого в РПЛ «Факел» ни разу не нагружал вратарскую даже тремя игроками. В пяти турах игроки «Факела» разбегались либо от линии штрафной, либо от одиннадцати метров.

Получился микс: с одной стороны, игроки «Факела» уже отработали такой угловой в официальных матчах, с другой – «Крылья» вряд ли готовились к такому розыгрышу. Возможно, штаб Василенко вернулся к нему именно в матче с «Крыльями» из-за не совсем уверенной игры вратаря самарцев Ивана Ломаева на выходах.

В прошлом сезоне четыре ассиста со стандартов сделал Роман Акбашев, три – Олег Дмитриев. Они остались главными исполнителями стандартов «Факела» и в РПЛ (по одной голевой). Дмитриев вообще делит третье место с Кристианом Нобоа по количеству передач под удар стандартов (по 12, больше у Николая Калинского и Квинси Промеса).

Акбашев отдал голевую в матче с «Торпедо» (2:2) – на Сергея Божина. Божин, который перешел в «Факел» летом 2022-го, вероятно, главный и самый опасный игрок «Факела» в этом сезоне. До матча с «Торпедо» он нанес четыре удара после стандартов, в том числе в матче с «Краснодаром» (Матвей Сафонов потащил, но Дашаев добил) и игре против «Спартака» (Александр Максименко перевел в перекладину, а Дашаев забил после подбора и атаки вторым темпом).

Также Божин выигрывал важные единоборства – например, в матче с «Крыльями Советов» сбросил мяч под удар Евгения Морозова (еще одного новичка сезона, который опасен на стандартах). В матче с «Динамо» (3:3) Божин оторвался от Роберто Фернандеса и пытался пробить – неудачный удар превратился в результативную скидку на Георгия Гонгадзе.

Гол Божина в ворота «Торпедо» – следствие и движения игроков «Факела», и блока Кирилла Суслова для оппонента. «Торпедо» оборонялось персонально: за Божина отвечал Илья Кутепов, за Суслова – Игорь Смольников, за Морозова – Стефан Шапич.

Когда Акбашев готовился к подаче, Божин сделал резкое движение от линии штрафной к вратарской.

После этого Божин остановился и спокойно вернулся назад. Уже в этот момент Кутепов далеко отпустил Сергея.

В момент разбега Акбашева Божин стартанул к дальней штанге, а Морозов – к центру вратарской. Морозов оказался свободен из-за блока Суслова – Шапич оказался отрезанным от эпизода. Дальше Кутепов потерялся: сначала реагировал на движение Морозова, а затем стал искать Божина.

В итоге Кутепов все-таки двинулся к Божину, но не помешал Сергею забить.

В матче с «Торпедо» блок Суслова сработал, но вообще «Факел» не очень часто прибегает к такому приему. Пожалуй, кроме матча с «Торпедо», блок сработал только в игре с «Динамо» – Василий Черов расчистил зону для Хызыра Аппаева, а тот скинул в центр вратарской на Божина.

Главная фишка «Факела» – движение в чужой штрафной. Божин не только резко открывается в разных зонах, но и освобождает их. Например, в матче с «Сочи» до подачи Сергей располагался на дальней штанге.

При разбеге Дмитриева Божин рванул в центр штрафной, а Гонгадзе сдвинулся к дальней штанге. Нападающий «Факела» пробивал без сопротивления (удар пяткой подправил Морозов).

Эффективность «Факела» поражает еще сильнее при учете количества угловых. Пять голов воронежцы забили при всего 43 угловых – меньше подают лишь «Краснодар» (41), «Ахмат» (40), «Торпедо» (38) и «Пари НН» (36).

Конечно, по соотношению ударов к угловым «Факел» – лучший в РПЛ.

На оборонительных стандартах у «Факела» тоже все неплохо. Единственный пропущенный гол – прямым ударом со штрафного от Эдуарда Сперцяна еще в первом туре.

После розыгрышей штрафных и угловых «Факел» еще не пропускал – такой же результат только у «Зенита» и «Ростова».

В начале сезона «Факел» оставлял только одного игрока, который закрывал конкретную зону – Хызыр Аппаев всегда располагался на ближнем углу вратарской. Остальные играли персонально. С матча против «Пари НН» (последний для Василенко) система изменилась: теперь зону закрывает и второй нападающий (Георгий Гонгадзе или Максим Максимов). Против «Торпедо» новый главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поставил третьего игрока в зону – Ираклия Квеквескири.

Олег Василенко иногда оставлял одного игрока в центре поля для контратак. В матчах с «Краснодаром» (2:2), «Ахматом» (1:2), «Динамо» (3:3) им был Роман Акбашев. Против «Урала» (0:0) и «Спартака» (1:4) – Максим Максимов. Дмитрий Пятибратов пока не рискует – все полевые игроки располагаются у своих ворот.

***

В начале сезона мы восхищались «Факелом» из-за воронежских болельщиков, которые создавали огненную атмосферу на трибунах. По ходу сезона стало ясно, что «Факел» – это еще и очень интересная команда, сходить на которую стоит не только в Воронеже. И если вы посещаете матчи РПЛ, то можете сделать это выгоднее: получить кешбэк 10% при покупке билетов на игру по карте «Мир».

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Почти наверняка «Факел» покажет качественные стандарты. Они были одной из сильнейших сторон команды при Олеге Василенко, в том числе из-за них увольнение тренера казалось несправедливым.

Пока «Факел» совсем не просел в этом компоненте без Василенко – более того, во всех матчах с Пятибратовым воронежцы забивали со стандартов и набирали очки.

В 12-м туре в Воронеж приезжает «Зенит» – отличный шанс для «Факела» стать первой командой сезона, которая забьет лидеру после розыгрыша штрафного или углового.

Фото: vk.com/ФК «Факел» Воронеж