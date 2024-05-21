А какой Тюкавин в жизни?

Терентьев поговорил с первым тренером и агентом игрока.

Константин Тюкавин – самое яркое впечатление этого сумасшедшего сезона РПЛ. Он проводит лучший год в карьере (15+9 по гол+пас) и ведет «Динамо» к первому чемпионству за 48 лет. А еще у него одна желтая за три последних сезона.

О Тюкавине футболисте мы уже знаем многое, хочется узнать ближе Тюкавина человека: как он переживал первую звездную болезнь и игнор от Славишы Йокановича, какой он муж и сын, как общается с одним из самых нетипичных агентов России Алексеем Сафоновым (который вообще не прячется от СМИ).

Как его вдохновлял Сандро Шварц, почему фанател одновременно от Роналду и Кокорина, что стоит за спокойными интервью, как переживает вранье, давление в медиа и что для него значит «Динамо».

На Тюкавина сильно повлиял тренер академии «Реала», кумиры юности – Роналду и Кокорин, в 12 переболел звездной болезнью

Рассказывает тренер из академии «Динамо» Филипп Соколинский (сейчас он работает в «Родине-м»).

– Впервые увидел Костю, когда ему было 7. Я, начинающий тренер, помогал на тренировке с пацанами 2001 года. Там сразу все стало понятно – он уже читал игру, крутил соперников корпусом, мячишка к ногам прилипал. Но особенно запомнился задор. Подошел ко мне с улыбкой и своей этой хрипотцой: «Это вы наш тренер?» Дети в таком возраст тихие, еще за руки не здороваются, а он залетал в раздевалку, всех обнимал.

Тогда Костя играл в команде на год старше, в 10 его перевели к нам – в 2002 год. Работали вместе до выпуска. С Владом Галкиным (сейчас в аренде в «Акроне» – Спортс) они чувствовали друг друга с закрытыми глазами. Мощная связка была – ребята до сих пор дружат.

Первый переломный момент из двух был в 12 лет: Костя начал нос задирать перед другими пацанами, не выкладываться. Состоялся жесткий разговор в машине после матча – я, он и отец Кости (Александр Тюкавин – 8-кратный чемпион мира по хоккею с мячом – Спортс). После они не общались пару недель – такой воспитательный момент. Отец привозил его на тренировку, забирал, все – молча.

Не представляю, как им было тяжело. Костя очень переживал, но держал в себе. А потом как-то – бац, снова повеселел, вернулась привычная улыбка, начал болтать. Я понял – помирились.

Больше звездных проявлений не было – Костя очень уважает отца. Понимает, когда перегибает, – и делает выводы. Ценное качество как для футболиста, так для человека.

До 15 лет он параллельно занимался еще и хоккеем с мячом. В плане координации это сильно помогло – резкая игра, постоянная смена направлений. Подкалывал меня иногда: «Саныч, уйду в хоккей. Мне уже контракт предлагают и играть за 2000 год». Но я-то знал, что ему интереснее именно футбол. С юмором у него порядок.

В юности у него было два кумира – Роналду и Кокорин. Спрашивал: «Роналду – понятно, но Кокорин почему? Да, один из ярких игроков России, но в таком возрасте привлекает скорее эпатажем. Возможно, ему это и помешало раскрыться. Ты смотришь, какие у него кроссовки, машина. Будь аккуратнее. Не отвлекайся, все это будет, но не должно стать целью».

Из поездок в Европу запомнился турнир в Стокгольме – Тюкавин замучал мощных защитников «Ювентуса». Они на голову выше, но не могли подобраться к мячу. Он даже на таком уровне выделялся.

Как-то ко мне подошел тренер «ПСЖ» и похвалил двух ребят – как он выразился: «Very smart, clever players». Причем первым назвал не Костю, а нашего левого защитника – Сашу Шмарова. Он тогда был метр с кепкой, из-за габаритов хотели выгнать из академии, но я защищал.

Он очень хорошо выбирал позицию, умный, техничный. Сейчас во Второй лиге играет [в «Ладе» Тольятти].

На Тюкавина и других ребят особенно повлияла работа с испанским тренером Хуаном Луисом Мартинесом (методист в академии «Динамо» с 2010-го по 2015 год – Спортс). Мы тогда уже прививали правильные принципы, но он дополнял важными деталями.

Например, на теориях я разбирал игру в стиле: здесь делать так, а здесь – вот так. Но потом Хуан говорит: «Фил, попробуй пообщаться с детьми. Покажи момент, нажми на паузу – и спроси, какие они видят варианты. Не отвечай за них, нужно, чтобы они сами вышли на правильный ответ».

Получается совершенно другое восприятие теории – тебе не пихают постоянно, а идет живое общение, которое помогает потом еще и во время публичных выступлений, интервью. Дети учатся выражать мысли на людях.

Хуан много ставил на работу интеллекта – рассказывал, как вырабатываются нейронные связи у футболиста. Простой пример: когда делаешь один и тот же алгоритм – допустим, передачи в статичном положении, – в голове ничего не откладывается, кроме этого механического действия.

Поэтому на поле в стрессовой ситуации футболиста может замкнуть: передачу отдавать нельзя, а действие уже не отменить. Потому что так натренировал. Важно, чтобы в каждом упражнении футболист думал, принимал решения.

После «Динамо» Хуан уехал в «Реал» – был директором академии. Сейчас вернулся в Россию – вместе работаем в «Родине»: я в молодежной команде во Второй лиге, а он – в академии.

Шварц вдохновил одним разговором, Личка шутит и играет в приставку, самая болезненная замена в жизни – при Йокановиче

– Шварц – важный тренер в карьере Тюкавина, – продолжает Соколинский. – Помню, как делился первым личным общением: Сандро позвал на разговор, Костя боялся, думал, что сейчас будут ругаться.

Открывает дверь, а Шварц обнимает его и просто кричит: «Костя!». Пытается что-то на русском сказать, на английском. «Привет! Как я рад тебя видеть. Хочу, чтобы ты в следующем году оставался таким же» – «Не понял» – «Таким же азартным, с таким же желанием, чтобы тебя ничего не сломило – ни первый контракт, ничего. Чтобы у тебя так же глаза горели, ты так же выкладывался на каждой тренировке».

Костю очень тронули эти слова. Ну, Сандро умел расположить к себе.

Поэтому мы очень обрадовались, когда в «Динамо» пришел Марцел Личка – человек с менталитетом Шварца. Такой душевный и интересный тренер. В приставку рубится с игроками, может зайти в комнату и пообщаться, с юмором. Иногда подшучивает над Костей. Например, когда в новостях мелькали трансферные суммы за Тюкавина, Личка в раздевалке повесил фото со своей цитатой в СМИ: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Костя — мой».

Но при этом нагрузки на сборах у Лички – запредельные. Зато теперь команда на 99-х минутах забивает.

Второй переломный момент – когда Костя при Йокановиче часто не попадал в состав. Сильно переживал. Это был самый сложный и в то же время самый важный период для него. Помню один показательный случай – матч РПЛ, его отправили разминаться. Через 35 минут, на 90-й, Йоканович наконец подзывает. Уже собирается выпускать – и судья дает свисток.

Я смотрю на Костю – понимаю, какая трагедия. Я такого вообще не припомню, чтобы футболист не успевал выйти. Но Костя справился – не убежал в раздевалку, а пошел к трибунам, похлопал болельщикам, пожал руки. В тот день сказал ему: «Это твой лучший выход на замену. Ты большой молодец, что не стал показывать недовольство – ни тренеру, ни кому».

После этого пошла белая полоса. Его выпускали, он забивал.

Я редко хвалил Костю. Бывало, идет радостный – «Спартаку» забил. Но я говорил: «Слушай, это не то. Это не тот «Спартак». Он обижался первое время, но потом понял, что я имел в виду.

До сих пор помню наш разговор на стадионе в Бильбао – после турнира: «Костя, ты должен вот на таких стадионах играть, при полных трибунах. Стремись не к чемпионату Москвы, не в юношескую сборную, а вот сюда».

Мы тогда помечтали: что он будет играть на таком уровне, а я – тренировать. Что-нибудь придумаем вместе. Ну вот – одна мечта уже сбылась. И есть большая возможность принести титул родному клубу спустя столько лет.

Для Кости это очень важно – «Динамо» его дом. Поэтому он выбрал контракт здесь – хотя «Зенит» предлагал большие деньги. Поэтому в 14 лет, когда Костю и Влада Галкина хотел выкупить «Спартак», они сразу пришли к тренерам, все рассказали. Сообщили, что в любом случае остаются.

Тюкавин встретил любовь в 14 лет, обожает рыбалку и с первых денег купил отцу машину

Рассказывает агент футболиста Алексей Сафонов.

– Лет с 13-14 мы начали общаться – тогда никаких бумаг не подписывали. Пожали руки – я, Костя и его отец. Сейчас для меня они как члены семьи. В марте закончился контракт – Костя и читать не стал, поменялось что-то или нет, просто подписал. Да и мне этот документ нужен только для одного – чтобы вести переговоры с зарубежными клубами.

Конечно, его пытались переманить другие агенты, писали: «Поехали пообедаем, поговорим». Он отвечал: «Я не голоден». Я сам не следил, не бегал и не спрашивал, кто звонил и зачем – не мой стиль. Насильно мил не будешь.

Мы постоянно на связи – иногда по 10 раз на дню списываемся. Из разряда: «Давай мясо пожарим в выходные» – «Давай». Но перед игрой никогда не звоню – так и с другими ребятами было. Человек на футбол настраивается.

Косте в июне 22 будет, но он не по годам взрослый. Не любит тусовки, семейный человек. С родителями постоянно на связи. С первых больших денег купил отцу машину. Позже – квартиру для семьи. Ему неинтересны ставки, покупки ради покупок. Он всегда такой был – продуманный. Посмеиваюсь иногда: «У Кости все ходы просчитаны».

Летом женился, но это его никак не изменило. Они же с Аленой 100 лет знакомы, еще со школы – ее отец играл с отцом Кости в сборной.

Костя по натуре однолюб. Мне нравится, что у них взаимное уважение: Алена понимает, когда Косте надо отдохнуть. Не из той категории жен, которые: «Ой, пошли на дискотеку, ой, а пойдем еще туда-то». Идеальная пара. Хотя не люблю такие вещи говорить, чтобы не сглазить. Дай бог, все нормально будет. Скоро папой станет.

Главное его хобби – рыбалка. Даже на Мальдивах умудрился как-то выловить парусника на 50 кг. Там таких два года не видели, а он в отпуске нашел. Иногда ездит в Киров (к родственникам жены) на подледную рыбалку. Потом мне радостный фотки отправляет. Наверное, ловля – возможность отвлечься, подумать о жизни – никто не звонит, не достает. Медитация.

«Динамо» для него тоже семья. Автографы раздает до последнего, с дублерами общается, помогает советом. Клуб часто просит помощи в различных мероприятиях – презентация, поездка в детский дом, на открытие фан-шопа и так далее. Костя никогда не отказывает – устал, не устал, неважно.

К нему на матчи постоянно приезжают друзья из Котласа (Архангельская область, где родился Тюкавин – Спортс) – с плакатами. В Казань как-то человек 20-30 собралось – благо, у меня хорошие отношения с клубом, помогал им команду когда-то собирать. А они помогли с билетами. Думаю, и в Краснодар много народу поедет.

До сих пор рубится в хоккей с мячом (и вообще в любые игры), кайфует от голевых и уважает защитников

Мои друзья, которые болеют за «Спартак», говорят: «Костя – народный футболист. Даже не болея за «Динамо», смотрим матчи. Потому что он может сделать что-то нестандартное».

Вспомните, какие он голы забивал: со «Спартаком» однажды так голову подставил – я бы туда ногой не полез. А дебютный – пяткой тому же «Спартаку»? У него часто голы по красоте выходят. Или недавно: как он Максименко с центра поля хотел перекинуть? Тот молодец, успел пальцами дотянуться. Такие моменты дорого стоят!

Раньше было такое понятие – игровик. Костя реально во что угодно может играть – хоккей, футбол, конкурсы в гостинице. Александр Кульчий [экс-игрок и тренер «Динамо»] рассказывал: «В холле на сборах организовывали разные веселые игры – так Тюкавин везде побеждал. И забирал приз – бутылку шампанского. Шутили, что, наверное, агенту уже ящик привез».

И так во всем – от бильярда и карт до футбола. Он до сих пор в хоккей с мячом поигрывает. Отец тренирует молодежь – Костя может к нему приехать, покататься. Понятно, никто там по ногам не фигачит. Это помогает ему отвлечься, перегрузиться.

Или иногда спрашиваю: «Ты почему трубку не брал?» – «Мы в большой теннис играли».

И что важно, он не эгоист на поле – от передачи кайфует не меньше, чем от гола. У кого-то дриблинг ради дриблинга, а Костя в одно-два касание отыгрался, мяч практически не теряет. Поэтому 9 отдал, 15 забил.

Ну и характер. Вспомните матч с «Балтикой»: 97-я минута, сил нет, все на ободах, а Костя обыграл защитника и с левой (!) подал на Нгамале. Он пашет до свистка – кто-то недавно посчитал [Opta], что его действия помогли команде заработать 30 очков в сезоне. Если его спросят: чемпионство «Динамо» или звание лучшего бомбардира, – уверен, выберет первое.

Костя не любит много говорить, показывает в основном на поле. Напихать может любому – и молодому, и ветерану. Но, думаю, люди нормально относятся, потому что майку Кости можно выжимать после матчей.

Никогда не видел, чтобы он ноги убирал в борьбе. И при этом практически не получает карточки: за три последних сезона всего одна желтая. Потому что играет лицо в лицо, не бьет по ногам, локтями. Понимает, все один хлеб едят. Обратил внимание, что защитники тоже исподтишка против него не играют, не так часто бьют по ногам, например. Наверное, это взаимное уважение. Знаете, как в Германии – там искры летят, но травм мало. Потому что никто сзади не катится друг в друга.

Переживает из-за вранья в медиа, один раз поссорился из-за этого с агентом

Когда Костя не забивал [с августа по октябрь 2023-го], только ленивый не писал: «Все сдулся». Хотя люди, разбирающиеся в футболе, видели: он голевые раздавал, пенальти зарабатывал, играл на команду, приносил пользу.

Но от любви до ненависти один шаг – ошибешься и с говном смешают. Только 2-3 матча без голов, сразу журналисты хотят хайп поймать. Говорил недавно: «Сегодня не забил, значит, «Уралу» забьет». Он потом 6 игр подряд без гола не уходил.

Костя нормально относится к давлению, но когда откровенное вранье – переживает. Хотя и виду не показывает. На мой взгляд, он ранимый человек, просто с такой выдержкой, что по нему и не скажешь. Но я-то по интонации слышу: психанул.

Поражаюсь иногда, как он это все выдерживает.

Была тут одна ситуация, когда Йоканович его минут на 30-40 выпускал. Позвонил журналист, спросил про сборную, я ответил, что, наверное, не вызывают из-за игрового времени. Имел в виду, что Костя никогда по блату никуда не попадал. А журналист написал в духе: агент сказал, что Тюкавин переоценил свои возможности.

Очень неприятно было, некрасиво. Недели две с Костей не разговаривали. Потом, конечно, объяснились: «Ты же понимаешь, я в жизни бы такое про своего игрока не сказал. Агент как адвокат. Даже если клиент неправ, всегда буду на его стороне, а лично скажу все, что думаю».

Хорошо, что Костя отходчивый. Может надуться, но потом все поймет. У нас с ним честные отношения, глаза в глаза. Это важно. Можно кучу бумаг подписать, но доверия, химии нет.

Иногда может сказать: «Николаич, тут в «Динамо» кипят. Можешь недели 2-3 не давать интервью?» – «Вообще не вопрос». Меня самого журналисты иногда ######### [задалбливают]. Но если им вообще ничего не говорить, они начинают домысливать, пишут всякую фигню. Поэтому если совсем в скорлупу уйти, могут быть проблемы.

Важная смска от Виктора Онопко (когда не звали в сборную). А еще Тюкавин коллекционирует майки с Роналду и бегает 1 января

«Реалом» он увлекся во время Криштиану – собирает майки с ним. Есть мадридская – я попросил через Дмитрия Черышева, его сын Денис там играл тогда. Из «МЮ» через агентов тоже привозили футболку Роналду. Теперь вот из Саудовской Аравии пообещали. Небольшая коллекция набралась.

Мечтает ли он сам оказаться в «Реале»? Я бы так не формулировал. Косте только 22 будет. Может, и поиграет там. Слушай, как говорил «Газпром»: «Мечты сбываются».

Видел новости про интерес «Атлетико», но до 30-го тура даже говорить не хочу. Какие-то предложения есть, но встречаться – не значит жениться. Знаешь, как говорят: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но из «Динамо» он – только в Европу.

Только, повторюсь, сейчас главное – матч в Краснодаре. Очень хочется, чтобы все получилось. Чтобы потом еще 50 лет не ждать.

Звездная болезнь не про него. Не верю, что Костя снизит требования к себе. Он очень уважает отца – ему перед ним будет стыдно.

Поэтому когда у всех Новый год, он мне 1 января шлет видео, как по дорожке бегает. И это ни агент, ни кто-то еще его заставляет, сам. Старая истина: талант – 20 процентов, а остальное – пахота. Он всего добился своим горбом. Пашет так – в Премьер-лиге хоть бы рядом кто-то стоял.

На всю жизнь запомнил слова великого Валерия Маслова (он тренировал и Костю, и его отца): «Когда у тебя на первом месте будет зарплата, а глаза перестанут гореть, надо заканчивать и больше не играть. Ни во что».

Вижу, для Кости футбол сейчас – праздник. Он как большой ребенок. И на самом деле так ведь не у каждого – потому что только со стороны футбол кажется легким. Но это работа, на который пашешь, а тебя еще и по ногам бьют каждые выходные.

Может, через несколько лет Косте надоест, а, может, он будет играть до 40, не знаю. Но сейчас он кайфует, я ни разу не видел его с кислой рожей на поле. Даже когда выпускали на 20 минут, когда не шла игра, когда давление со всех сторон. Когда не брали в юношескую сборную Дмитрия Хомухи.

Когда не вызывали в сборную Карпина, хотя мне казалось, что Костя уже был сильнейшим.

Запомнилось, как Виктор Онопко написал: «Все нормально, держись. Не бросай лопату». И он не бросил. Сейчас у Кости больше 120 матчей за «Динамо» в 21 год.

У него реально сложно найти слабые места: и в человеческом плане, и в футбольном. Какой-то неправильный для России футболист. Думаю, вот это желание выиграть все и везде от отца идет. Он ему привил: «Блестит только золото».

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Открытое письмо Тюкавину. От Вадима К. из Санкт-Петербурга

Фото: личный архив Филиппа Соколинского; Instagram/safonov016 , tyukavin7 ; РИА Новости /Валерий Мельников, Алексей Филиппов