10 комментариев

Вы точно удивитесь некоторым ограничениям.

Календарь – вторая по шумности тема старта сезона в российском футболе (после судейства Владислава Безбородова). Больше всех о тяжелом графике говорит главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, он запустил критику еще перед первым туром: «Нашу готовность покажет только футбол на поле. В целом с таким календарем – возможно, абсурдным – будет тяжело любой команде уже после первого месяца».

После матча второго тура против «Балтики» (2:1) Абаскаль снова заговорил о расписании: «Нельзя играть каждые три дня одним составом и показывать шоу. Такой календарь – это невозможно. У нас матчи 5 августа, 8 августа и 11 августа, два – выездные. Когда тренироваться, если нужно столько летать и так часто играть? Это же невозможно. Мы думаем о здоровье футболистов, а не о футболе. Им тяжело завоевывать место в составе. Они люди, а не роботы.

Мы не можем понять одно: как такое возможно, что у нас девять выходных после матча с «Уралом» 11 августа? После одного матча – девять выходных, а в другие моменты мы играем три матча за шесть дней».

Александр Дорский разобрался, как составлялся календарь.

Клубы РПЛ стартовали в Кубке сразу после 1-го тура. Такого не было никогда – и такого нет в топовых лигах

Особенность этого сезона – клубы РПЛ стартовали в Кубке России раньше команд из низших лиг, а первые матчи сыграли уже после 1-го тура чемпионата. Такого еще не случалось, хотя в прошлом сезоне Кубок проводили практически в таком же формате.

В топовых европейских лигах кубковых матчей в будни после первого тура тоже нет, хотя клубы Бундеслиги стартуют с первого раунда (проводят за неделю до чемпионата), а большинство команд Серии А (9-17 места плюс новички) – со второго раунда, который тоже проводят за неделю до начала большого сезона.

В Англии и Португалии есть Кубок лиги (во Франции он проводился до сезона-2020/21) – и там никто не проводил матчи посреди недели сразу после начала чемпионата.

Как приняли такой календарь?

После 1-го тура РПЛ президент лиги Александр Алаев отвечал на претензии по календарю в эфире «Матч ТВ»: «Для всех календарь в той или иной части неудобен, но главное – он объективен. Были рассмотрены 63 варианта календаря. Мы выбрали вариант 63. Всем будет тяжело, но календарь для всех одинаковый».

63 варианта календаря – неплохая заявка на новый мем нашего футбола. По данным Sports.ru, календарь РПЛ не вызвал вала вопросов у клубов, явно недоволен остался только «Зенит». Публично об этом говорил и Сергей Семак: «Мне немножко непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности, учитывая размеры нашей страны, гораздо проще играть не через два дня на третий, а через три дня – на четвертый. Все возможности для этого есть.

Максимум можно сделать две домашние игры через два на третий – тогда, наверное, можно подготовиться. Учитывая расстояния, два дня с перелетом – это сложно. Когда ты играешь через два на третий, через два на третий, через два на третий, то приходится делать ротацию. Ты не можешь поставить сильнейший состав. Приходится расставлять приоритеты. Естественно, любой тренер всегда в приоритет поставит чемпионат».

Семак неслучайно говорил о разнице в игре через два на третий от игры через три на четвертый. Собеседники Sports.ru утверждают: «Зенит» рассчитывал, что его матч 1-го тура против «Пари НН» будет вынесен на пятницу (в прошлом сезоне начинали с такой игры против «Химок»). В итоге в Нижнем сыграли в субботу, а уже во вторник принимали «Ахмат» в Кубке России. Также «Зенит» был недоволен, что домашние матчи с «Динамо» (3-й тур) и «Уралом» (6-й тур) поставили на 15:00. После переговоров с «Динамо», РПЛ и «Матч ТВ» игру с командой Марцела Лички перенесли на 19:00.

По информации Sports.ru, «Спартак» просил не ставить гостевые матчи против «Краснодара», «Ростова» и «Факела» в первые семь туров (то есть до сентябрьской паузы на матчи сборной). В РПЛ все получилось (первый выезд в город без аэропорта – Воронеж в конце октября), зато в Кубке России Спартак сразу получил гостевой матч с «Краснодаром».

Календарь РПЛ составляли сотрудники Высшей школы экономики с учетом массива ограничений, календарь Кубка России утверждал исполком РФС после заседания рабочей группы. В нее входят генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, его заместитель по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова, президент РПЛ Александр Алаев, представители «Динамо» (Павел Пивоваров), ЦСКА (Роман Бабаев), «Зенита» (Максим Погорелов) и «Краснодара» (Владимир Хашиг), руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина, а также еще по два представителя от РФС и ФНЛ.

Эта группа рассматривала два варианта календаря Кубка – основные различия касались времени проведения четвертьфиналов. По первому варианту турнир стартовал в августе, но оба матча 1/4 Пути РПЛ проводились бы в феврале (так было в прошлом сезоне), по второму – одна игра попадала на ноябрь. Клубы РПЛ предложили третий вариант: оба матча 1/4 Пути РПЛ – в ноябре. По данным Sports.ru, именно он был фаворитом в момент вынесения вариантов на исполком РФС. На исполкоме представитель одного из московских клубов убедил всех, что при таком раскладе весенний календарь получился бы слишком ненагруженным – Кубок возвращался бы только в апреле. Исполком РФС, в который входят представители ЦСКА, «Зенита», «Ахмата», «Сочи» и «Динамо», а также президент РПЛ, единогласно проголосовал за отсутствие матчей в феврале: первую игру 1/4 Пути РПЛ сыграют в ноябре, ответную – в середине марта.

Получается, ни один клуб РПЛ не выступил против старта Кубка после первого тура и против шести матчей за четыре недели.

Зачем вообще так рано стартовать в Кубке?

Этот вопрос задал после старта Кубка главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: «У нас есть окна, когда мы можем сыграть, так как нет еврокубков, нет игр сборной. Мне кажется, можно было немножко разгрузить».

На групповом этапе Кубка России – шесть туров, в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций – столько же, поэтому вопрос, на первый взгляд, логичный. Почему нельзя просто наложить Кубок на еврокубки?

Но такого еврокубкового наложения не было и в прошлом сезоне: игровые дни совпали только раз (2-й тур Кубка России и 1-й тур еврокубков). Более того, 5-й и 6-й туры группового этапа Кубка России проводились во время ЧМ-2022 – за исключением матча «Факел» – «Зенит», который провели за пару дней до турнира в Катаре.

Здесь мы сталкиваемся с обязательствами «Матч ТВ» и правилами УЕФА.

УЕФА запрещает пересечение матчей внутренних турниров с играми еврокубков, если их показывает один вещатель. Из-за этого правила календарь 2-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 получился абсолютно великим. Обратите внимание на время начала игр.

Можно ли играть не днем, но без трансляций на основном канале «Матча»? «На это не пойдут клубы, ведь с прошлого сезона они стали получать большие деньги от участия в Кубке (призовые выросли со 148 миллионов рублей до 1 миллиарда 513 млн – Sports.ru). Естественно, «Фонбет» платит в том числе за продвижение бренда на федеральном канале. Меньше трансляций на основном «Матче» – меньше денег клубам. Клубы выбирают деньги, не обращая большого внимания на расписание матчей», – считает собеседник Sports.ru.

В августе 2022-го телеграм-канал Baza писал, что «Матч ТВ» не будет платить за трансляции матчей Кубка – только соблюдать маркетинговые KPI. Эти данные опровергал генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин: «Конечно, мы платим за права. И платим существенно больше, чем в сезоне-2021/22. Более того, все производство матчей Пути РПЛ, включая ВАР, также на нас».

По информации Sports.ru, за сезон Кубка России «Матч ТВ» обязан показать 50 матчей на федеральном канале и около 70 – на тематических. Поэтому «Матч ТВ» выгодно участие в Кубке медийных клубов («Амкал», 2Drots, «Родина Медиа»): игры даже первых стадий турнира вызывают интерес и засчитываются в общее количество показанных на основном «Матче». В прошлом сезоне «Матч ТВ» показал 59 матчей Кубка на основном канале и 79 – на тематических. При этом таких обязательств в соглашении между РПЛ и «Матч ТВ» нет – источники Sports.ru называют их исключительно «морально-политическими» (на «Премьере» идут все 240 матчей РПЛ плюс стыки, в федеральный эфир попадают от 2 до 4 матчей тура).

Паузы на матчи сборных не рассматривались при составлении календаря группового этапа Кубка из-за переговоров РФС о двух товарищеских матчах сборной России в сентябре. Молодые игроки, которые получают больше минут в Кубке, уедут в юношеские и молодежную сборные, а несколько команд на полторы недели лишатся легионеров-сборников.

Несмотря на попытки безболезненно обойти все ТВ-ограничения, в каждом туре группового этапа Кубка неизбежны пересечения матчей (пока опубликовано детальное расписание только первого круга). Так, в первом туре «Крылья Советов» и «Балтика» играли одновременно с «Факелом» и «Сочи», а «Локомотив» и «Урал» – с «Пари НН» и «Динамо». Во втором туре пересекутся матчи «Крылья Советов» – «Зенит» и ЦСКА – «Факел», в третьем – «Спартак» – «Динамо» и «Пари НН» – «Краснодар» (вторник, 29 августа), а также «Ростов» – «Локомотив» и «Балтика» – «Зенит» (среда, 30 августа).

Почему наложение неизбежно? Рассмотрим на примере третьего тура. В среду, 30 августа, дома сыграют «Сочи», «Ахмат» и «Ростов» – команды из южных регионов, где наверняка будет жарко, ставить матчи раньше 17:00 опасно. В тот же день в другом часовом поясе (минус час от Москвы) сыграют «Балтика» и «Зенит», которые соберут большую аудиторию на трибунах (если, конечно, на Кубке срочно не введут Fan ID). Поменять один из этих матчей днями с игрой «Пари НН» – «Краснодар» нереально: уже 2 сентября, в субботу, у «Краснодара» домашний матч РПЛ против «Спартака». Если «Пари НН» и «Краснодар» сыграют в среду, краснодарцы из-за закрытого аэропорта вернутся домой только накануне матча со «Спартаком».

Лучше всех сложности команд в городах с закрытыми аэропортами описал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе: «Сначала до Москвы добираемся из Воронежа на автобусе или поезде. Потом ждем рейсовый самолет, вылетаем в города и так же летим и едем обратно. Конечно, календарь получается на букву «ж», а потом троеточие и «а». Но мы к этому готовы, мы не новички».

ТВ-обязательства и закрытые аэропорты – далеко не все. Что еще осложняет календарь?

Перед составлением календаря все клубы РПЛ могли высказать пожелания: когда они по каким-то причинам не могут играть дома или на выезде. Этим правом воспользовались 13 клубов – абсолютным чемпионом стало «Динамо», которое высказалось по 16 из 18 туров первой части чемпионата. Это не прихоть клуба: «Динамо» жестко ограничено в возможных сроках проведения домашних матчей из-за загруженности «ВТБ Арены». Например, 29 июля на стадионе прошел концерт Леонида Агутина, поэтому «Динамо» просило провести 2-й тур в гостях. 26 августа на «ВТБ Арене» должен состояться концерт группы «Звери» – «Динамо» в этот день сыграет против «Рубина» в Казани.

Конечно, это не то чтобы устраивает Александра Алаева: «Наша задача – минимизировать количество ограничений. Клубы хотят зарабатывать, проводят концерты, мы это понимаем. Но когда есть перегиб – сначала проводим культурно-развлекательные мероприятия, а потом думаем о футболе, – это немножко неправильно. Сначала мы должны делать календарь, а затем клуб [может] искать свободные даты, в которые он может провести концерт».

Некоторые ограничения накладывает сама РПЛ:

– в одном туре может пройти лишь один матч категории АА (игра между клубами из топ-5);

– топовые игры должны проходить с разницей в один-два тура, при этом первый такой матч должен состояться не раньше 3-го тура;

– матчи в декабре и марте должны максимально часто проводиться в теплых регионах: Краснодар, Сочи, Грозный, Ростов и Санкт-Петербург (единственный стадион с закрывающейся крышей);

– по возможности разводить московские команды: две – дома, две – на выезде, при этом желательно еще и разводить «Спартак» и ЦСКА;

– у каждой команды – не более двух матчей подряд против топов.

Не все эти ограничения будут соблюдены в сезоне-2023/24. «В Ростове нужна реновация поля, поэтому два последних тура в первой части сезона команда не может играть дома», – говорил Алаев. Вместо этого «Ростов» отправится в гости к ЦСКА и «Ахмату». «Сочи» не сможет сыграть дома в начале марта из-за проведения в городе «Всемирного фестиваля молодежи» – команда Дмитрия Хохлова поедет к «Балтике» и «Локомотиву».

С ТВ-ограничениями в Кубке России мы разобрались, но есть еще одно – совсем неожиданное. У «Матч ТВ» есть лишь одна передвижная телевизионная станция на три города – Ростов, Краснодар и Сочи. Поэтому канал просит не ставить домашние матчи этих клубов на один день.

Конечно, это пожелание не всегда удовлетворяют. Так, в 1-м туре «Ростов» и «Сочи» играли одновременно, а в 5-м «Краснодар» начнет лишь на полчаса раньше «Сочи» – «Ростов». После 7-го тура (дальнейшее детальное расписание еще неизвестно) две южные команды сыграют домашние матчи в рамках одного тура еще девять раз.

«Наши технические возможности никак не могут влиять на график проведения спортивных событий. К сожалению, мы не можем разместить корпункт в каждом городе, не можем постоянно иметь дорогостоящее оборудование в каждом городе. У «Матч ТВ» есть шесть филиалов по России, один из которых находится в Ростове-на-Дону – там действительно одна машина ПТС. Но это не значит, что туда не могут доехать машины из Москвы или, например, Казани. Наши автомобили ПТС проезжают за год расстояние равное нескольким экваторам, поэтому перегруппировка техники в конкретном регионе точно не вызывает проблем. Если у нас не хватает собственных мощностей, пользуемся арендной техникой, но и ее у нас по всей стране ненамного больше, чем в распоряжении канала. Один флагманский трансляционный комплекс стоит порядка 10 миллионов евро», – сообщили Sports.ru в пресс-службе «Матч ТВ».

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не жаловался на тяжелый календарь на старте сезона, но говорил о большом количестве гостевых матчей: «Проблема в том, что мы шесть первых матчей из восьми играем на выезде». По информации Sports.ru, «Матч ТВ» просил, чтобы «Балтика» играла в гостях в первых четырех турах – лига удовлетворила запрос только на два матча (правда, в 1-м туре «Балтика», как и «Рубин», играла в гостях скорее из-за установки и тестирования оборудования для Fan ID).

«Отчасти это правда. Логистика непростая и довольно дорогая. Поэтому на матчах в Калининграде мы планируем использовать технологию Remote Production. Эта технология – тренд современного телевидения, позволяющий существенно сократить затраты и проблемы с логистикой и человеческим ресурсом.

Сигнал с камер, установленных на стадионе, по специальному каналу связи поступает напрямую в аппаратную – в нашем случае она расположена в Останкино. Так на стадион могут не выезжать две дорогостоящие машины, а картинка, которую видит зритель, собирается уже в «домашней» аппаратной. Поскольку в России технология Remote Production ранее не применялась, потребовалось дополнительное время для тестирования, хотя наши первые визиты в Калининград для осмотра стадиона были еще до официального выхода «Балтики» в РПЛ», – рассказали в пресс-службе «Матч ТВ» в ответ на запрос Sports.ru.

Ну и к последнему ограничению – пожеланиям МВД. «Зенит» не мог играть дома во 2-м туре (съездили в Ростов) из-за проведения в Петербурге саммита «Россия – Африка» и главного военно-морского парада.

Возвращаемся к одному из тезисов Абаскаля: «Мы не можем понять одно: как такое возможно, что у нас девять выходных после матча с «Уралом» 11 августа? После одного матча – девять выходных, а в другие моменты мы играем три матча за шесть дней». С 19 по 31 августа в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль студенческого спорта – на этом отрезке «Урал» съездит в Калининград и Петербург (матчи РПЛ) и Казань (Кубок России). При этом ограничения распространяются не только на эти полторы недели: в Екатеринбурге нельзя играть с 12 августа.

Поэтому матч «Урал» – «Спартак» поставили на 11 августа – иначе команда Виктора Гончаренко провела бы четыре матча подряд на выезде (три из них – в РПЛ), а это нарушило бы важное спортивное ограничение (даже у команд из холодных регионов в декабре-марте не бывает 4 матча чемпионата в гостях подряд). «Спартак» и «Зенит» сыграют 20 августа, так как в этом же туре – 19-го числа –состоится матч «Динамо» – ЦСКА. Два топ-матча в один день в Москве – под запретом по просьбе МВД, а поменять игры местами невозможно: 20 августа в Петровском парке пройдет праздник в честь 95-летия стадиона «Динамо».

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После бана России руководители клубов захотели компенсировать количество матчей внутренними реформами: сначала разрабатывался Кубок лиги, затем он лег в основу Пути РПЛ Кубка России.

Количество матчей увеличилось, денег стало ощутимо больше. Но из-за огромного количества ограничений (иногда – довольно абсурдных) практически невозможно грамотно уложить эти дополнительные матчи в календарь.

Получается, теперь некоторые клубы жалуются на то, что порождено их желаниями – и за что они сами голосовали.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Блинов, Александр Гальперин