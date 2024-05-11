«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады
Только «Динамо» из претендентов на чемпионство в Мир РПЛ набрало очки в этом безумном туре.
Благодаря двум голам на 90+3 и 90+9 вырвали победу 3:2 в Калининграде и вышли на первое место!
Вау!
«Динамо» хватит четырех очков для чемпионства. Даже с одной ничьей будут выше «Зенита»
«Динамо» на два очка опережает «Зенит».
Ситуация не просто в руках «Динамо», у них теперь есть возможность один раз сыграть вничью. Даже если у «Динамо» и «Зенита» станет по 57 очков, москвичи будут выше за счет личных встреч (3:2 и 1:0). Личные матчи – первый дополнительный показатель, у «Динамо» по нему уверенное лидерство.
Кому что нужно для чемпионства? Задачи «Динамо», «Зенита» и «Краснодара»
Итак, чемпионские расклады максимально коротко и конкретно.
Что кому нужно для чемпионства:
«Динамо»: победа и ничья. Четыре очка = чемпионство.
«Зенит»: две своих победы и поражение «Динамо» (ничьей динамовцев мало, проиграют по личным встречам).
«Краснодар»: две своих победы и потеря «Зенита» (ничья или поражение). Если обыграют «Динамо», будут выше по личным встречам, потому что в первом круге выиграли 3:1.
Аномалия: у «Динамо» одна из худших оборон РПЛ. Таких чемпионов еще не было
Я уже месяц говорю, что Динамо станет чемпионом. Они на нужной волне сейчас. Краснодар вообще забыл, что такое забивать голы, Зенит тоже не особо часто забивает. Одно лишь Динамо дважды подряд 3:2 выигрывает. :D
И финальный тур будет сказочным
и сейчас Динамо творит историю! верим!