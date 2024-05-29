😳 Калешин составил «Кодекс чести русского тренера». Что это такое

Взял многое из книги для офицеров 1904 года.

Евгений Калешин после ухода из «Алании» составил «Кодекс чести русского тренера» – первый шаг к тренерских профсоюзам.

Это не шутка. Реальный тренерский кодекс чести.

Цитата Наполеона и «клуб – армия на передовой»: почти все скопировано из книги для офицеров

В кодексе 24 страницы – с эпиграфом, предисловием, заключением, а также девятью разделами основного текста с подпунктами.

«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», – эпиграф из Евангелия от Иоанна.

«Ни в каких уставах этих советов тренеру не найти», – абсолютная правда. Эти советы можно найти в «Кодексе чести русского офицера» – правила там очень похожи. Калешин лишь адаптировал их под футбол. Почти все скопировано из сборника книги «Советы молодому офицеру» Валентина Кульчицкого (1904 год).

«Верь в Бога, будь преданным своей Родине и семье», – первый же совет Калешина очень похож на офицерский.

Хотя нет, одно отличие все-таки бросается в глаза – весьма необычный шрифт. Видимо, тренер должен обладать более острым зрением.

Дальше – примерно в том же стиле. Офицер заменен на тренера, некоторые советы из 1904-го откинуты. Вот самые яркие правила от Калешина.

● «Лучшая часть храбрости – осторожность».

● «Помни, что руководитель всегда и везде руководитель».

● «Кто хочет уметь приказывать, должен уметь повиноваться», – сказал Наполеон.

● «Меньше откровенничай – пожалеешь. Помни: «Язык мой – враг мой».

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● «Умно кстати молчать».

● «Не кути – этим лихость не докажешь, а скомпроментируешь себя».

● «Не кути на чужой счет, не имея средств оплатить тем же, если не хочешь, чтобы страдало твое самолюбие и достоинство. Помни французскую пословицу: «Лучше пить плохое вино из своего маленького стакана, чем хорошее – из чужого большого».

● «Честь – святыня тренера».

● «Организация/клуб – это всегда армия на передовой, которая представляет ценности и традиции региона, края или города».

● «Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды».

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● «Злословие вредит сразу трем: тому, о ком говорят дурно, тому, кому говорят дурно, но более всего тому, кто злословит».

● «Даже лошадь любит, чтобы с ней разговаривали, а обучать игрока, как безловесное существо, не подобает».

Тренерский профсоюз – новая идея Калешина. Кодекс там как раз пригодится

Калешин хочет возродить советскую тренерскую школу и убрать агентов. По информации «Спорт-Экспресса », он намерен организовать тренерский профсоюз.

В планах провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Его основная цель – подписать коллективное соглашение с РФС. Съезд может пройти в Краснодаре.

Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера» – еще один? Все, чтобы возродить «советскую тренерскую школу». Еще Калешин уверен, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из футбольных процессов.

Калешин давно топит против агентов и за русских тренеров. «Надо вводить жесткие требования: чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском. Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык – значит, ты не уважаешь Россию», – говорил Калешин в интервью «РБ Спорт».

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Фото: vk.com/fcalania ; РИА Новости /Виталий Тимкив