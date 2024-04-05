Медиафутбол становится тем, с чем боролся

Малый повзрослел.

2 апреля – день, после которого медиафутбол не будет прежним.

Сразу семь клубов объявили бойкот главному медиа индустрии – телеграм-каналу «Крысева» (110+ тысяч подписчиков, его ведут Севастиан Терлецкий и Виталий Бородин). Под документом подписались президенты ФК «10», «БроукБойз», Fight Nights, «Титана», «Народной Команды», «Чисто Питер» и ФК «Деньги».

Причина: якобы «Крысева» слишком мало внимания уделял перечисленным клубам, а работал только ради флагмана – 2Drots.

Почему это важный момент?

Вы можете не любить медиафутбол, но глупо отрицать: это территория открытости и даже откровенности. Не аннексированная снобизмом профессиональных клубов, которые относились к аудитории [до появление конкурента] как к гарантированному наследству.

Медиафутбол всегда гордился тем, что он не такой. Что он искренний, дерзкий и одновременно с этим простой.

Игроки не прятались от журналистов и болельщиков в дорогой тачке сразу после матча, а затем – за односложным постом в соцсетях. Пресс-службы не заверяли каждую фразу, президенты клубов не бубнили в миксте, боясь показаться смелыми, а мечтали рядом и громко.

Всем дозволялось общаться со всеми. Это была среда без штампов, границ и мелкого толкания локтями.

Президент «Титана» отвечал на звонки школьников по шокирующему трансферу Кутуза и не ленился объяснять, что произошло.

На Кубке России Прокоп – на тот момент с отрывом главная звезда тусовки – сразу после матча давал большое (!) интервью . Прямо на поле.

Президент лиги Николай Осипов отвечает журналистам в 11 вечера, а однажды обсуждал со Sports итоги тура в час ночи.

После победы над ЦСКА игроки 2Drots общались до последнего журналиста даже за пределами стадиона. Просто ощутите контраст: стоит обычный парень в обычной одежде (на фоне «ВЭБ Арены») и терпеливо объясняет что-то людям с камерой. Хотя еще пару часов назад он обыграл клуб с миллиардным бюджетом.

Или обратный кадр: в 2023-м 2Drots впервые проиграл в финале Медиалиги, но президент клуба, тренер (тот самый Дмитрий Кузнецов, сыгравший вничью с Клоппом на «Энфилде»), а еще капитан и главная звезда – не отмахиваются дежурными словами, а вдумчиво разбирают причины поражения.

Это было действительно круто. Особенно на контрасте со звездами РПЛ, прячущимися под капюшонами после матчей.

Пацаны делали свой футбол, общались на камеры смартфонов и мечтали попасть в телик. Да, порой их попытки выглядели очень глупо, но в любом случае – свежо. Этим настроением медиафутбол и перехватил у РПЛ поколение 10-12-летних. Казалось, он мог стать чем-то большим, чем просто альтернативная Вторая лига на стероидах букмекерских денег.

Но бойкот «Крысевы» подсвечивает важные изменения в индустрии.

Медиафутбол взрослеет. И приобретая все более профессиональные черты (рост бюджетов, зарплат, условий, задач), сталкивается и с неизбежной дилеммой. Ему все тяжелее быть откровенным, трушным и простым.

Наглядный пример этой трансформации: как клубы могли отреагировать на то, что «Крысева» мало про них пишет?

Каноничный вариант медиафутбола: развивать узнаваемость своих игроков, искать стиль, что выделит из десятков других клубов, делать больше контента.

Что выбирает повзрослевший медиафутбол: сервильные повадки и ультиматумы. Словно профкоманды – только вместо денежных дотаций требуют медийные.

Реклама 18+

В таком контексте иронично, что под бойкотом подписались такие клубы, как «Титан» и Fight Nights. Остальные бастующие действительно стараются искать возможности для медиароста (с разной степенью терпения и креатива), а эти два клуба уютно сидят в катящихся санях. Fight Nights на ютубе копирует уже имеющиеся форматы как реферат из википедии, «Титан» же сделал ставку на бывших профиков, большинство из которых так и не стали интересны молодой аудитории (за что ответственен и клуб).

Такое охранительство (когда приоритет – помешать конкуренту, а не совместные поиски точек развития и сотрудничества) становится одной из черт медиафутбола. Его новым воздухом.

Мечты остались в 2022-м в серии пенальти «Амкала» и «Зоркого» в 1/какой-то там Кубка. В 2024-м – уже суровый быт. Теперь медиафутбол – это еще и закомплексованные, зажатые рисками и внутренними играми дяди. Против которых тусовка бастовала и на которых так не хотела быть похожей.

Эти дяди решают проблемы не креативом и смелостью, а запретами. Не отпуская игроков в сборную Медиалиги (как это делали, например, «Амкал» и 2Drots) или в сторонние проекты, чтобы не делиться лайками.

Они настолько привыкли, что все (к чему ни прикоснись в медиафутболе) взлетает и хайпует, что поверили: так будет всегда. Незаметно мимикрировав под профессиональные клубы. Результат стал важнее идеи, и этическая ловушка захлопнулась: оказалось, что ради действия можно нарушать базовые условия жизни – отмахиваться от неугодных, запускать руки в органические потоки информации, управлять журналистами вокруг себя.

Бастующие могли избрать публичный диалог или создание альтернативного шоу (в ответ тому, которое ведет «Крысева» на ютубе и куда все хотят попасть), но выстрелили себе в ногу и кричат на весь медийный лес. Никто из них публично не задал вопрос: что если «Крысева» пишет про 2Drots, а не про нас, потому что 2Drots собирают больше аудитории, делают более яркие перформансы и волнуют большее число людей? И если это так, то что нам сделать, чтобы перехватить это внимание?

Игнор этого простого вопроса порождает опасные соблазны.

Зачем удивлять аудиторию, придумывать неожиданные ходы, если можно пригрозить бойкотом «Крысеве», чтобы он сделал все за вас?

Зачем сохранять атмосферу комьюнити, если пришло время делить последние куски медийного пирога?

Зачем следовать духу медиафутбола, если на смену ламповости давно пришел маркетинг?

Это еще не логика усталых и с трудом выживающих клубов Второй лиги, но уже серьезный шаг в сторону от изначальной идеи.

Еще один важный момент: большинство бойкотирующих клубов не выстраивали медиафутбол и его идеологию, а ворвались в готовый продукт. Азамат Мусагалиев с ФК «10», «Чисто Питер», «Народная команда», «Титан», Fight Nights – это проекты, которые пришли в медиа позже. Очевидно, потому что им это нравилось и они хотели быть частью явления.

Но теперь они создают новый дух среды на месте прежнего – с совершенно другими идеалами. Поэтому очень важно, как на бойкот в долгосрочной перспективе отреагирует Медиалига и ее глава Николай Осипов. Он тоже ответственен за смысловое поле, что создается в индустрии, куда медиафутбол идет и чем в итоге хочет стать.

И последнее: глобально дело даже не в «Крысеве». Он тоже неидеален. Банил президента «Броуков» Дмитрия Егорова в своем шоу – из-за расхождения не по футбольным причинам. Что еще раз подчеркивает новую атмосферу медиафутбола: люди из-за амбиций и собственничества прячутся в собственных мирках. Перекидываясь заочными претензиями и запретами.

Но смысл не в том, идеальный журналист «Крысева» или нет. Смысл в самом запрете на распространение информации, что противоречит сути прежнего медиафутбола.

Происходит радикально новая ситуация. Прецедент, который во многом определит будущее проекта. Превратится ли он в франкенштейноподобную версию профессионального футбола, в которой милый славный Прокоп берет деньги за интервью (что уже случилось), а топ-клубы разбиваются на кланы, тем самым отдаляясь от аудитории и прячась каждый под своими капюшонами.

Сейчас медиафутбол все больше напоминает ранний «Камеди Клаб», который еще бодр, но при этом есть ощущение, что он все равно неизбежно состарится и станет «Аншлагом» 2.0.

Реклама 18+

Телеграм-канал Артема Терентьева

Фото: vk/media.league ; Instagram/prokop_02