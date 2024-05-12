14-й ассист Глушенкова! Догоняет Карвальо, Аршавина и Халка 🤯

Хорош? Еще как!

«Локо» обыграл 2:0 «Оренбург», и все снова обсуждают Максима Глушенкова: он сделал две голевые передачи и набрал уже 14 ассистов в сезоне!

Максим резво стартовал: на 8-й минуте принял мяч и внезапно выкатил в центр штрафной – Алексей Батраков в касание открыл счет. В начале второго тайма «Локо» мог удвоить преимущество, но защитник Жерзино Ньямси сделал невероятное: влепил с метра в перекладину!

Спустя 14 минут Глушенков снова блеснул: закинул с углового на Александра Сильянова, и тот в касание прошил Николая Сысуева.

Монстр!

Глушенков близок к истории: сравнялся с Данни и Жоаозиньо, догоняет Карвальо, Аршавина и Халка

● Феерия полузащитника «Локомотива» продолжается: с 14 голевыми передачами он сравнялся с результатами Мигеля Данни («Зенит»-2013/14) и Жоаозиньо («Краснодар»-2012/13). Больше в рамках одного сезона ассистировали лишь семеро : Даниэл Карвалью (15), Владислав Радимов (15), Андрей Аршавин (16), Халк (16) и трижды Дмитрий Лоськов (15, 16 и 20).

● Если брать только отрезок с 2009-го, больше Глушенкова ассистировал лишь Халк (16 в сезоне-2015/16).

● Илья Васильев обратил внимание , что весной «Локо» оформил 18 голов, 13 из них – при прямом участии Глушенкова. Он забил «Сочи» и «Краснодару», раздал восемь ассистов с ЦСКА (2), «Рубином» (1), «Пари НН» (2), «Ростовом» (1) и «Оренбургом» (2), перехватил пас Заболотного перед голом Жемалетдинова. Еще не записали пас Морозову с ЦСКА, была и предголевая на первый мяч «Спартаку».

Вот апрельская экспертиза эффективности Максима от Васильева: «Глушенков – что-то среднее между десяткой и фланговым нападающим. Ему лучше атаковать со смещением в середину, может отдать любую передачу». «Локо» Михаила Галактинова – сложная команда. За год тренер так и не определился с ролями некоторых игроков: крайний защитник Александр Сильянов меняет фланги, Илья Самошников, еще один игрок края обороны, выходит правым вингером, Сергей Пиняев нередко тоже вынужден выходить справа, а Глушенков играет на фланге, под нападающим и в центре атаки.

В таких условиях Глушенков все равно получает свободу и одинаково эффективен на каждой позиции: открывается между линиями, тащит мяч, финтит и обостряет».

«Локо» и «Спартак» бьются за топ-4

Интрига не только в борьбе за титул.

● «Локомотив» отрывался от конкурента на четыре очка, но после ряда осечек подпустил максимально близко. Теперь команды поочередно смещают друг друга на место пониже: по итогам тура в топ-4 остается «Локомотив».

● Впереди у «Локо» домашний матч с «Факелом» 18 мая. А значит, Максим Глушенков отдаст еще одну голевую. Или парочку.

Глушенков – русский бразилец. Какую же магию он творит с мячом!

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