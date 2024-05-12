Безумие у зоны вылета: у четырех клубов по 29 очков, даже «Сочи» в гонке 🤯

В РПЛ сумасшедшая интрига не только вокруг золотой гонки: у зоны вылета и стыков полыхает. Шесть команд – на два спасительных места, два стыковых и два – летящих напрямую в Первую лигу.

Напоминаем, 15-е и 16-е места – прямой вылет, 13-е и 14-е – стыковые матчи против команд из Первой лиги.

Сразу шесть команд еще в игре

Как сейчас выглядит таблица РПЛ внизу:

В регламенте прописано, что при одинаковом количестве очков первый критерий – личные встречи, далее – количество побед и разница мячей.

Сейчас есть расхождения. На сайте РПЛ 11-м идет «Пари НН», 12-м – «Оренбург», 13-м – «Урал», 14-м – «Факел». Официально так происходит, потому что между собой сыграли еще не все претенденты – в 29-м туре «Урал» примет «Оренбург», поэтому первым дополнительным показателем на данную минуту выступает количество побед.

После предпоследнего тура уже точно выстроятся по первому критерию – личным встречам.

В 28-м туре счастье ощутил только «Ахмат» – выездные 2:0 с «Крыльями Советов» обезопасили от зоны стыков.

Конечно, «Ахмат» еще может остаться с 35 очками, а три команды – его догнать, но в споре с четырьмя клубами по личным встречам важно не остаться последним. И «Ахмат» не останется – последним в таком случае будет либо «Урал», либо «Оренбург», который и займет 13-е место. Так что «Ахмат» в наших раскладах больше не участвует.

«Факел» и «Урал» сыграли 0:0 и добрали по одному очку. «Балтика» без 90+ минут матча с «Динамо» шла бы с ними вровень (и тогда бы в таблице у пятерых было бы по 29 очков!), но пропустила дважды – и теперь отстает на три.

«Оренбург» уступил «Локомотиву» (0:2). «Пари НН» продолжает падение – теперь получил 1:6 от «Сочи», который внезапно обрел мизерный шанс на стыки.

Скорее к раскладам!

Вот так выглядит календарь оставшихся матчей у шести команд.

Opta пока видит «Сочи» и «Балтику» вылетающими, а в стыки отправляет «Пари НН» и «Оренбург».

Кому что требуется для спасения?

Учитывая, что играть еще по два матча, пока расклады – общие. «Пари НН» и «Оренбург» все еще держатся вне зоны стыков, но могут вылететь и напрямую. Чтобы точно не попасть на 15-е место независимо от других – хватит четырех очков. Чтобы не попасть в стыки – нужно за эти два матча набрать не меньше конкурентов.

«Уралу» для невылета напрямую хватит трех очков, «Факелу» – четырех. Чтобы избежать и стыков – нужно набирать хотя бы на очко больше конкурентов, но там тоже возможны самые разные расклады, учитывая личные встречи. Считать их пока нет смысла, так как вариантов очень много.

Но по личным встречам стоит отметить: «Пари НН» лучше «Урала», вровень с «Оренбургом» и хуже «Факела», заодно «Факел» – вровень с «Уралом» и лучше «Оренбурга». «Уралу» и «Оренбургу» еще играть между собой (в первом круге уральцы победили 2:0).

«Балтике» тяжело – нужно срочно догонять. Выскочить из всех опасных зон едва ли реально, так что пока предел мечтаний – зона стыков. Для попадания в нее нужно опередить какую-то одну команду – то есть как минимум сравняться по очкам с «Факелом» (лучше личные встречи), «Пари НН» (тоже) или «Оренбургом» (будет больше побед). Хотя бы раз в двух турах точно понадобится выиграть.

Так, а что же «Сочи»? Нужно опередить сразу две команды, следует обязательно выигрывать два матча. И что требуется тогда: не больше трех очков «Балтики» и два поражения «Пари НН» или «Урала». В этом случае «Сочи» или опередит «Балтику» и сравняется по очкам с «Пари НН» и «Уралом» (и будет выше из-за личных встреч), или наберет по 29 очков с двумя из этой троицы (и тоже закончит выше по личным встречам).

С каждой из команд по отдельности все понятно. Но есть вероятность, при которой «Сочи» финиширует 16-м, а сразу пять клубов наберут по 30 или 32 очка – и тогда два из них спасутся, два – попадут в стыки, а еще один вылетит напрямую с 15-го места.

30 очков у пяти команд – как это получится, что произойдет

Фантазируем: «Пари НН» и «Факел» играют один матч вничью, другой проигрывают, «Урал» и «Оренбург» между собой играют вничью и потом проигрывают. У «Балтики» – победа и ничья.

И вот что происходит:

В турнире между пятью командами в этом случае лучшим бы стал «Урал» (13 очков), а у «Факела» и «Балтики» было бы 11, но у воронежцев лучше разница. Вторая команда для стыков – «Пари НН» с девятью очками в личных встречах, а на прямой вылет идет «Оренбург» с восемью.

Хорошо, а если будет по 32 очка у пяти команд?

Что для этого нужно: по одной победе и по одному поражению у «Пари НН», «Оренбурга», «Урала» и «Факела» плюс две победы «Балтики». Победивший в матче «Урал» – «Оренбург» должен проиграть в последнем туре, проигравший – победить.

Есть разница в результатах. Если «Урал» выиграет у «Оренбурга», то итог такой:

Тот же турнир между пятью командами. Как видим, нет разницы с прошлой таблицей кроме количества очков.

Хорошо, а если в очном матче «Оренбург» победит «Урал»? Вот чем все закончится:

Одно изменение – на вылет отправится «Пари НН», а не «Оренбург».

Но все это – слишком фантастические расклады. Более реальные будут понятны по итогам предпоследнего тура, который состоится 18-20 мая.

18-го в субботу: «Локомотив» – «Факел» и «Сочи» – «Краснодар». 19-го в воскресенье: «Урал» – «Оренбург» и «Ростов» – «Балтика». 20-го в понедельник: «Пари НН» – ЦСКА.

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

Фото: vk.com/akhmatgrozny ; vk.com/pfcfakel