«Хочется, чтобы наступил мир». Главные мысли Карпина – а еще об отстранении, Дзюбе и работе в «Локо» и «Краснодаре»

Ответил на вопросы.

4 марта Валерий Карпин доехал до офиса РФС, чтобы обсудить ближайшие планы сборной России по футболу. Тренер лаконично ответил на главные вопросы.

Следующий соперник – вероятно, молодежка

Первые действия на будущее: «Решили, что 21 марта соберется сборная – после того, как тур вернули на 20-е число.

26 марта предположительно будет один товарищеский матч, потом разъедемся. Еще не знаю, с кем. Или между собой, или с молодежной сборной. Молодежке тоже нужно с кем-то играть – почему нет?»

Карпин сказал, что сбор будет в Москве, но детали пока не разъяснил – все в стадии проработки. Точно не будет Миранчука, Головина, Чалова – просто из-за логистики.

Отстранение было ожидаемым

Не удивился решению ФИФА: «Не было ни ужаса, ни шока. То, что 24-го числа произошло... Я жене сказал, что нас в стыках не будет. Я не считаю, что это закономерно, но было понимание, что это может случиться.

После этого у Карпина спросили об иске РФС в CAS по поводу отстранения сборной и подготовке к возможном стыкам. Тренер вскипел: «Ощущения, что стык будет – нет. Вы все читаете, все видите. Вопрос, который вы задаете – абсолютно неуместный. Вы как считаете, возможен? Надо ли готовиться к стыкам? Ну реально...

Это поиск надежды в безнадежной ситуации. Можно себя только обманывать».

Карпин добавил, что все футболисты в шоке. Считают, что отстранение – несправедливость.

Предложений от российских клубов нет

Уместный вопрос – правда ли, что «Краснодар» и «Локомотив» предлагали Карпину пост тренера: «Нет, неправда. Ко мне никто из названных клубов не обращался».

Пока все мысли Карпина о сборной – никакой определенности по будущему нет.

Дзюба хочет вернуться в сборную

Какое интервью с Карпиным без вопроса про Дзюбу? Вот и здесь спросили: «На сборах встречался с футболистами «Зенита» – теми, кто был в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Сказал ему: «Если хочешь – готовься и тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет».

Футбол нужен – это способ отвлечься

«В любой стране в любое время футбол нужен всегда, футбол объединяет. Во Вторую мировую играли в футбол. Без футбола будет тяжело. Нельзя думать все время об одном только, футбол – хоть какая-то отдушина. Поэтому и сборная, и клубы должны играть».

Про жизнь

«Мысли в сложившейся ситуации? Чтобы люди не умирали. Чтобы наступил мир. Как можно быстрее».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф