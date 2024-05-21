Разбор Терентьева.

Судьи – самый бесправный субъект нашего футбола. Только их можно убрать из профессии одним днем, отправить на полиграф и без больших последствий назвать «дерьмом» .

У такого отношения много причин, в том числе исторических и культурных, но одна из ключевых – юридическая. Они единственные в российском профессиональном футболе носят статус любителей.

Подписывают самые простые договоры, которые не защищают от произвола работодателя и не гарантируют стабильности даже на месяц вперед. Из-за любительского статуса они не могут создавать профсоюзы, чтобы отстаивать интересы.

Еще пару лет назад судьи выживали без медицинских страховок (скидывались на дорогие операции друг другу), а 8 лет назад не было даже постоянной ставки, только гонорары. РФС сделал немало шагов в правильном направлении, но остается еще одна важная проблема.

Это уважение к судьям и их делу, закрепленное юридически.

«Судьи в России – правовые изгои». Объясняет юрист, который оформлял закон о профессии арбитра для Госдумы

Юрий Рейзер судит полупрофессиональный футбол 18 лет, но основная работа – адвокатура. В 2013-м он как юрист помогал Андрею Будогосскому (советский арбитр, а позже методист и глава судей) продвигать в Госдуму закон о признании работы футбольного арбитра профессией. Тогда тема в очередной раз заглохла.

– Главная проблема российских судей – юридическая беззащитность. Выделю несколько моментов, – рассказывает Рейзер Sports. – Первый и главный: судьи в России работают не по трудовым договорам и аналогичным контрактам, как у спортсменов, а по ГПХ (соглашение гражданско-правового характера. Согласно данным Росстата, на 2023 год в России только 3,2% трудящихся работают по ГПХ. – Sports). По ним фактически установлено только право судей обслуживать матчи определенного уровня в случае назначения.

Поэтому любого арбитра можно в любой момент наказать как угодно. Совершил действие, которое посчитали ошибкой, – остаешься на годы без судейства, а то и насовсем. Это никак не регламентируется, никто ни перед кем не отвечает [за санкции], решение нельзя нигде обжаловать.

Яркий пример: Алексей Еськов, судья международной категории, востребованный в Европе, который ошибся [как ВАР в 1-м туре РПЛ-20/21] в матче «Спартак» – «Сочи». Хотя на тот момент даже непонятно было, как именно он должен действовать по протоколу – мог ли позвать арбитра [Казарцева] на просмотр эпизода к монитору.

Человека фактически выгнали из профессии. А буквально за два месяца до этого он блестяще отработал дерби ЦСКА – «Спартак». Позже Хачатурянц [на тот момент глава судей и президент РПЛ] говорил, что Еськов закончил по состоянию здоровья, но я, простите, в это не верю.

Другой пример – из 2018-го: молодой судья Артем Чистяков вместо 11-метрового [в игре «Краснодар» – «Арсенал»] вынес Федору Смолову предупреждение за симуляцию. Тот получил дисквалификацию из-за перебора карточек. Раздули скандал, хотя эпизод был далеко не таким простым, как об этом говорили. Чистякова по беспределу вычеркнули из РПЛ на несколько лет, отправив во Вторую лигу. Ему пришлось пробиваться обратно [в 2021-м арбитр вернулся в РПЛ]. То есть на ровном месте обрубили карьеру молодому талантливому судье. И таких примеров множество.

Сейчас за ошибку можно закончить карьеру судьи. Сразу. По одному простому аргументу: «Почему?» – «Потому что». В трудовом кодексе есть закрытый перечень оснований увольнения, а ГПХ никакой юридической силы относительно наличия работы, по сути, не имеет. Его даже расторгать не надо – просто не назначать человека на матчи.

Конечно, это сказывается на судьях. Представьте: если бы футболиста за любой неточный пас или неудачное действие могли вышвырнуть из футбола. Нормально бы он играл? Повторюсь, даже не за провальный матч, а за отдельное ошибочное действие. Вот Акинфеев – вратарь номер один в России 21-го века. При этом на ЧМ-2014 запустил «плюху». И что теперь? Акинфеева надо было сослать из футбола?

А с судьями именно так и происходит. Причем судьи, в отличие от игроков, найти другую команду не могут. Они просто теряют работу. Основную.

Многие ругают, что ВАР затягивает матчи. Но как иначе, если с людьми расправляются вот так? Что с ассистентами, что с главными арбитрами. Судьи в России – правовые изгои. Так быть не должно. Если судья виноват – вопросов нет: значит надо его отстранять. На месяц, на год, навсегда. Никакой безответственности. Но это должно происходить по понятной всем и предсказуемой процедуре, соответствующим образом регламентированной.

– На что еще влияет отсутствие профессионального статуса у судей?

– На медстраховку. Ранее изучал этот вопрос, у РФС был договор с СОГАЗ. Он включал закрытый перечень травм, при которым судьям полагалась страховка. Если случай не попал в перечень, тогда без выплат.

Точно знаю, что n-ое количество лет назад судья из РПЛ около года лечился за свой счет. Слава богу, нашлись люди, которые помогли, выделили серьезную сумму. Другой известный арбитр международной категории не нашел средств – закончил карьеру.

Сейчас со страховкой стало лучше (мы говорим именно про РПЛ), есть арбитры, которым полностью возместили лечение. Но ситуация, опять же, неидеальная. Если травма получена на тренировке, судье необходимо ехать в больницу, получать подтверждение и оплачивать лечение. Впоследствии траты могут возместить (частично или всю сумму), но гарантии нет.

Знаю истории, когда люди обращались за страховыми выплатами, и им не отвечали.

– Как оформление судей должно выглядеть в идеале?

– Либо трудовой договор, либо аналог контракта футболистов. Чтобы было четко прописано: в каком случае расторгается соглашение, в каком продлевается, страховые случаи, гарантированная медицинская страховка и прочие права, которыми должен обладать каждый работающий человек.

Как в Англии: насколько знаю, там договор автоматически продлевается, если арбитр выполняет определенные нормы – показатели, оценки, количество назначений и так далее. Там нельзя взять и выкинуть человека из профессии.

Формально в России и сейчас нет никаких препятствий, чтобы заключать с судьями полноценные трудовые договоры. Но без закона [о профессии] это фундамент без здания. Спортивные федерации спокойно заключают договоры ГПХ, а людей как выбрасывали из профессии, так и выбрасывают.

– В 2013-м вы ходили в Госдуму с проектом признания спортивного судейства профессий.

– Это была инициатива Андрея Дмитриевича Будогосского (умер в августе 2023 года – Sports).

Было две встречи с человеком, которому [от Госдумы] поручали рассмотреть наш вопрос. Разговор очень понравился, видно, что была попытка вникнуть. Через некоторое время от Минспорта пришла рецензия: часть пунктов подвергнуты критике, но общая идея сохранилась. Все учли, но дальше проект завис – не знаю почему.

С сильными мира сего на эту тему общался Андрей Дмитриевич.

– Текущий статус арбитров сказывается на отношении индустрии к ним?

– Вполне возможно. Играют, например, «Зенит» и «Спартак» – 2/3 людей на поле миллионеры, причем долларовые. А тут человек со свистком, который по статусу никто и звать его никак. Такое отношение складывается из многих составляющих – финансовая одна из них.

Сейчас судьи – фактически единственная профессия, которая по большему счету не профессия. Причем не только в спорте, а вообще. Это абсолютно неправильно.

Судьи даже не могут создать профсоюз, который бы их защищал. Это возможно только для людей, которые работают по трудовым договорам.

– Если судейство признают профессией, судей будет сложнее отправлять на полиграф?

– Это отдельная история – даже не в юридической плоскости, а в морально-этической. Формально судей и так никто насильно не отправляет на полиграф. Когда Хачатурянц объявил этот беспредел, арбитры могли отказаться, но как бы это выглядело в глазах истерившей общественности?

– С трудовым договором судья бы не боялся общественного мнения и неожиданного запрета на профессию.

– Да. Сказал бы: «Есть закрытый перечень условий расторжения. Доказывайте, пожалуйста».

Но спорт юридически – это своего рода вещь в себе. Даже при наличии трудового договора, отказавшись от проверки, судья мог нарваться на скандал и на ту же истерику.

Конечно, полиграф – дикое беспрецедентное неуважение к судьям. Давайте тогда и футболистов, менеджеров проверять? Федун построил для «Спартака» шикарный стадион, вложил кучу денег, но за все годы выиграл только один чемпионат. Надо его на полиграф обязательно.

Или «Зенит» со всеми газпромовскими шикардосами, стадионом с крышей так ничего ощутимого в Лиге чемпионов и не добился. Даже два раза из трех не выходил из довольно слабых групп. Всех на полиграф – во главе с Семаком?

– Вы сами арбитр. Могли дойти до РПЛ?

– Я сужу с 2006 года. Чуть меньше 10 лет провел в ЛФК. Полупрофессиональный уровень. В товарищеских матчах судил профессиональные клубы. Сейчас – на уровне спортивных школ Москвы.

Когда начинал работать, дурак был. Довольно по-раздолбайски относился к физической подготовке. А набрав форму, уже по возрасту не подходил для подъема в следующие лиги. Впоследствии немало инспекторов, видя мой уровень и зная, что я уже не первый год в деле, спрашивали, собираюсь ли наверх, но было поздно.

Быт топ-арбитра изнутри: 5 тренировок в неделю, нормативы как у игроков РПЛ, жизнь без зарплаты и страховок (еще несколько лет назад)

Рассказывает Сергей Лапочкин, лучший арбитр сезона-2018/19, есть опыт в еврокубках.

– У каждого судьи трудовая книжка лежит в другом месте – в ней нет записи «футбольный арбитр». У кого-то свой бизнес, кто-то трудится в федерации, кто-то тренирует детишек. Знаю нескольких ассистентов, которые совмещают с работой в IT. Благо, сейчас есть возможности для дистанционной занятости.

Но на высшем уровне совмещать судейство с другой работой – крайне сложно. Просто некогда. Минимум 5 тренировок в неделю, разъезды, восстановление. Объем двигательной активности максимально приближен к игрокам – 11-12 км за матч.

Сейчас [в Департаменте судейства] два тренера по физподготовке (и планируют взять третьего), они анализируют данные судей: рывки, дистанция трусцой, пешком. Показатель средней скорости судьи должен быть таким же, как у команд. Работает целая аналитическая группа, которая вносит коррективы: например, просит арбитра тренироваться на другом пульсе.

Мои тренировки выглядели так: понедельник, среда, пятница – работа со специалистом по физподготовке; вторник, четверг – тренажерный зал или бассейн. Перед матчем заезжал на стадион для предыгровой или работал в зале отеля. Естественно, если накладываются разъезды и перелеты (а логистика в России непростая), это корректирует график.

Изучение команд тоже отнимает время, но вменяемое. В России всего 16 клубов, все всех знают. С кем сложно найти контакт, кто симулирует, кто играет жестко. В еврокубках УЕФА предоставлял нарезки матчей, ключевых игроков, схемы. Даже проводил скайп-включения с аналитиками, которые давали информацию по командам.

Я всегда занимался с тренером. Во-первых, мотивация. Во-вторых, арбитры – ребята возрастные, нужно грамотно подходить, чтобы не было травм, перегрузок. Для этого нужен специалист. Плюс обязательно массаж. Когда тебе 40, а ты должен бегать наравне с 20-летними, только тренировками этого не добиться. Нужно подходить с умом.

Физтесты с каждым годом все сложнее. И то, что судьи их сдают, говорит о большом профессионализме.

В этом плане очень важная история, что у судей появился оклад (на 2016-й это 30 тысяч рублей, сейчас 50 тысяч – Sports). Эти деньги идут на подготовку: фитнес-тренера, аренду стадионов, медикаменты, восстановление. В разных регионах расценки разные, но примерно такая сумма и уходит в месяц.

До 2016-го, когда были только гонорары, судьи с декабря по март и во время ЧМ или Евро сидели без выплат. Кто-то откладывал на подготовку заранее, кто-то экономил, выбирая тренеров другой квалификации. Объединялись в группы по 5-7 человек, чтобы бегать в парке, например. Теперь, конечно, все это выходит на более профессиональные рельсы.

Другой вопрос: если в РПЛ ставка 50 тысяч, то в Первой лиге – 11. То есть готовиться нужно на таком же уровне при компенсации в пять раз меньше. Но это можно рассматривать как огромный стимул попасть в РПЛ.

Два года назад у судей не было и медицинских страховок. Никто не помогал с лечением, решайте как хотите. Судьи скидывались, чтобы помогать друг другу с операциями – такая корпоративная солидарность. Последние два года ситуация сдвинулась. Пока механизм не такой, как у футболистов: арбитр идет в клинику, оплачивает лечение, предоставляет справки – и спустя время это компенсируют. Спасибо РФС. Надеюсь, эволюция продолжится.

Меня давление на судей никогда не пугало. Те, кто идут в эту профессию, изначально понимают: славы тут никакой не добиться. Ты априори один против всех.

Но, мне кажется, российские арбитры в хорошем смысле настолько окостенели, что спокойно преодолевают стресс. Даже выходят на матч с пониманием, что любая ошибка может быть последней. Как и любой русский человек, мы начинаем в сложной ситуации работать лучше. Нас это не убивает, а делает сильнее.

Да, [под таким давлением] судьи могут перестраховываться, свистнуть мелкий фол (вместо того, чтобы дать побороться). Чтобы потом не было споров после гола. Но с появлением ВАР такого стало значительно меньше. Плюс в игре арбитру некогда думать, что одно неверное решение – и конец. После матча может быть апатия, мысли «плохо отсудил» и «со мной после этого закончат». Но на 90 минут – ты весь в игре.

Беспокоит ли меня отношение к судьям в индустрии? Полиграф – уже низшая стадия падения. Пока он будет использоваться, вряд ли престиж профессии повысится. Действительно тяжело на местах найти новых мальчишек, которые захотели бы пойти судить. Когда идет очередная волна хейта во всех СМИ, когда появляется очередная новость «судью повели на полиграф».

Надо больше защищать судей. Я противник запрета на критику (которая бывает конструктивной и полезной), но если она оскорбительна – это за гранью. Возможно, за такое стоит давать дисквалификацию чуть больше. Другой момент – СМИ. Важно, чтобы они говорили о судьях не только после плохой работы, но и отмечали плюсы. Обсуждали сложные решения, показывали статистику: в 30 турах ошиблись 30 раз, но в 250 ключевых эпизодах сделали все отлично.

Ведь нападающий забивает 15 голов за сезон, а еще 40 моментов упускает. Но все вспоминают о голах. Нужно больше позитива. А так судейство развивается – появились оклад, страховки, растут гонорары.

Что думают в РФС: профессиональный статус судей сложно реализовать, но есть пример Англии (где это удалось)

Рассказывает член экспертной комиссии УЕФА по развитию судей и главный национальный инструктор РФС по судейству Николай Левников.

– На сегодня в России 3000 человек судят футбольные матчи. Тех, кто работает на профессиональных соревнованиях, 400-500, – объясняет Левников Sports. – Можно ли говорить, что в стране с 150 млн есть профессия, которой занимаются 3 тысячи человек? Именно поэтому есть сложности на законодательном уровне. Будучи руководителем Коллегии футбольных арбитров (КФА), еще в 2002-м мы писали письма о признании судейства профессией, но получили отказ.

Будь у нас 30 тысяч судей, как в Испании или Германии, может быть, что-то изменилось бы. Хотя и в этих странах профессии арбитра нет. Такое только в Англии.

При этом в России проделана очень большая работа, чтобы улучшить условия для судей. Начиная с прихода Ашота Хачатурянца [в 2019-м], который сделал первые шаги, а затем их продолжил Павел Каманцев. С точки зрения отношения РФС к судьям, мне кажется, арбитры уже профессионалы.

Появилась месячная зарплата – сейчас для судей РПЛ это 50 тысяч рублей, есть достойный гонорар за игру – 200 тысяч. У помощников – 100, на ВАР – тоже 100. Плюс бонус, который выплачивается за первые места в соответствии со средней оценкой за сезон. Довольно серьезная сумма. Другое важное изменение за три года – в Первой лиге тоже появилась ежемесячная зарплата.

А главное – у судей появился фонд материальной помощи для компенсации при травмах, операциях и в иных случаях, предусмотренных положением о фонде. Раньше этого не было.

– Планируется ли защитить судей от внезапных увольнений за ошибки?

– Работа судьи – это тоже спорт и конкуренция. Если не соответствуешь уровню лиги, должен уступить место более сильному и перспективному. Даже если будет подписан контракт. Поэтому здесь у нас должен быть свой путь.

Другой вопрос: при нормальном профессиональном контракте после увольнения положена неустойка. Чтобы человек не оставался на улице голым. Футболист-то перейдет из одной команды в другую, а если судья заканчивает работать в РПЛ, то ему некуда больше идти. Единицы случаев, когда арбитры переходили в лиги других стран.

Поэтому социальные гарантии нужны.

Но, мне кажется, в остальном судьи должны быть очень довольны текущими договорами. Чтоб вы понимали, как все изменилось: раньше две двойки — и ты заканчивал до конца сезона. Сегодня такого и близко нет. Должно произойти что-то вопиющее, чтобы арбитра отстранили. Например, потеря доверия – пропуск до следующего сезона.

Есть правила регулирования назначений. Когда хожу на лекции к клубам, объясняю футболистам: «Если судья допускают ошибку, его сажают в запас. Как и у вас». Это успокаивает всех, такие правила игры. Даже если придумают робота-судью, но он будет ошибаться, его сдадут в утиль. Никуда от этого не деться.

– В Англии судьи – профессионалы. Можем ли мы прийти к этому?

– Для начала: как это выглядит в Англии? Есть частная независимая фирма, которая имеет договор с АПЛ (даже не с федерацией) и нанимает судей. Платит им ежемесячный оклад, который выше, чем гонорар за матч. Есть серьезные премиальные бонусы, медицинская страховка, контракт, который можно продлить после сезона (при выполнении определенных требований).

Отбором судей и назначением на матчи занимается лига, а не федерация.

С точки зрения конвенции УЕФА такая система запрещена: судейские организации не должны находиться под лигами, есть риск потерять независимость. Но Англии УЕФА пошел навстречу, потому что АПЛ нашла спонсора, который платит федерации за подготовку молодых судей огромные деньги.

Возможно ли такое у нас? Если бы нашелся работодатель, который взял под свое крыло судей и при этом не зависел бы от клубов, было бы хорошо. Но этот вопрос даже не к судейской организации. Он очень сложный. Например, когда мы искали компанию-спонсора, проделали большую работу, чтобы не было никакого переплетения с какой-либо командой. Судейская организация должна быть полностью независима.

– В чем плюс системы, в которой оклад выше гонорара за матч?

– Судьи спокойнее относятся к тому, что у одного две игры в месяц, а у другого – три. Когда основной заработок – гонорары, есть большая ревность среди арбитров: «Почему у меня меньше игр? Я не хуже, у меня рейтинг всего на сотую ниже».

При гонорарной системе разница в одну игру – довольно серьезные деньги.

– Как работает медстраховка для судей? Распространяется только на РПЛ?

– Создан фонд материальной помощи судьям для возможности компенсации лечения травм. Не только для РПЛ, но и для ФНЛ, женской Суперлиги, ЧР по пляжному футболу и Суперлиги футзала. Если получаешь травму (во время матча или при подготовке к нему), приходишь с документами в судейский комитет. Тебе полностью покрывают затраты.

Если арбитр Второй лиги, а также ЮФЛ получил серьезную травму во время официального матча, тоже может спокойно обратиться в судейский комитет. Его случай рассмотрят. Знаю, такие выплаты уже проводились, в том числе арбитрам-женщинам.

– Как еще поднять статус арбитра в России?

– Если к судьям будут относиться как к равным участникам футбольного действа (вместе с футболистами, тренерами, менеджерами), это существенно поможет.

Вот почему футболисты получают очень серьезные деньги? У них – ответственность. И профессия, которая привлекает огромное количество человек. Но обеспеченных людей должны судить тоже обеспеченные.

Поэтому увеличение гонораров повысит статус судей. Не бесконечно, но чтобы в месяц судья зарабатывал чуть ниже среднего по лиге среди зарплат футболистов. Тогда все будет нормально. У судьи карьера тоже ограничена: он не может начинать слишком рано (когда не хватает авторитета), не может заканчивать поздно (не хватает сил).

Другой важный момент – доверие. Всегда есть недовольные. Судья – это человек, чьи решения воспринимаются с двух сторон: для болельщиков победивших арбитр хороший, для проигравших – плохой.

Но важно понимать (особенно тем, кто внутри футбола), что мы плывем в одной лодке. Огульная критика просто сокращает количество сильных судей, которые могли бы прийти в профессию.

Они должны чувствовать защиту, в том числе юридическую.

Один из самых великих судей в истории – Мишель Вотро (он награжден высшим орденом французской республики – орденом Почетного легиона, а такое редко кому удается) говорил: «Там, где сильная футбольная власть, там будет и хорошее судейство».

Мне кажется, сейчас у нас это присутствует, поэтому и судейство улучшается.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Михаил Киреев, Виталий Белоусов, Александр Вильф, Павел Бедняков; Gettyimages.ru /Mike Hewitt