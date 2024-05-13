Глушенков все ближе к рекорду Лоськова. Там совсем не 20 ассистов

Максим Глушенков сделал две голевые передачи в матче против «Оренбурга», но остается вопрос – теперь их 14 или 15? Разные источники дают разные данные.

В любом случае лидер «Локомотива» приблизился к главному достижению по ассистам в РПЛ – их Дмитрий Лоськов сделал 20 за сезон-2003. Но точно ли там считались именно голевые передачи и можно ли верить этим данным? Это еще один актуальный вопрос.

Разобрали оба.

Дорский пересмотрел все голевые лучших ассистов. Список поменялся!

Так выглядит топ лучших ассистентов в истории РПЛ (с 2002 года). Лоськов лидирует с 20 ассистами, а потом у него же, а также у Халка и Андрея Аршавина – по 16 передач в других сезонах.

Ранее мы уже публиковали посты со сравнениями Глушенкова с другими топ-ассистентами. Но те рейтинги основывались на подсчетах «Спорт-Экспресса» из начала 2000-х. Александр Дорский пересмотрел все эпизоды с голевыми передачами и пересчитал их: «Как я и предполагал, несколько ассистов Лоськова и Аршавина – предголевые передачи».

Как теперь рейтинг выглядит так:

В таком случае Глушенкову остается один голевой пас до повторения рекорда или два – до установления собственного. У «Локомотива» впереди матчи с «Факелом» дома и «Балтикой» в гостях.

После игры с «Оренбургом» на реплику журналиста «все отдал – а сам не забил» Глушенков улыбнулся и ответил: «Ничего страшного, я за ассистентскую гонку борюсь, поэтому мне голы не важны. Мне важно порадоваться за ребят, когда они забивают».

Вот только ассистентской гонки уже практически нет: ближайший преследователь – Константин Тюкавин с девятью пасами.

Стоп, так у Глушенкова 14 или 15 голевых?

В статистике у Глушенкова 14 ассистов, а мы упоминаем 15 (как и РПЛ – в отчете о матче с «Оренбургом») – где вообще правда и что за спорный пас здесь спрятался?

Речь о матче «Локомотив» – ЦСКА, в котором забил Евгений Морозов: мяч от него отрикошетил в ворота после удара Глушенкова.

Фактически получился голевой пас, хоть и с небольшим касанием от игрока ЦСКА. Но именно из-за этого касания ассист не засчитан.

Opta Sports разъясняет:

«В таких эпизодах даем только фэнтези ассист, а обычный ассист не даем. Понимаю, что многим это покажется несправедливым, но по таким методикам Opta работает много лет, и ради рекорда Глушенкова никто не собирается менять подход к работе».

Получается: РПЛ насчитала у Глушенкова 15 ассистов, Opta – 14. Пожалуй, лучше футболисту «Локомотива» сделать еще три ассиста в сезоне, чтоб уж точно дойти до рекорда.

Фото: vk.com/fclokomotiv ; РИА Новости /Владимир Федоренко