В холод правда мало забивают? Проверка по декабрьским турам РПЛ

10 лет опыта.

Новый морозный тур Мир РПЛ начался в Москве с матча «Локомотив» – «Урал», который был под угрозой переноса из-за температуры. В итоге за час до игры было -12, и игру не тронули.

Субботний матч «Спартак» – «Крылья Советов» тоже зависит от замеров.

А насколько холод влияет на результативность? Посмотрим по сезонам системы «осень-весна».

Холод и голы – есть ли связь?

Первый сезон по нынешней системе – это РПЛ-2012/13. Мы сравнили каждый из последних туров перед зимним перерывом.

Посчитали голы и букмекерские тоталы – когда проходила ставка «больше 2,5 голов за игру», а когда – «меньше 2,5».

На что стоит обратить внимание.

● Ни разу не было больше пяти верховых матчей. Наименее зрелищный тур – в 2013-м, когда из 16 команд забила только половина, голов набралось лишь 12 на всех. В 2019-м с чемпионатом расставались веселее – 25 мячей, но сложились они сразу из четырех разгромов, причем что удивительно – в трех из них досталось московским командам («Динамо» – 0:3, «Локомотиву» – 0:4, «Спартаку» – 1:4). В среднем в последних зимних турах забивают около 18 мячей.

● Самая поздняя остановка – в 2020-м из-за пандемии – не повлияла на результативность. Вполне стандартные 19 голов.

● Сезон-2022/23 – со звездочкой, потому что заканчивался на месяц раньше из-за ЧМ-2022. Логично, что и голов было больше, чем обычно. Тогда всего три команды из 16 обошлись без забитых мячей.

Самый результативный тур был самым теплым. Но наименее голевой не был холодным

Теперь выделим самые холодные матчи – по температуре в каждом из городов, играли. Заодно вычислим среднюю температуру в туре.

Мы считали среднюю температуру только в матчах на открытом воздухе. Игры на «Газпром Арене» – поскольку это уникальный стадион с крышей – не учитывались.

Что тут любопытного?

Самый голевой из декабрьских туров – в сезоне-2019/20 с 25 мячами – пришелся как раз на самую теплую погоду . Абсолютный минимум матчей в минус – всего два, а самый холодный проходил в Саранске всего при -3.

При этом наименее голевой тур – 12 мячей в 2013-м – был во вполне комфортную погоду, тоже нигде не было ниже -3. А вот самый холодный тур – из 2016-го – дал нам 16 забитых мячей. Не провал, но меньше среднего (18).

Сезон-2022/23 – снова со звездочкой, потому что в ноябре, конечно, потеплее и комфортнее. Ни одной игры в мороз, а в Москве – прямо как в Сочи в декабре. И голов больше.

Самые холодные матчи туров буквально притягивал «Амкар» . С тремя домашними играми все ясно, но даже гостевые против «Динамо» дважды стали самыми морозными, хоть там и были не такие страшные -3 и -4.

Фактически только Пермь и была слишком уж холодной в последних турах, еще однажды – Уфа. В остальных матчах терпимее. За исключением игры ЦСКА – «Арсенал» в позапрошлом декабре, которую чуть не перенесли.

Тур не будет самым холодным. Но разброс – рекордный

На фоне данных по прогнозу погоды, спрогнозируем сами, будет ли последний тур в календарном 2023-м одним из самых холодных. Итак, Gismeteo пишет про -11 на второй матч в Москве, а также +7 в Грозном, -7 в Воронеже, +12 в Сочи, +6 в Краснодаре и 0 в Калининграде.

В этом случае матч «Сочи» – «Оренбург» почти повторит рекорд по высокой температуре в последний тур (если на градус потеплеет, сравняется), а московские игры войдут в число самых холодных, но не перекроют игру ЦСКА и «Арсенала».

Ждем -0,7 градуса в среднем, за 12 сезонов «осень-весна» это седьмое место среди заключительных календарных туров. Но важен разброс, который дает эту среднюю цифру: от -12 до +12.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Александр Вильф