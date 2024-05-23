Девушка с игрушечной лошадью: история необычного спорта – через травлю, субкультуру и принятие себя

«Удивляет агрессия: что я вам сделала?»

Хоббихорсинг – один из самых необычных видов спорта, признанных официально (пусть и пока только в Финляндии). В нем выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях.

Спортсменами считаются не только те, кто учат особую технику, прыгают через планки (причем, довольно высокие – до 143 см), но и те, кто создают игрушечных лошадей. Это целая культура: важно разбираться в породах, понимать анатомические особенности и делать неповторимую выкройку.

В России хоббихорсинг проходит через стадию принятия: участники сталкиваются с травлей (не только в соцсетях, но и в реальной жизни), создают единые правила и помогают энтузиастам-одиночкам из других городов (например, из Анадыря и Перми).

Мы поговорили об этом и многом другом с мастером спорта Светославой Шульгой (звание – неофициальное, Минспорт не признает хоббихорсинг – Sports). Ей 16, она учится в школе, параллельно работает в Федерации хоббихорсинга России, тренирует и создает хорсов.

Почему я влюбилась в хоббихорсинг: усталость от токсичности конного спорта, особая грация (непохожая на человеческую) и гармония прыжка

– В 9 лет попала в конный спорт в городе Кременчуг, – рассказывает Светослава Шульга Sports. – Нравились лошади, и как-то бабушка спросила: «Хочешь на конную тренировку?» Рядом была государственная школа, бесплатная. Никаких преград.

Первый год катаешься на разных лошадях, чтобы учиться взаимодействовать с любым характером. Потом закрепляют какую-то одну. Главное – не умение подружиться, а бесстрашие. Большинство лошадей вредные и кусачие, особенно в школах. Ну представьте: на тебе всю жизнь катаются дети; понятно, что это надоедает.

Важно не бояться и применять строгость. Хотя в первый год сильно боялась. Но падала с лошади всего два раза – наверное, везло. Меня как маленького ребенка, который еще не знал, как тормозить, много раз уносили лошади, прыгали.

Первое падение – на самом первом барьере. Тренер у нас была шутницей, я только осваивала галоп, езжу-езжу, а она мне: «Ну, попробуй барьер». Восприняла всерьез – лошадь перепрыгнула, а я не сообразила, как правильно управлять своим телом. Выпала из седла на шею лошади, потом скатилась на ноги.

Второй раз – это уже в питерском парке – конь понесся на склоне, никак не могла его остановить. А только дождь прошел, боялась, что поскользнемся. Так и получилось. Упала на спину, но без особых травм. Конь – тоже. Вообще, в таких ситуациях надо коротко натягивать повод и поворачивать голову лошади вбок, чтобы морда прикасалась к вашей ноге вплотную.

Конный спорт очень затратный. Постоянно нужно менять одежду, амуницию – она изнашивается, пачкается, ее могут погрызть. Плюс содержание и лечение лошади: они часто болеют, регулярно травмируют ноги (если это именно спортивная порода). Лет 5 я позанималась серьезно – показывала неплохие результаты, но соревнования не очень нравились. Больше хотелось просто кататься – не ради побед и кубков.

Еще смущали непростые люди. Пытаешься с кем-то заговорить на турнирах, по-дружески, а тебе резко и нервно отвечают. Даже если это твоя сокомандница. От такой напряженности устаешь.

В хоббихорсинг попала в 2020 году, в 12 лет. Крытого манежа в Кременчуге не было, плац занесло снегом. Тренер в шутку скинула фото: «Берем вот таких лошадей на палке – и занимаемся дома». Посмеялись, но чуть позже в секонд-хенде увидела игрушечную лошадь. Подумала: «Почему бы и нет? Попробую».

Секций никаких – не то что в моем городе, в стране в принципе. Интуитивно училась технике прыжка, многое брала из конного спорта. Например, аллюры (виды походки лошади: например, шаг, рысь, галоп, иноходь и другие – Sports). Папа помогал делать барьеры, а хорсы (это игрушечная лошадь) сама шила. Позже загуглила, занимается ли этим кто-то еще. Повторяла по видео.

Техника – особая история. Она должна напоминать грацию лошади, но вопрос: как привыкло двигаться наше тело? При беге оно наклоняется немного вперед, ноги отталкиваются, параллельно координационно помогаем плечами. В хоббихорсинге – все наоборот. Тело абсолютно всегда должно быть наклонено назад (пародируем движение всадника), а ноги – выходить вперед.

Когда бежишь – особенно рысью – плечи хотят помочь, но их нужно держать неподвижно. Над этим приходится много работать. Год минимум, чтобы поставить технику.

Так же с прыжками. Начинала с небольших планок, сейчас мой рекорд – 1 метр и 30 сантиметров. На чемпионате Финляндии (главном турнире в мире) – 1,43.

В первый год, как и большинство, я думала, что суть хоббихорсинга в том, чтобы прыгнуть самую высокую планку. Но теперь мне нравится другое: гармоничность. На лошади ты не чувствуешь, что и как именно она делает. Едешь галопом, прыгаешь, но нет осознания деталей: как подобрать ноги, поменять темп перед барьером, как вообще управлять прыжком. Просто ничего не видишь, кроме головы и ушек.

В хоббихорсинге сам проделываешь этот путь: понимаешь, перед барьером надо сделать три темпа галопа, тут разогнаться, тут приостановиться. Плюс это действительно нагрузка – на мой взгляд, техника прыжка даже сложнее, чем в той же легкой атлетике. Есть палка от хорса, которая ограничивает. Нельзя двигать плечами и руками, которыми можно помочь оттолкнуться.

Сейчас я мастер спорта, в дисциплине – конкур. Это преодоление препятствий. У нас все те же дисциплины, как и в конном спорте, кроме одной: нет вольтижировки (гимнастические трюки на лошади).

Создание хорсов – часть культуры: нужно знать породы лошадей, подделки продают за 10 тысяч, но их нельзя одушевлять

– Среднестатистический портрет хоббихорсера – девочка от 13 до 17 лет, которая занималась или занимается конным спортом. Некоторые попадают через шитье: делали хорсов, а потом решили: «Почему бы не поучаствовать?» Мальчики тоже есть, но их очень мало. Стесняются. Кенты не поймут. Недавно были соревнования в Москве – из 300 участников двое-трое мальчиков.

Хоббихорсеры – не только те, кто прыгают и бегают, а еще и те, кто создают лошадок. Это целая культура. Важно не только хорошо шить, но и разбираться в породах. Например, у арабских чистокровных морда немного выгнута. У ахалтекинцев – очень тонкая шея и волосы. Марвари – загнутые уши. Фризская – полностью черная и с кудрявой гривой. А если лошадь пятнистая, как далматинец, это аппалуза или кнабструппер.

Нужно разрабатывать выкройку, определяться с цветом. Если не знаешь базовые анатомические вещи, к тебе просто никто не обратится с заказом.

Цены на хорсы сейчас очень высокие. По мне, хорсы (если они не суперреалистичные и не из дорогих натуральных материалов) не должны стоит больше 4 тысяч рублей. Но большинство ставят планку от 10 тысяч. А недавно один известный мастер сделала аукцион, на котором хорса купили за 41 тысячу.

Блин, ну это обычная плюшевая игрушка. Красивая, со своим стилем, да, но такая цена – это просто следствие известности мастера.

Я никогда не покупала хорсы – всегда делала сама. Да и выбора не было – в нашем городе их просто не найти. Конечно, в начале хорсы выглядели как носки – не знала, как правильно чертить и выкраивать, как использовать ткань, как шить. Но потом разобралась – принимаю заказы, тоже зарабатываю на этом.

Училась всему сама, но была девушка, которой вдохновлялась. Зовут Семина – она из Финляндии. У нее невероятно выразительный стиль, который отличается от российского. У нас реалистичные модели, а у Семины – более игрушечные. Но продуманные в каждой детали.

В сообществе много дискуссий на тему, допускается ли одушевление хорса. Понятно, что на игру маленьких детей никто не обращает внимания, но когда 21-летняя девушка кормит и поит игрушечную лошадку (не ради шутки), это кошмар. Или когда (опять же не ради шутки) разговаривает с хорсом. Я это не принимаю и борюсь как могу. Надеюсь, подобное уйдет из хоббихорсинга, потому что позорит нас.

Всегда предупреждаем: «Пожалуйста, делайте это в раздевалке, но не на игровом поле». С соревнований исключают, даже если ты просто поигогокал, подрыгал ножками. Есть специальный человек, который следит за разминкой.

Главная проблема хорсеров – буллинг: нападения в парках, травля в соцсетях (посылают в психушку) и в итоге боязнь выходить в люди

– Травля хоббихорсинга – огроменная проблема, просто невероятная. До такой степени, что Ассоциация хоббихорсинга России (АХР) разработала правила безопасности. Потому что бывают нападения.

В Москве мужик как-то поперся на девочек, которые просто тренировались в парке. Пристал к ним: «Вы ненормальные, что ли?» Потом зачем-то погнался – то ли бить, то ли что. Но девчонки спортивные, естественно, убежали от него. Это все на камеру зафиксировали, потом ходили в полицию.

Еще был момент, когда к двум девчонкам пристали на спортивной площадке. Группа подростков – от 14 до 18. Сломали барьер, выкинули хорсов, даже пару раз вроде как ударили, потому что девочки пробовали снимать все на телефон.

И таких случаев, скорее всего, больше – просто не все зафиксированы. Многие боятся говорить.

Правила безопасности созданы, чтобы помогать в стрессовых ситуациях. Например, в первом блоке рассказывается: если кто-то ругается, называет хоббихорсинг тупым занятием, то лучше никак не реагировать и уходить подальше. Не доказывать свою точку зрения и переубеждать.

Честно, шутки над нами я еще могу понять, но агрессию – вообще нет. Вот откуда она берется? Что вам сделала девочка, которая занимается своим делом и никак вас не оскорбляет? Которая даже не смотрит в вашу сторону. Как на нее можно ругаться трехэтажным матом и оскорблять? Не понимаю.

Но перестала с этим бороться. Сколько бы ни кричала, ни пробовала доказать, что хоббихорсинг это нормально, нигде и никогда не слышат. Не хочется пытаться даже. Если человек сам попросит – вежливо и спокойно, – то готова все объяснить. В остальных случаях – нет смысла.

Особенно взрослым людям – в больших пабликах, например. У них уже есть свои стандарты, принципы, другое не воспринимают.

Под видео с соревнованиями часто пишут: мол, вас в психушку надо. Или: вызовите врача, вас ждут в палате номер 5. В основном такое пишут взрослые, а подростки и дети просто назовут аутистом – и все. Но доходит и до абсурда. Ладно, оскорбления, высмеивание, но есть те, кто опошляют: пишут про палку [от хорса] между ног и вот это все.

На меня уже это никак не влияет. Если занятие нравится, пофиг, что думает какой-то там дяденька. Ненормально? Ну и идите дальше, а я продолжу заниматься любимым делом.

Но есть и другие примеры. Одна девочка из моей команды очень загналась. Это лето/осень 2023 года, когда хейт к нам был вообще везде. Мемы, шутки, оскорбления. Девочка замкнулась, до сих пор выходит из этого состояния. Мы буквально вытаскивали ее из квартиры, приезжали, успокаивали: «Давай я возьму твой хорс, а ты будешь идти рядом с другой сокомандницей (тоже без хорса)? То есть как обычный человек, будто ты не с нами».

Каждый по-разному переживает. Она очень хотела заниматься, ей нравилось, но боялась оскорблений, что кто-то узнает. Сейчас уже успокоилась.

Хочу обратить внимание: хоббихорсингом в основном занимаются дети от 8 до 18 лет. И весь хейт читают именно они. Дети, у которых еще не сформировалась психика и которые реально могут замкнуться в себе. Не желая дальше хоть что-то делать.

Ну бросит ребенок хоббихорсинг, а лет через 5 захочет пойти на танцы. Но подумает: «А вдруг опять кто-то скажет, что у меня некрасиво получается и вообще это не мое? Или что я странно двигаюсь?» В итоге еще больше загоняется.

Меня поражает, что люди, видимо, не понимают этого.

Светослава в 16 работает в Федерации хоббихорсинга (плюс тренирует) и мечтает сделать этот спорт официальным

– Совмещать хоббихорсинг со школой не сложно. В 10-м классе мало нового материала, учеба мне в принципе дается. Если появляется двойка или тройка, спокойно ее закрываю. Сложность только в том, что почти нет выходных.

Мы создали команду Mint Team. Тренируем как детей и просто новичков, так и более продвинутых. Сейчас у нас 9 участников, 2 из Москвы. Хотим расширяться. Тренировки платные в холодное время – с октября по апрель/май – 350 рублей за групповую и 500 за индивидуальную. Зал нужно оплачивать. Летом копим деньги на соревнования, чтобы поехать всей командой.

Параллельно работаю в Федерации хоббихорсинга России (ФХР) – в основном с документами. Принимаю заявки на соревнования, выписываю положения с правилами и так далее. В федерации трудятся трое человек.

Чем станет хоббихоррсинг через несколько лет? Очень хотелось, чтобы мы перешли к определенным стандартам. В Финляндии единые правила, у нас пока нет. Например, у Ассоциации хоббихорсинга России (АХР) ценится пластичность и грация – чтобы не было резких движений. У нас в Питере – резкость. Обожаем, когда высоко поднимается бедро, тянутся носки, все это быстро и выразительно. Чтобы в движениях присутствовал толчок, динамичность.

Другая проблема – число организаций. В Москве и Питере больше возможностей, людей, а за Уралом – глушь. Хоббихорсеры появляются в Перми, Анадыре. Много классных ребят, но что делать, если вокруг никого? Плюс они еще дети, которые не могут повлиять: организовать турнир, федерацию. Стараемся помогать. Например, в Пермь недавно отправляли барьеры для соревнований.

В этом году у ФХР должен появиться призовой фонд по скачкам (это прохождение препятствий на скорость). Пока небольшой – тысяча рублей. В Москве, возможно, будет выше.

Главная страна в хоббихорсинге – Финляндия. Он зародился в 2010-м, а в 2016-м стал спортом официально – с регламентированными правилами. Люди организовывались, проводили митинги, требуя признания. И добились своего. В России такого не сделаешь. Даже если соберемся огромной толпой из 300 человек, вряд ли нас кто-то послушает. Еще и в ментовку заберут.

В Финляндии проводится чемпионат мира – туда приезжают из Швеции, Англии, из Америки и других стран. Выглядит это невероятно красиво: арендуется большое помещение, ставятся трибуны – как на соревнованиях по баскетболу и волейболу, рядом ярмарка, где мастера выставляют хорсов, проводятся конкурсы. Очень много людей.

Это действительно выглядит как спорт. Очень бы хотела туда попасть. Не факт, что вообще займу какое-то место, но увидеть изнутри, пообщаться с людьми (хотя бы на ломанном английском) было бы круто.

Конечно, хотелось, чтобы хоббихорсинг стал официальным спортом и в России. Но я в это не верю. Нас ведь даже запретить хотели – высказывался, по-моему, депутат. Мол, это пропаганда чего-то там и вообще странная организация.

Так что если мы и станем спортом, то лет через 15 минимум. Мышление людей должно поменяться. Пока нам просто не докричаться.

Победитель Кубка Гагарина готовится к дебюту в хоббихорсинге

Максим Гончаров – победитель юниорского ЧМ-2007, обладатель Кубка Гагарина-2021 (за «Авангард»), разрывал интернет двумя короткими интервью («Макароны ел, с сосисками. Компот давали»).

В ноябре 2023-го завершил карьеру – погрузился в подкасты о хоккее, комментирует КХЛ, гоняет на сноуборде и планирует дебют на турнире по хоббихорсингу.

Мы поговорили с Максимом о новом увлечении и источниках адреналина после большого спорта.

– Как ты узнал о хоббихорсинге?

– Из соцсетей – попалось видео с соревнований, – рассказывает Sports Гончаров. – Сначала было смешно, но потом заинтересовался. Впечатлило, как много людей этим увлекаются, что на соревнованиях зрители в большом количестве. Подумал: «Хочу так же. 100% надо пробовать». Загорелся попасть на турнир, чтобы посмотреть изнутри – на атмосферу, на людей, понять, почему им нравится. В целом погрузиться в этот спорт.

Писал в Федерацию хоббихорсинга России, но там пока не отвечают.

– Ты из супербрутального хоккея, где огромные нагрузки, силовые приемы и драки, а хоббихорсинг легкая мишень для хейта – в комментах разброс от троллинга до пожеланий уехать в психушку. Тебе не казался этот спорт странным?

– Честно скажу, это и правда выглядит странно, но у нас в жизни, если вдуматься, столько странных занятий. И если людям нравится хоббихорсинг, почему их за это нужно осуждать? Он же не лезут в чью-то жизнь, не пытаются навязать, доказать что-то. Не понимаю хейта. Это как минимум странно.

Тем более это действительно спорт. Меня, например, поразило, через какие высокие планки они прыгают. Надо бегать, делать определенные технические элементы. Какая-никакая, но нагрузка. Плюс очень грациозно выглядит.

Фантазия подключается. Без нее, наверное, сложно поверить, что лошадь настоящая – и получать удовольствие от процесса.

Я обеими руками поддерживаю эту историю.

– У тебя уже хорс появился.

– Подарили. В соцсетях регулярно афишировал новое увлечение, репостил видосики. Даже подписал аккаунт: «Амбассадор хоббихорсинга в России». Сам себе придумал звание, но, надеюсь, скоро закрепим уже официально.

И людей зацепило. Сказали: «Ну на тебе – лошадь, что ли». Теперь я владелец лошади, пускай и ненастоящей. Кличку пока не придумал – нужно все-таки на выездку выйти, чтобы понять.

– Лошадьми увлекался раньше?

– Мне они всегда нравились – такие красивые, грациозные, очень умные животные. Но я их побаиваюсь. Когда проходят мимо, сторонюсь – все время кажется, что лошадь может лягнуть. Не знаю, с чем это связано, но есть такой страх. А еще я один раз на осле скакал. Но это не считается.

– Пробовал уже тренироваться с хорсом?

– Еще нет, но у меня большие планы. Сейчас потеплеет, и буду реализовывать задумки. Планирую соединить несколько видов спорта – и хоббихорсинг там тоже присутствует. Но пока это тайна.

– Как в соцсетях реагировали на твое увлечение? Что писали?

– Знакомые смеются в основном. Воспринимают с юмором, многие не понимают. Но это нормально. Из знакомых никто не решил сам попробовать – боятся. А у меня тем временем уже есть лошадь, поэтому я на шаг впереди.

– Твое увлечение хоббихорсингом совпало с завершением карьеры в хоккее. Был страх после ухода – а что дальше?

– Очень тяжелый переход. Не раз обсуждали [постхоккейный период] у нас в подкасте, но ты никогда не поймешь это ощущение, пока с ним не столкнешься. Теперь понял.

Ну представь: я 30 лет занимался хоккеем – с 4 до 34. Всю жизнь. Честно, даже не помню себя в 4 года, но уже тогда стоял на коньках. Организм выстраивал нейронные связи в мозгу, тело привыкало к нагрузкам, а потом бац – и в один день все закончилось.

Это стресс.

Но в чем плюс моей истории: еще до завершения карьеры начал заниматься теми же подкастами (и мы вышли на определенный уровень). Поэтому, закончив, нарастил обороты. Мне было проще, чем ребятам, у которых не нашлось дела (а это самое страшное).

Напрягает даже не финансовая история (меньше денег становится), а именно ощущение, что больше нет цели и предназначения в жизни. Ты не понимаешь, зачем вообще существуешь.

– Как выходит из этого состояния? Психологи?

– В России не принято обсуждать и говорить про психологическую помощь, но это очень важная история. Обратиться к специалисту и говорить о том, что тебя беспокоит.

Я [после карьеры] занимался с психологом. И это действительно помогло. Многое для себя открыл. Например, обсуждали влияние неудач. Кажется, что это просто один момент, но они копятся. И если их не прорабатывать, меняют поведение, характер, качество жизни.

Говорили про мой отъезд в Америку в 20 лет. Тогда я вел себя немножко неправильно. И это дало вот такое направление карьеры. Но сейчас понимаю: если бы тогда мог поработать с психологом, понять, как вести себя в том возрасте, все могло сложиться иначе.

– Почему в России не принято говорить про психологическую помощь?

– Может, менталитет такой. Видимо, люди боятся или не хотят показаться слабыми, говоря о трудностях. Но в этом нет ничего страшного, мы же все люди.

– После карьеры ты еще попробовал себя и комментатором в КХЛ. Как опыт?

– Никогда не думал, что буду комментировать. Во-первых, не до конца понимал, как это работает. Во-вторых, нужно прям плотно смотреть хоккей, чего я не делаю.

Но когда предложили, решил попробовать. Опять же – это выход из зоны комфорта. Попытка найти себя, пробовать новое. Классная практика, на которой я учусь по-другому разговаривать, быстрее реагировать. В эфирах нет времени на раздумья, как правильно построить предложение. Нужна моментальная реакция.

В этом плане мне очень нравится. Это развивает.

– Спрашивал советы?

– Конечно. Консультировался со всеми мэтрами – с Романом Скворцовым, Денисом Казанским. Главное, что сказали: «Просто расслабься, не пытайся делать какую-то картину и придумывать. Говори о том, что действительно знаешь».

В хоккее я в любом случае разбираюсь, поэтому советовали просто реагировать на то, что происходит.

– Ты нашел чем заменить адреналин от хоккея?

– Такое сложно найти. Ну самое приближенное – наверное, сноуборд. Во время карьеры некогда было ездить по горнолыжным курортам, а этой зимой наконец-то попробовал. Во многом спонтанно.

Всегда понимал, когда закончу с хоккеем, сто процентов буду кататься на горных лыжах. Понятная мне механика, только вместо коньков лыжи. Покатался один день, все классно. Из любопытства попробовал сноуборд, хотя он всегда казался чуждым – две ноги прикованы к доске, непонятно, как ехать.

На первых занятиях так часто падал, что думал – погибну. У меня еще чувство страха притуплено, ездил быстрее, чем надо. На скорости понимал, что пока ничего не умею на сноуборде. И падал.

Но в итоге так увлекся, что попробовал фрирайд. Это езда по необорудованным маршрутам. Опасно, но зато адреналин. И безумно красивые дикие места.

– Контракты в клубах запрещали такой экстрим?

– В Америке – да. Там был конкретный пункт, какими видами спорта нельзя заниматься. Горные виды, мотоциклы, в таком духе. В России запретов не было, но зимой в любом случае нет времени – идет сезон.

Я раньше и в горах никогда не был. Только месяц назад съездил в Альпы – и нахожусь под большим впечатлением. Теперь хочу научиться прыгать и делать всякие трюки на трамплине. Чтобы уметь все на доске и склоне.

– Ты мечтал о мотоцикле. Купил?

– Когда выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина [в 2021-м]. Harley. Два лета откатал, очень кайфово. Ощущение свободы, музыка, движение.

Потом решил, что по городу кататься больше не буду.

У меня модель Street Glide – очень-очень большой мотоцикл. По-хорошему он предназначен для поездок между городами. Из Москвы в Петербург, например, махнуть. В городе тоже весело, но ты не можешь отвечать за других водителей. А движение очень плотное.

Плюс летом всегда непростой выбор: если переживаешь за безопасность, должен надевать экипировку (специальные джинсы, ботинки, куртка с защитой). Но в них очень жарко. Проедешь днем – и насквозь мокрый. Риска больше, чем удовольствий.

Но есть мысль заняться эндуро – гоняешь на мотике по лесу, по горам. Такая полоса препятствий.

– Что еще хотел бы попробовать?

– Я вообще всему открыт. С парашютом хочу прыгнуть, например.

– Ты счастлив без большого хоккея?

– Да. Просто все другое – новый виток в жизни. Пытаюсь найти себя.

Телеграм-канал Артема Терентьева

Фото: РИА Новости /Владимир Вяткин, Алексей Мальгавко