Расклады в Первой лиге для выхода в РПЛ: «Химки» лидируют, «Акрон» увеличил шансы, «Арсенал» рвется в стыки

До конца сезона в Первой лиге – два с половиной тура. В РПЛ пока никто не поднялся досрочно, на зоны прямого выхода/стыков претендуют шесть команд.

Фактически пять претендентов – и один фантастический расклад

Напомним: первые две команды из Первой лиги выходят в РПЛ напрямую, клубы с третьего и четвертого мест играют стыковые матчи с соперниками из РПЛ.

При равенстве очков сначала считаются личные встречи, затем разница мячей.

В этой семерке нет шансов на РПЛ только у «Енисея» – он никак не заберется в стыки. В пользу «Шинника» – только математические расклады, но их тоже стоит упомянуть.

А сначала – календарь всех шести претендентов. В скобках рядом с названием соперника – его место в таблице Первой лиги на данный момент.

Множество матчей между собой вносит больше путаницы.

«Химки» уже почти в РПЛ, «Акрон» рвется на второе место, «Арсенал» нацелен на стыки

«Химкам», понятно, две победы обеспечат РПЛ, но при потере очков «Акроном» в ближайшем матче в Ярославле хватит и одной. Тем более что следующий матч против уже вылетевшего аутсайдера. Едва ли кто-то сомневается, что «Химки» вернутся в элиту.

«Динамо» по потерянным минимально отстает от «Акрона», и календарь не слишком удобный. Да еще и как раз только что «Динамо» проиграло «Акрону» и при равенстве очков будет ниже. Более понятный расклад будет после следующих выходных.

Может, тогда Никита Глушков повторит мартовский шедевр.

«Акрон» этой победой над «Динамо» вообще вернул все в свои руки: три победы в оставшихся матчах – и это прямой выход в РПЛ. И здесь тоже многое будет ясно через неделю.

Это был важнейший матч с хет-триком Никиты Глушкова, только не динамовского, а из «Акрона». Да, в этой игре Никита Глушков играл против Никиты Глушкова, в Первой лиге бывает и так!

Выход напрямую «Родины» обсуждать нет смысла – слишком многое должно сложиться (две победы ее, два поражения «Динамо», не больше набранного очка «Акроном», не больше шести очков «Арсенала»). Тут бы место в стыках уберечь – «Арсенал» пока впереди по потерянным, поэтому желательно его поражение (при ничьей будет равенство – и Тула выше по личным встречам).

Так что такие красивые голы Солтмурада Бакаева точно пригодятся:

Три победы «Арсенала» точно вознесут его в стыки. Или даже на второе место! Но это опять фантастические расклады – не больше набранного очка «Динамо», не больше трех «Акрона». Пока достаточно знать, что у Тулы хорошие шансы на стыковые матчи.

Давно мы в РПЛ не видели сильных ударов Сергея Ткачева, да?

Наконец, «Шинник» – и здесь фантастики еще больше: нужно выиграть три матча, но чтобы и «Родина», и «Арсенал» набрали не больше одного очка.

У букмекеров свои фавориты. Если переводить шансы в проценты, то первое место «Химок» оценивается в 97%, прямой выход «Акрона» – в 56%, а «Динамо» – в 53%. Шанс на место в четверке «Арсенала» котируется в 66%, «Родины» – в 42%, «Шинника» – в 4%.

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16 мая команды доиграют 24-й тур – здесь нас интересуют матчи «Ленинградец» – «Арсенал» и «Шинник» – «Акрон». В предпоследнем туре 18 мая «Динамо» примет «Родину», а 20-го «Арсенал» сыграет с «Акроном», «Кубань» – с «Химками», а «Торпедо» – с «Шинником».

Безумные расклады на вылет из РПЛ: у четырех клубов по 29 очков, даже «Сочи» в гонке 🤯

Фото: fckhimki.com ; fcakron.ru