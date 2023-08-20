Что сегодня в РПЛ: ужасная серия «Спартака» с «Зенитом» и две битвы аутсайдеров

В воскресенье в РПЛ сыграют три матча. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает ставки, к которым можно присмотреться.

«Факел» – «Пари НН». Воронежцы смотрятся предпочтительнее и котируются фаворитами у букмекеров за 2.55. Но есть еще и парочка интересных трендов, которые ставят кжф под сомнение:

• Первый – «Факел» не забивает в трех очных матчах с «Пари НН» подряд. На продолжение тренда выставлен коэффициент в 2.90.

• Второй – «Пари НН» забивает не менее одного гола в семи из восьми последних встреч команд. Коэффициент сегодня – 1.55.

«Спартак» – «Зенит». Хозяевам сложно в главном дерби страны, хотя «Спартак» впервые за долгое время стал фаворитом в игре по мнению букмекеров. На продолжение страшной серии из 10 матчей, что москвичи не могут выиграть у петербуржцев – 1.59. Отдельно – самые приятные ставки на эту игру.

«Ахмат» – «Оренбург» . В этой игре сразу смотрим на угловые:

• «Ахмат» подает меньше 5,5 угловых уже в девяти играх с «Оренбургом» подряд. Коэффициент на продолжение тренда – 2.02.

• «Оренбург», напротив, зарабатывает больше 3,5 корнеров в шести из семи личных встреч подряд. Сегодня тотал идет за 1.52.