А почему вообще в РПЛ декабрьские матчи?

Клубы захотели играть сейчас.

Зимний апокалипсис 17-го тура с легендарным флэшем Даниила Уткина, ужасной точностью передач в Воронеже и лопатами на поле поставил логичный вопрос: а зачем вообще играть в декабре? Неужели весенний календарь РПЛ без еврокубков так загружен, что в него не поместятся два лишних тура?

У клубов был шанс перенести на следующий год хотя бы один – уже после того, когда в Россию как всегда неожиданно пришла зима. Но в понедельник они отказались менять календарь.

«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов, – объяснял процедуру президент лиги Александр Алаев для «РБ Спорт». – Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС. Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой. Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год».

По данным Sports.ru, только один клуб сомневался, стоит ли играть в декабре, но в итоге подчинился большинству. Вероятная мотивация: не ломать весенний календарь, который и так будет достаточно плотным – 12 туров на 13 недель.

Есть ли свободные окна для переноса тура?

Официально – это 6 декабря и 22 мая.

Исходя из календаря РПЛ, мартовского созыва сборной и Кубка, окон для переноса по ходу сезона три: 9-11 апреля, 23-25 апреля, 7-9 мая. Плюс резервные даты – 21-23 мая. На 5-7 марта переносить – странно. Такая же вероятность снегопадов и морозов, как и в декабре.

Но просто взять и перенести игру в свободный слот нельзя – календарь РПЛ учитывает огромное количество деталей. Не только концерты на аренах, ТВ-ограничения (например, одна передвижная станция на три города – Сочи, Краснодар и Ростов), индивидуальные пожелания клубов, но и множество других факторов. Sports.ru подробно разбирал этот вопрос в августе.

Наличие свободных окон не гарантирует, что тур можно перенести целиком – без распыления матчей по разным неделям и месяцам.

Но в любом случае – клубы решили играть сейчас.

Плотность календаря РПЛ – сравнима с АПЛ

Минутка математики. В прошлом сезоне чемпионат России отыграли за 32 недели (без учета зимней паузы): 15 июля – 13 ноября (18 недель) и 3 марта – 3 июня (14). В среднем 1,0667 недели на тур. Сейчас поймете, зачем такая дотошность.

Этот сезон АПЛ (38 туров) проведут за 40,5 недель.

21,5 недели – за период с 11 августа по 2 января (20 туров).

И 19 недель – за период с 13 января по 19 мая. Итого: 1,0658 недели на тур.

Нынешний сезон РПЛ должны доиграть за 34 недели: 21 июля –10 декабря (21 неделя), 2 марта – 25 мая (13 недель). 1,13 недели на тур. Уже больше, чем в Англии, но учитывая сумасшедшую логистику РПЛ (города без работающего аэропорта, например, или перелеты в другой часовой пояс), даже такая разница не кажется значительной.

Помним и про новый формат Кубка России, который тоже утяжелил календарь. В АПЛ есть клубы, которые отовсюду вылетели – и спокойно играют чемпионат. А к 18 осенним турам РПЛ идет шесть обязательных матчей Кубка (на групповой стадии).

Но два матча 18-го тура могут все же перенести

Морозная температура ожидается только на трех играх.

Особое внимание к Москве:

«Локомотив» – «Урал», 8 декабря, 19:00: минус 15 (ощущается как минус 21), пасмурно. Пограничная ситуация.

«Спартак» – «Крылья Советов», 9 декабря, 14:00: минус 13-14 (ощущается как минус 20), снег. Прогноз на грани: один-два градуса могут поменять многое (хотя в чаше стадиона, возможно, будет теплее).

По регламенту РПЛ допустимая температура для футбола – от -15 до +35. Финальное решение – за главным арбитром.

Для «Зенита» петербургские минус 12 не проблема: у «Газпром Арены» есть крыша, в чаше стадиона будет комфортный плюс. В 2020-м УЕФА даже признал Петербург теплым городом (как раз благодаря крыше), поэтому матч 6-го тура ЛЧ с «Боруссией» «Зенит» сыграл дома (8 декабря). Тогда российский клуб впервые при новейшем формате турнира завершил групповой этап на своем стадионе, прежде играли в гостях как раз из-за климатических особенностей.

Есть опасения за качество футбола в Воронеже: в прошлом туре «Факел» и «Балтика» на местном покрытии замахнулись на антирекорд по проценту точности передач в сезоне. При минус 8 и на 10-й день декабря может быть еще хуже.

В Калининграде (где «Балтика» примет «Рубин») к 18-му туру ожидается около нуля, но с дождем и снегом. Вряд ли это помешает ТВ-картинке больше, чем снегопад, но на качестве футбола наверняка тоже скажется.

Пункт о 15 градусах в регламент добавили 5 лет назад. В 90-х играли и при -24

Самый холодный матч в истории элитного российского футбола: «Уралмаш» – КАМАЗ (4:1), прошедший 10 ноября 1993 года. Последний тур Высшей лиги, ноль турнирной мотивации (обе команды осели в середине таблицы) и 24 градуса мороза.

Бывший футболист КАМАЗа Евгений Дурнев вспоминал тот матч в интервью «СЭ».

«Это был какой-то антифутбол. Вратари надевали на ноги простые целлофановые пакеты, чтобы спастись от холода. Обморожение ног было тогда самым страшным – в бутсах, в сжатом пространстве, пальцы замерзали моментально. И одного тайма достаточно, чтобы обморозить ноги. Помню, мы поддевали спортивные костюмы под форму. Выглядело это, конечно, смешно».

В тот же день – 10 ноября – состоялись еще два морозных матча: в Самаре «Крылья Советов» обыграли ЦСКА (2:0) при 7 тысяч зрителей и -20, а в Нижнем Новгороде местный «Локомотив» победил «Жемчужину» (2:1) при 4,5 тысяч на трибунах и -19.

Температурные ограничения появилась в регламенте в 2018 году. Одним из триггеров послужил матч 1/4 Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» в феврале того же года. Красно-белые приехали в Самару, но отказались играть – ожидалось, что температура опустится до минус 17.

Матч отменили, в том числе ориентируясь на рекомендации УЕФА: при минус 15 и ниже судьи должны получить согласие команд. Иначе – перенос. Перед сезоном-2018/19 в регламент добавили конкретную температуру.

Этот пункт может отменить два матча ближайшего тура.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; pfc-cska.com; fclm.ru; vk/pfcfakel