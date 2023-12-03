Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент

Это не футбол.

Кажется, мы пережили худший тур РПЛ за последние несколько лет.

Из-за матчей Кубка России и сложной логистики на субботу РПЛ выкатила три не очень привлекательные для стороннего зрителя вывески – и все получили не только неяркие, но и очень некачественные матчи.

Праздник футбола открыли «Факел» и «Балтика», которая должна была долететь до Тамбова, там пересесть на автобус и доехать до Воронежа. Снегопад испортил план: аэропорт Тамбова закрыли, «Балтике» пришлось лететь дальше – в Домодедово. В итоге «Балтика» добралась до Воронежа лишь в час ночи.

Всего через 13 часов «Балтика» вышла на изумрудный газон стадиона профсоюзов. На предматчевом флэш-интервью у Сергея Игнашевича спросили о сухой серии – четыре матча без голов. Главный тренер «Балтики» четко предсказал следующие полтора часа: «Сегодня футбол вряд ли получится, другие качества у футболистов выйдут на первый план».

Футбола действительно не получилось.

Воронежский газон не подразумевал игры низом, при этом к нему сложно предъявлять претензии: старый стадион, начало декабря. Как и к «Балтике», которая и так постоянно ставит на силовое давление, длинные передачи, кроссы и стандарты. Но смесь этих обстоятельств дала ужасающий результат.

Это было только начало: дальше «Крылья» выиграли в Сочи (2:0), но до гола Ежова ни разу не пробили из штрафной с игры, а на субботний десерт подоспел классический матч «Пари НН» (1:0 с «Уралом» с голом после 90-й минуты).

Воскресенье – новая катастрофа. В Москве, где должны были пройти два центральных матча тура, пошел снег.

Выпало очень много.

Судья Рафаэль Шафеев, который неделю назад работал на снежном матче «Балтика» – «Спартак», на этот раз попал на игру ЦСКА – «Ростов».

Для начала: почему вообще в декабре матч назначен в Москве, а не Ростове? Об этом Sports.ru предупреждал еще в августе: в Ростове необходима реновация поля, клуб сам попросил провести на выезде два последних тура перед зимней паузой. Поэтому слова капитана «Ростова» Данила Глебова об обмене кругами кажутся не совсем корректными. При этом Глебов – не единственный представитель команд, который не знает нюансов: на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что решение о проведении матча принял делегат.

По регламенту РПЛ, судья принимает окончательное решение о проведении или переносе матча – и лига не может изменить его в одностороннем порядке. Более того, по информации инсайдера «Чемпионата» Андрея Панкова, РПЛ была готова на перенос игры ЦСКА – «Ростов» на понедельник и даже согласовала его с «Матч ТВ» и всеми органами. Собеседники Sports.ru утверждают, что перенос был согласован даже с Минцифры, ведь QR-коды всех присутствовавших на стадионе пришлось бы перезаливать.

По информации Sports.ru, в календаре этого сезона учтены всего две резервные даты – 6 декабря и 22 мая. При этом никто не мешает действовать по обстоятельствам (согласовав перенос с РФС, «Матч ТВ» и спонсорами) – например, дать ЦСКА и «Ростову» сыграть в день Кубка России, если они оттуда уже вылетели.

Шафеев действовал строго по регламенту РПЛ. По нему под неблагоприятными погодными условиями понимается только температура: нужно попасть в диапазон от -15 до +35. С этой точки зрения матч ЦСКА – «Ростов» прошел в соответствии с регламентом. Очевидно, документ несовершенен, если предусмотрена только температура.

Погодные условия и состояние газонов сильно повлияли на качество картинки и характер матчей ЦСКА – «Ростов», «Балтика» – «Спартак» и «Факел» – «Балтика». За три матча эти команды насобирали всего пять атак с 10+передачами – естественно, все они на дне рейтинга сезона по этому показателю. Это не футбол, никакой осмысленности.

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не видит в этом проблемы: «Арбитр, принимая решения о проведении матча, оценивает безопасность игры на поле для футболистов и фактическую возможность проведения матча. Оценка потенциальной зрелищности матча, влияние условий игры на тактику команд, привлекательность телекартинки и другие подобные факторы не входят в компетенцию арбитра.

По окончании матча «Балтика» – «Спартак», погодные условия которого принципиально не отличались от сегодняшней встречи, клубы РПЛ не обращались в РФС с предложениями внести изменения в существующую практику.

Возможно, сейчас такая дискуссия возникнет – и совместно с лигой и клубами нам удастся выработать оптимальный механизм действий в данных ситуациях. Но я считаю неправильным, чтобы судья принимал решение на основании эстетической составляющей матча».

Во-первых, совсем не ясно, почему Каманцев (фактически один из боссов Шафеева) не видит угроз для безопасности игроков в таких матчах. Речь не только про ЦСКА – «Ростов», но и про «Факел» – «Балтика», пример – защитник калининградцев Кирилл Маляров на ровном месте подвернул ногу.

Во-вторых, не очень понятно, почему Каманцев рассуждает о неправильности оценки эстетической составляющей матча, если решение о разметке (белые линии или цветные) принимает судья, а делегат, представляющий лигу, может только высказать пожелания.

По информации Sports.ru, и делегат матча ЦСКА – «Ростов» Иван Суворов, и арбитр Шафеев не видели смысла в красной разметке, хотя ЦСКА был готов ее предоставить. Аргумент – красную разметку под снегом не видно так же, как и белую. «Матч ТВ» и РПЛ даже после матча «Балтика» – «Спартак» тоже не настаивали на красной разметке (формально это может быть только рекомендацией).

Еще один из главных вопросов дня – выход «Зенита» в белой форме, тем более на фоне восприятия аналогичного комплекта «Спартака» в Калининграде неделю назад. По регламенту РПЛ, лига самостоятельно выбирает цвет формы команд не позднее чем за семь дней до матча. Игра «Локомотив» – «Зенит» изначально казалась проблемной из-за наличия белых комплектов у обеих команд, а также зеленой и синей домашних форм (то есть кто-то все равно играл бы в белом, если бы выбирали исключительно оригинальные сочетания). Правда, по словам собеседников Sports.ru, в понедельник «Динамо» выйдет в синей форме, а «Рубин» – в зеленой по просьбе «Матч ТВ».

Источники Sports.ru рассказывают, что лига обратилась в «Зенит» за импровизационной смесью комплектов лишь за несколько дней до матча – так из Петербурга вместе с белой гостевой футболкой приехали синие домашние шорты.

В итоге второй тайм «Локо» – «Зенит» вообще прошел в относительно комфортных условиях: лютый снегопад прекратился (хотя снег все равно падал), а газон на «РЖД Арене» выдержал тяжелейшие условия. За это – респект сотрудникам стадиона и клуба.

Многие обратили внимание на то, что «Локо» накрывал поле защитной пленкой, но это не уникальный ход: ЦСКА делал точно так же. На «ВЭБ Арене» пленку сняли за два часа до начала игры, на «РЖД Арене» полностью убрали за 45 минут до старта (подогрев работает на обоих стадионах).

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Воскресенье в РПЛ – кошмар не только из-за погодных условий.

Фактически все валят вину друг на друга: босс судей Каманцев говорит, что Шафеев не должен думать об эстетике, хотя на самом деле он отвечает в том числе за нее (разметка), и приходит к абсурдным выводам (красная разметка ничем не поможет). Лига не в состоянии принять жесткое решение о переносе, а в ее регламенте море недостатков.

В зимний перерыв необходимы перемены.

Ситуацию с красным мячом решили за неделю, хотя еще в прошлые выходные казалось, что в РПЛ нельзя сыграть мячом другой компании (у Nike красного нет, но в этом туре играли адидасовским, который уже использовали в Кубке России).

Внутренняя борьба и перекладывание ответственности точно не приведут наш футбол ни к чему хорошему.

И вопрос Валерия Карпина останется без ответа.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Невар; rfs.ru; cska-hockey.ru