Открытое письмо Тюкавину

Пишет Вадим Кораблев из города Санкт-Петербург.

У сезона, где лидеры деликатно избегают первого места, а игрока травят за шутку, есть спаситель.

Константин Тюкавин.

Он забивает пятками и сводит с ума защитников взрывными рывками за спины. Пашет без малейшей паузы, при этом холодно-расчетлив: много ассистирует (9, второй после Глушенкова), много забивает (15, второй после Кассьерры) и колотит прямых конкурентов («Зенит» получил от него три за два матча).

И главное: ведет «Динамо» к первому за полвека чемпионству. В 21 год.

Тюкавин – новая звезда. Этот статус несет не только признание, удовлетворение и деньги, но и большие риски. Остывание после горячего старта, потакание соблазнам – скрепы нашего футбола разрушили или усреднили сотни перспективных карьер. Но я верю в исключительность пути Тюкавина и хочу проговорить несколько самых базовых предостережений.

Константин, мечтай . И не просто мечтай, а мечтай о великом, как учит нас фильм «Курьер». Тюкавин уже озвучил глобальную цель – мадридский «Реал». Наш изолированный футбол тускнеет, но в нем возможно сверкать и приближаться к заветному: Захарян играет с «Сосьедадом» в 1/8 ЛЧ, а Кузяев сражается в Лиге 1.

Именно мечта привела Андрея Лунева в «Байер», который, несмотря на всего-то три матча в основе, стал для него университетом и показал: даже в 30, даже с опытом в ЛЧ и сборной, даже после трех чемпионств в России тебе могут исправить фундамент. «Работали над напрыжкой, таймингом и первым шагом при толчке, – рассказывал Лунев в интервью Спортсу. – Когда нужно делать напрыжку, как при этом должны работать ноги и корпус, какой должна быть последовательность движений и техника исполнения при ударе в угол. Это технический элемент, который закладывается еще в детстве, но у нас на него обращают мало внимания. И в профессиональном футболе тоже. Хотя он крайне важен. То есть в «Байере» мне открыли глаза на деталь, которая очень многое решает. Наверное, процентов 30 пропущенных мячей можно было достать».

«Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят», – Тюкавин озвучил этот нехитрый маршрут до Мадрида совсем недавно, в феврале.

Лучше плана не придумать.

Константин, изучай чужие примеры . «Динамо» открыло нападающих, которые стали символом целого поколения. Александр Кокорин и Федор Смолов были надеждой РПЛ, поиграли за сборную, уезжали в Европу и заработали на уютное будущее – но не раскрылись на 100% и остались локальными героями. Они разные – Смолов не попадал в скандалы уровня Кокорина (максимум – разбивал машину за 9 миллионов рублей), – но глобально их истории сходятся: выбором не в пользу большой цели. И здесь не обязательно забивать на спортивный режим. Достаточно подумать, что ты слишком хорош, и самоуспокоиться. А затем смириться.

Я даже рад, что Смолов сейчас рядом с Тюкавиным. Федор, опытный и рефлексирующий, наверняка тысячу раз проанализировал каждую деталь карьеры. Еще в 2015-м, спустя несколько болезненных точек (уехал из «Фейеноорда», хотя мог остаться, забил в «Динамо» два гола за 23 матча и столько же – за два сезона в «Анжи»), он рассуждал об ошибках:

«Я очень многое поменял в жизни. В первую очередь переосмыслил отношение к футболу. Раньше, когда слышал, что нужно посвящать жизнь футболу, чем-то жертвовать, от чего-то отказываться, мне это все казалось просто какими-то словами. Я думал: с чего вы это взяли? Вроде и так все хорошо. Талант есть, в команду попал, иногда на поле выпускают. Там приметили, там написали. А сейчас я реально понимаю, что значит посвящать жизнь футболу».

На тот момент Смолову было 25. Поздновато.

Мужчины, вам точно есть что обсудить.

Константин, прислушивайся к отцу . Александр Тюкавин – восьмикратный чемпион мира и 16-кратный чемпион России по хоккею с мячом. Всю жизнь вел сына в большой футбол, требовал предельной отдачи и вовремя возвращал на землю.

«Мои игры отец пропускал только из-за своих – или когда куда-то летел, – рассказывал Тюкавин Спортсу в 2021-м. – А даже если не смотрел, то звонил после. Всегда с анализом, наставлениями, но без перебора. Вот только что на первом сборе я не особо проявил себя, и после одного матча отец мне написал: «Сегодня выступил неудачно». И все равно в итоге подбодрил. А после хет-трика велел не задирать нос и не зазнаваться, а двигаться дальше. Считаю, эти проблемы позади – остались в переходном возрасте, когда я где-то не добегал, отвечал что-то тренеру».

Не сомневаюсь, что Тюкавины конструктивно обсуждают и принимают решения (здесь нужно добавить, что с Константином работает эксцентричный агент Алексей Сафонов), но бережно упомяну, как важно не отдавать кому-либо тотальную власть – подтверждает история Далера Кузяева из 2020-го. Верим в характер Константина, который с детства отстаивает границы (даже если не очень-то прав) и делает разумные выводы. История от отца:

«Еще когда пошла мода на татуировки, [тренер Валерий] Маслов говорил Косте: «Если так же себя разрисуешь, разговаривать перестану. А зазнаешься – тем более». Такого периода Костя не избежал – нос кверху задирал. На одном матче со «Спартаком-2» мне совершенно не понравилось отношение к себе и футболу вообще. Поговорили втроем: я, Костя и его тренер Филипп Соколинский. А в машине я добавил сыну по-отечески: «Не туда ты пошел. Отклонился от курса. Вот так и будешь себя вести с ребятами? Чего ты вообще хочешь добиться в спорте? Чем готов пожертвовать?»

После этого мы не общались две недели. Я так же возил Костю на тренировки в «Лужники» – в тишине. Представляете, как тяжело это – ни слова не говорить? А однажды закончилась тренировка, Костя сел и сказал: «Пап, я все понял. Был неправ». Услышать такое от сына – невероятно приятно».

Константин, не слушай богему . Достаточно открыть тег форварда на Спортсе – и тут же замелькают сердитые фразы ветеранов (встретите там даже Романа Павлюченко). Весь их гул сливается в одну мысль: в Европе хватает своих, рваться туда не нужно.

Только эти же ветераны в 90-е и 2000-е уезжали в топ-лиги. Глубину их последовательности я ощутил в апрельском интервью с Ринатом Дасаевым. Он возмущался, что Лунев променял трофеи «Зенита» на нестабильность в «Байере», а затем объяснял свой переход в «Севилью» в 31 так: «Хотелось посмотреть мир. Хотя мир я и так посмотрел со сборной и «Спартаком». Хотелось там поиграть».

Я дописываю этот текст и читаю уведомление от «Первого спорта»: Тюкавиным интересуется «Атлетико». Чуть позже прилетает инсайд португальского Glorioso 1904: в деле «Бенфика». У этих новостей нет железобетонных подтверждений, но и без них очевидно, что Константин сделал первый шаг: теперь его имя в списках у тех, кто определяет пути сотен талантливых парней.

Марафон начался.

Константин, только не останавливайся.

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«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Владимир Федоренко, Владимир Песня; личный архив Александра Тюкавина; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press