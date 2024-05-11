«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

Только «Динамо» из претендентов на чемпионство в Мир РПЛ набрало очки в этом безумном туре.

Благодаря двум голам на 90+3 и 90+9 вырвали победу 3:2 в Калининграде и вышли на первое место!

Вау!

«Динамо» хватит четырех очков для чемпионства. Даже с одной ничьей будут выше «Зенита»

«Динамо» на два очка опережает «Зенит».

Ситуация не просто в руках «Динамо», у них теперь есть возможность один раз сыграть вничью. Даже если у «Динамо» и «Зенита» станет по 57 очков, москвичи будут выше за счет личных встреч (3:2 и 1:0). Личные матчи – первый дополнительный показатель, у «Динамо» по нему уверенное лидерство.

Кому что нужно для чемпионства? Задачи «Динамо», «Зенита» и «Краснодара»

Итак, чемпионские расклады максимально коротко и конкретно.

Что кому нужно для чемпионства:

«Динамо» : победа и ничья. Четыре очка = чемпионство.

«Зенит» : две своих победы и поражение «Динамо» (ничьей динамовцев мало, проиграют по личным встречам).

«Краснодар» : две своих победы и потеря «Зенита» (ничья или поражение). Если обыграют «Динамо», будут выше по личным встречам, потому что в первом круге выиграли 3:1.

Аномалия: у «Динамо» одна из худших оборон РПЛ. Таких чемпионов еще не было