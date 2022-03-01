«И вот мы в темноте. Надеюсь, ненадолго». Реакция на бан российского футбола

Ох.

Российскую сборную и клубы отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА – теперь ни ЧМ, ни еврокубков. Ниже – то, как восприняли эту новость футбольные власти и те, кому небезразличен наш футбол.

РФС: планируют оспорить решение в суде

«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное – миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права», – заявили в РФС.

«Спартак»: решение ожидаемо, но причины «максимально далекие от спорта»

«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта.

У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их. Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», – сообщил руководитель департамента «Спартака» по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.

Валерий Карпин: жаль, что ребята лишились надежды сыграть на ЧМ

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену».

Сергей Семак: спорт не имеет отношения к политике

«Наше дело – делать нашу работу. Что касается справедливости, несправедливости – конечно, спорт никакого отношения к политике не имеет. Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, а у людей была возможность заниматься их любимым делом».

Массимо Каррера: ждет мир

«На мой взгляд, спорт точно должен оставаться вне всех политических проблем. Надеюсь, что эту проблему с российским спортом скоро решат, а на Земле снова будет мир».

Леонид Слуцкий: рад, что сыграли с «Зенитом»

«Знаете, думаю, сейчас такое время, когда…Я очень рад, что сегодня мы играли [с «Зенитом»], была счастливая возможность демонстрировать все лучшие качества и недостатки на поле. Мне кажется, очень важно иметь возможность всем футболистам выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства».

Дмитрий Шнякин: не удивился бану

«Новый эпизод грустного сериала «Изгои». Как и писал пару дней назад, вообще не удивлен. Писал и про наивное «спорт вне политики»; кстати, у нас-то спорт с политикой всегда был связан крепче, чем у кого-либо.

Конечно, прорывается чувство несправедливости. Но если только задуматься, как выглядит все происходящее в глазах мирового сообщества, то вроде и не удивляешься этому бану. Уже с какой-то помесью отчаяния и безразличия наблюдаешь за новыми отстранениями наших спортсменов. Да и вообще за всем.

Мне жалко наших спортсменов, их труды и карьеры. Хотя в эти дни есть те, кто гораздо сильнее нуждается в сочувствии».

Роман Нагучев: футбол – свет, а мы теперь в темноте

Комментатор «Матч ТВ» высказался у себя в телеграм-канале:

«ФИФА и УЕФА отстранили наши команды от официальных матчей на неопределенный срок, а РФС пообещал оспорить это в соответствующих инстанциях. Все основания выиграть процесс есть, потому что самый мелкий момент футбола вне политики – это желтая карточка за демонстрацию всего, что под футболкой. Даже если там сам Иисус.

ФИФА никогда не смешивала футбол и политику на таком уровне, потому что тут главный актив – футболисты. Они надевают бутсы, гетры, выбирают заправить или выпустить футболку, как подобрать шипы к газону. Не более и не менее того. Футбол – игра, в ней надо двинуть мяч к чужим воротам. Просто, но в очень многих местах это единственный источник света.

И вот мы в темноте. Надеюсь, ненадолго».

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Sotiris Dimitropoulos via www.im/www.imago-images.de, Photoagency Interpress/Russian Look; premierliga.ru; кадры программ «Матч ТВ»