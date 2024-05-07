Как «Торпедо» Семшова и Леонченко обыграло Хави, Иньесту и Пуйоля

Одна из ярчайших команд России.

Февраль 2001-го. «Торпедо» готовится к новому сезону после лучшего года в российской истории (бронзовые медали чемпионата и выход в Кубок УЕФА). На сборах в Испании клуб проводит товарняк со второй командой «Барселоны». Рядовой матч, если бы не одно «но»: это был великий дубль каталонцев по количеству будущих легенд – суммарно 16 титулов ЛЧ за «Барсу» и 1 гол за «Кубань».

«Торпедо» победило 3:0, забивая красиво и комбинационно. В первом тайме Сергей Кормильцев после паса пяткой в стиле Гути (от Максима Аристархова) закатил в пустые, а во втором счет закрыли Дмитрий Скобляков (в апреле 2001-го он ударит арбитра Гвардиса и получит бан на 10 матчей) и будущий лучший бомбардир ЧР-2001 Дмитрий Вязьмикин.

Состав того «Торпедо» тоже вызывает ностальгию: Роман Березовский, Игорь Семшов, Владимир Леонченко, Константин Зырянов (против «Барсы» не играл), Сергей Кормильцев, Дмитрий Вязьмикин, Вячеслав Даев, Андрей Гашкин, Алексей Бугаев.

Мы поговорили с ветеранами «Торпедо» о матче с «Барсой» Б и яркой черно-белой команде 2000-х.

Вязьмикин узнал о победе над Хави из сообщения друга, Семшова поразил трехэтажный фан-шоп «Барсы»

Игорь Семшов, экс-полузащитник «Торпедо»: «Два главных воспоминания с того матча не касаются футбола. Во-первых, это поход в фан-шоп «Барселоны». Впечатлил масштаб. Трехэтажное здание, в котором продается просто все: от детской соски, ложек, бокалов до всевозможной экипировки и сувенирной продукции. Сразу понимаешь – здесь базируется топ-клуб.

Во-вторых, «Камп Ноу». Мы играли на второй арене, где иногда проводит матчи сборная Андорры, а в 150 метрах был главный стадион. Мощная спортивная локация: площадка для баскетбола, хоккея, второй стадион. Такая барселоновская аура. Ощущалось, что люди живут футболом, любят это место, их тянет туда.

В магазин заскочили только на несколько минут – после матча ждал автобус. Пока одни доигрывали/умывались/переодевались, другие – кто выходил в первом тайме – пробежались до фан-шопа. Памятный момент. В юности переживал за «Барселону» – со времен Ромарио, Кумана, Бегиристайна, Субисарреты. Может, из-за сходства цветов с ЦСКА, где я тренировался.

Футболками тогда не менялись – они же без фамилий. Да и для нас это были просто молодые таланты из второй команды «Барселоны». Позже два раза менялся футболками с Хави. Первый – на Евро-2004. Оба сидели на скамейках запасных, после финального свистка пересеклись в центре поля – с майками сборной в руках. Второй раз – на Евро-2008.

Теперь они хранятся дома – вместе с майками Лэмпарда (после победы над Англией в «Лужниках»), Зеедорфа (после товарищеского матча с Голландией).

Кстати, последний случай особенно запомнился – минут 20 до конца матча, пауза, спрашиваю у Кларенса: «Поменяемся футболками после?» – «Нет проблем». А его минут за 10 убрали с поля, подумал: «Наверное, уплыла футболка». Я-то до конца играл. Матч закончился, и Зеедорф сам подошел. Впечатлило, что звезда мирового футбола с таким уважением отнесся».

Дмитрий Вязьмикин, экс-форвард «Торпедо»: « С первых минут бросилось в глаза, как игроки «Барселоны» работали с мячом. Быстро, технично. Это вызывало удивление и даже восхищение. Только спустя годы узнал, кого обыграли. Друзья из «Торпедо» прислали видео с подписью: «Смотрите, мы их возили, а сейчас они всех возят». Это была шутка, конечно.

Больше всего с той игры запомнилось поле. Они в Испании всегда прекрасные – даже уходить не хотелось. В «Лужниках» еще не было искусственного покрытия, весной и зимой по земле бегали».

Виталий Шевченко, экс-тренер «Торпедо»: «Мы играли под нагрузками, в два состава. У нас хорошая команда была: «Торпедо» постоянно боролось за призовые места. В 1999 году – 4-е в чемпионате России, в 2000-м – 3-е, в 2001-м – снова 4-е. Понятно, что знали Хави, он тогда уже играл за основу «Барсы». Впечатлил ли кто-нибудь? Предсказаниями сложно заниматься, но ты счет видел? Мы тогда намного сильнее были».

Вячеслав Даев: «Последний сбор перед сезоном, видим – молодежь напротив, пусть и «Барселоны». Конечно, не на умеренную прогулку вышли, но особо значения не придавали. Когда началась игра, первые минут 10-15 нас хорошо так начали ловить. Передачи, скорость, техника. Пришлось включиться на полную, потому что прижались к штрафной.

Как знал о том, что играли против будущих легенд? На тот момент даже фамилий ребят не знал. Но болельщики позже сообщили: «А вы Хави и Иньесту обыграли 3:0». Что подумал? Ну а что, мне в обморок падать?». Было и было.

Игорь Семшов: « В 2008-м снова играл против Хави, Пуйоля и Иньесты – уже на Евро. Космический уровень. Они не избавлялись от мяча, не отдавали пас, чтобы просто отдать. Делали все с умом, но очень быстро. За полсекунды принимали решения, разворачивались. Нам просто не хватало времени, чтобы их накрыть.

Потом много раз спрашивали, как противостоять Хави и Иньесте, что нам советовал Хиддинк. Скажу так: какие советы не давай, этих ребят все равно не сдержишь, если они сильнее и играют правильно. Они на другом уровне: в плане мобильности, мышления, привыкли играть в более агрессивном, динамичном и интенсивном футболе, чем в России.

Эту разницу сейчас и по Захаряну видим – как он непросто адаптируется. Хотя не каждую неделю играет с «Барсой» и «Реалом».

В 2001-м мне на «Камп Ноу» побывать не удалось, но уже после карьеры, когда год жил в Испании, стадион стал вторым домом. Как и «Сантьяго Бернабеу». Старался ходить на все топовые матчи. Запомнилось ощущение праздника – до и после футбола. Ты можешь быстро уйти со стадиона, нет толп у выходов (которых много), люди идут кто в бары, кто по домам.

Еще испанцы не следят за другими лигами. Наверное, если показать им Мбаппе, скажут: «А кто это?». Там это нормальная ситуация. Испанцы очень любят свой чемпионат, свою сборную, свои клубы. За остальными смотрят только когда в ЛЧ пересекаются».

Воспоминания о «Торпедо» 2000-х: премиальные после поражения, сорвавшийся трансфер Игнашевича и как Семшова носили на руках

«Торпедо», которое обыграло «Барселону» Б с Хави и Иньестой, одна из лучших команд России 00-х.

С 1999-го по 2002-й она ни разу не опускалась ниже четвертого места в чемпионате (и взяла бронзу в 2000-м), а в 2004-м лидировала до 18-го тура. Но в итоге осталась без титулов.

Создатели того «Торпедо» – главный тренер Виталий Шевченко (работал в 1999-2002 годах) и председатель совета директоров Владимир Алешин (и владелец клуба с 1996 по 2009 год).

Игорь Семшов: «Алешин очень хорошо разбирался в футболе. Что показательно: даже на поражения порой реагировал философски. Помню, уступили в Питере «Зениту» 0:1, Алешин зашел в автобус, сказал: «Футбол – это игра. А мне понравилось, как вы играли». И выписал команде премиальные как за победу.

Я ему доверял – например, подписывал пустой контракт с «Торпедо». И Алешин никогда не обманывал.

Другой запоминающийся момент: как Алешин поддержал после истории с выбитым мячом в игре со «Спартаком» (в 2002-м после удара Семшова мяч попал в лицо защитника Митрески. Игорь не продолжил опасную атаку «Торпедо», а выбил в аут – Sports).

Алешин сказал, что по-человечески я поступил правильно. Мы же не знаем, что именно случилось. Чуть позже [в 2004-м] прямо на поле умер венгр Фехер из «Бенфики». Просто шел, улыбнулся – и упал. А тут мяч в голову попал: куда, как – непонятно.

Для меня это было важнее, чем результат. Его можно завтра добиться, а помочь человеку, если не дай бог что-то случилось, нужно сейчас. Все пишут: «Вот голевой момент упустил». Я двести раз пересмотрел, там до голевого момента далеко. Да, пользу из атаки извлечь можно было, но получилось бы это у меня – вопрос».

Дмитрий Вязьмикин: «Команда дружная была, часто собирались вместе. Кино, театры, пиво попить. После удачных матчей – позволяли себе, после неудачных – разбирали игры, тоже под пиво. Виталий Шевченко догадывался, но мы повода не давали: норму знали, не выходили на тренировку неготовыми.

В бронзовом сезоне вспоминается противостояние с «Анжи». До последнего бились за третье место. В 30-м туре в Москве победили 2:1 (и обошли в борьбе за бронзу), но решилось все на 90-й минуте благодаря пенальти. Много споров, попал ли мяч в руку, но ребята, кто рядом с моментом находился, говорили: «Пенальти был».

Удивился, когда понял, что «Анжи» хочет увести команду и не доигрывать. Слава богу, обошлось. Понятно, что неприятно на последних секундах получать пенальти, но это футбол. Молодцы, что вернулись.

Считаю, то «Торпедо» могло достичь и большего, если бы сохранился состав. А мы каждый год теряли игроков».

Виталий Шевченко: «После бронзы-2000 должны были подписать Сергея Игнашевича [из «Крыльев»]. Даже предварительный договор был. Перед зимней паузой все решили, выходим на весну, а Игнашевич – в «Локомотиве».

Другая тренерская боль – Леша Бугаев. С дубля все понимали, что растет будущий игрок сборной. Причем мог играть и в центре, и на фланге обороны. Но – проблемы с режимом. Пытались на него воздействовать словами, уговаривали. Потом уже штрафы, аренды. После моего ухода из «Торпедо» он брался за ум (Бугаев ездил на Евро-2004 – Sports), но в итоге не удержался.

Вообще мощный коллектив был: много ребят из других республик [бывшего СССР], но никаких разделений. Все общались, дружили – украинцы, белорусы, русские, литовцы. Непонятно, что спустя годы изменилось. У меня брат жил в Киеве, умер недавно. Из-за того, что происходит, я не смог поехать и похоронить его.

Жалею ли, что ушел из «Торпедо» в 2002-м? На тот период казалось, что делаю все правильно. Поговорили с Алешиным и решили: так будет лучше для клуба. После этого брал бронзу с донецким «Металлургом». Но лучше бы остался в «Торпедо».

Дмитрий Вязьмикин: « У Шевченко были очень тяжелые сборы – тренер старой закалки, школа Лобановского. Самый нелюбимый период – перед Новым годом. Сезон закончился, команду распустили на месяц, а в декабре дней на 10 собирали вновь. Бегали по 10 км, стометровки на время – и так каждый день. Упражнения-то неплохие, но не перед Новым годом же.

Очень благодарен Шевченко, что не отчислил меня в сезоне-2001 (где Вязьмикин стал лучшим бомбардиром ЧР с 18-ю голами – Sports). После первых туров попал в дубль, сам виноват – снизил требования к себе. Шевченко дал еще один шанс, выпустил в товарищеской игре. Я отдал или забил, и он ко мне подошел: «Готов выйти против «Зенита»? – «Готов». За следующие 7 туров забил 12 голов.

После 2001 года все же пришлось уйти из «Торпедо», хотя не хотел. Чистые эмоции: договорились о контракте на три года, пусть и не на моих условиях. Подписали, я потренировался, кроссы побегал перед Новым годом, и уже ехал во Владимир праздновать. Тут звонок: «Приезжай, надо пересмотреть условия». Я закипел, посчитал, что это несерьезно. Принял условия «Уралана», где не судьба была заиграть».

***

Игорь Семшов: « В 2002-м играли с «Анжи», мне небольшую травму нанесли. И так получилось, что, вернувшись с бровки, сразу забил. 3:0. На выходе со стадиона стояло много болельщиков, которых мы хорошо знали. Расписывался – и вдруг кто-то: «Давайте его на руках понесем». Подхватили и понесли. И такое было».

В 2002-м Шевченко ушел из клуба, его сменил Сергей Петренко. С ним «Торпедо» сверкнуло в 2004-м, но упало в зону вылета два года спустя. Оформили переход в Первую лигу уже без Петренко – с Зыряновым, молодыми Смольниковым и Мамаевым в составе, но без ушедших Семшова, Панова и других лидеров. В клубе начались проблемы с деньгами.

За следующие 18 лет «Торпедо» играло в высшем дивизионе только дважды – и оба раза вылетало обратно: 15-е (2015 год) и 16-е место (2023).

Телеграм-канала Артема Терентьева

18 голов в РПЛ-2001, а через три года – Вторая лига. Взлет и падение Дмитрия Вязьмикина

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Владимир Родионов; Alexander Wilf/Russian Look, Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Phil Walter; ФК «Торпедо» ; еженедельник «Футбол»/Сергей Дроняев