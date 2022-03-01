Adidas уходит из сборной России. Сотрудничали 14 лет, меняли форму с перевернутым флагом, РФС получил более 100 млн евро

Изоляция российского футбола продолжается: во вторник adidas приостановил сотрудничество со сборной России.

Компания пришла в сборную 14 лет назад – подписали исторический контракт

Adidas одевает сборную России с 2008-го – тогда немцы предложили 10-летнее соглашение на фантастических условиях. По данным «Коммерсанта», стоимость спонсорства на этот период – более 100 млн евро.

Между партнерами иногда возникало недопонимание (об этом ниже), но в целом все были довольны. Контракт продлевали дважды: сначала до 2022 года, а прошлым летом подписались до 2026-го. Детали новых соглашений не раскрывались.

Итог сотрудничества – несколько запоминающихся форм

За 14 лет adidas сделал для сборной много отличных комплектов. Например, вот этот в цветах кремлевской стены.

На Евро-2012 приехали уже в ярко-красной форме с диагональной полосой в цветах российского флага. Заодно был узор в виде кольчуги – отсылка к богатырскому прошлому. Удачи форма не принесла, но была симпатичной.

В форме от adidas поехали и на чемпионат мира-2014. Снова кирпичные цвета.

Тогда на гостевой комплект основательно вернулся синий цвет – с его помощью нарисовали горизонт Земли. Отсылка к российским покорителям космоса.

Евро-2016. Те же кремлевские цвета.

К Кубку конфедераций и чемпионату мира в форме уже читались отсылки к цветам сборной СССР.

Перед Евро-2020 adidas сделал форму с перевернутым флагом – пришлось переделывать

Когда выпустили комплект к турниру, производитель получил две претензии: шаблонная форма и – что самое главное – перевернутый флаг на рукаве.

После возмущений в соцсетях adidas внес доработки.

Контракт с adidas – это не просто форма сборной. Компания помогала в развитии детского футбола

По условиям подписанного в августе контракта adidas стал участником двух программ по развитию детско-юношеского футбола – «Наша смена» и «Футбол в школе». А также включился в продвижение женского футбола – программа «Мы в игре».

«Мы рады продолжению сотрудничества с РФС, оставаясь надежным спортивным партнером уже на протяжении 13 лет, – говорил тогда управляющий директор adidas в России и СНГ Руперт Кэмпбелл. – Мы верим, что спорт способен менять жизни людей к лучшему, и вместе с РФС мы укрепим позиции нашего бренда в футбольной категории, а также поспособствуем дальнейшей популяризации и развитию различных направлений футбола в России».

Теперь соглашение разорвано. Сколько уйдет времени на восстановление прежних связей – неизвестно.

Фото: globallookpress.com/Aleksander V.CHERNYKH, Wu Wei, Zhou Lei, Celso Pupo / Fotoarena, Franz Waelischmiller/ SVEN SIMON; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Dean Mouhtaropoulos, Kevin C. Cox; РИА Новости/Александр Вильф