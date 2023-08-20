Ставки на Спортс
Блог

Что сегодня в РПЛ: ужасная серия «Спартака» с «Зенитом» и две битвы аутсайдеров

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
Ставки на футбол Ставки на футбол
Спартак Спартак
Факел Факел
Ставки на спорт Ставки на спорт
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры
 

Игровой день РПЛ: «Спартак» зарубится с «Зенитом», «Факел» сыграет с «Пари НН», «Ахмат» – с «Оренбургом»

В воскресенье в РПЛ сыграют три матча. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает ставки, к которым можно присмотреться.

«Факел» – «Пари НН». Воронежцы смотрятся предпочтительнее и котируются фаворитами у букмекеров за 2.55. Но есть еще и парочка интересных трендов, которые ставят кжф под сомнение:

• Первый – «Факел» не забивает в трех очных матчах с «Пари НН» подряд. На продолжение тренда выставлен коэффициент в 2.90.

• Второй – «Пари НН» забивает не менее одного гола в семи из восьми последних встреч команд. Коэффициент сегодня – 1.55.

«Спартак» – «Зенит». Хозяевам сложно в главном дерби страны, хотя «Спартак» впервые за долгое время стал фаворитом в игре по мнению букмекеров. На продолжение страшной серии из 10 матчей, что москвичи не могут выиграть у петербуржцев – 1.59. Отдельно – самые приятные ставки на эту игру.

«Ахмат» – «Оренбург». В этой игре сразу смотрим на угловые:

• «Ахмат» подает меньше 5,5 угловых уже в девяти играх с «Оренбургом» подряд. Коэффициент на продолжение тренда – 2.02.

• «Оренбург», напротив, зарабатывает больше 3,5 корнеров в шести из семи личных встреч подряд. Сегодня тотал идет за 1.52.

Максимилиан Алфимов

Про угловые «Факела»

Первый матч дня пройдет в Воронеже и там проглядывается еще один тренд. «Факелу» настолько не нравится подавать с угла, что тотал меньше 4.5 угловых дома сыграл в 10 из 11 последних матчей.

Коэффициент сегодня идет за 1.97

Александр Фадин

Судья Карасев = мало карточек в дерби

В главном матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается мало желтых карточек. Рефери Карасев лишь однажды за 18 игр дал больше 5 ЖК за матч. При этом в дерби лишь однажды за шесть последних матчей проходил тотал в 5,5 ЖК. Сегодня ТМ 5,5 ЖК идет за 1.85

Александр Фадин

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий