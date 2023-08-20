Что сегодня в РПЛ: ужасная серия «Спартака» с «Зенитом» и две битвы аутсайдеров
Игровой день РПЛ: «Спартак» зарубится с «Зенитом», «Факел» сыграет с «Пари НН», «Ахмат» – с «Оренбургом»
В воскресенье в РПЛ сыграют три матча. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает ставки, к которым можно присмотреться.
«Факел» – «Пари НН». Воронежцы смотрятся предпочтительнее и котируются фаворитами у букмекеров за 2.55. Но есть еще и парочка интересных трендов, которые ставят кжф под сомнение:
• Первый – «Факел» не забивает в трех очных матчах с «Пари НН» подряд. На продолжение тренда выставлен коэффициент в 2.90.
• Второй – «Пари НН» забивает не менее одного гола в семи из восьми последних встреч команд. Коэффициент сегодня – 1.55.
«Спартак» – «Зенит». Хозяевам сложно в главном дерби страны, хотя «Спартак» впервые за долгое время стал фаворитом в игре по мнению букмекеров. На продолжение страшной серии из 10 матчей, что москвичи не могут выиграть у петербуржцев – 1.59. Отдельно – самые приятные ставки на эту игру.
«Ахмат» – «Оренбург». В этой игре сразу смотрим на угловые:
• «Ахмат» подает меньше 5,5 угловых уже в девяти играх с «Оренбургом» подряд. Коэффициент на продолжение тренда – 2.02.
• «Оренбург», напротив, зарабатывает больше 3,5 корнеров в шести из семи личных встреч подряд. Сегодня тотал идет за 1.52.
Про угловые «Факела»
Первый матч дня пройдет в Воронеже и там проглядывается еще один тренд. «Факелу» настолько не нравится подавать с угла, что тотал меньше 4.5 угловых дома сыграл в 10 из 11 последних матчей.
Коэффициент сегодня идет за 1.97
Судья Карасев = мало карточек в дерби
В главном матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается мало желтых карточек. Рефери Карасев лишь однажды за 18 игр дал больше 5 ЖК за матч. При этом в дерби лишь однажды за шесть последних матчей проходил тотал в 5,5 ЖК. Сегодня ТМ 5,5 ЖК идет за 1.85
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