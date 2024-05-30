«Олимпиакос» и «Фиорентина» выдали пока самый скучный финал года. Такого в еврокубках не было 10 лет

«Олимпиакос» и «Фиорентина» опровергли почти все тренды в очном финале. Матч получился на удивление скучным. Команды создали очень мало голевых моментов, напомнив решающие игры из уже подзабытой футбольной эпохи.

Десять лет с голами

В истории Лиги конференций это, естественно, первый решающий матч без единого гола в основное время. Здесь выборка не выглядит репрезентативной, учитывая, что сыграно все три встречи.

А вот суммарно с другими еврокубками сравнить уже интереснее. Последний раз финал без голов был в 2014 году. Тогда «Севилья» и «Бенфика» также дошли до серии пенальти, в которой понятно, что победить могли только испанцы. Это и есть единственная нулевая ничья в рамках финальной встречи в Лиге Европы нынешнего века. Прошлый матч без голов был в противостоянии «Арсенала» и «Галатасарая» (сезон 99/00).

В Лиге чемпионов такой памятный прецедент в XXI веке зафиксирован только раз: «Ювентус» и «Милан» дотянули до серии пенальти, где туринцы не реализовали три попытки, а соперник победил с двумя промахами

Тренды – не про финал Лиги конференций

Обе команды имели запредельные показатели по результативности в последних встречах, но в итоге выдали в основное время игру на тотал меньше 0.5. Коэффициент на такой исход был 9.00.

Закончилась и серия «Фиорентины» по обмену забитыми мячами – продержались восемь матчей.

А у «Олимпиакоса» не устояла победная серия по угловым. Остановилась на отметке в 22 матча.

Победа «Оли» – большая сенсация с точки зрения коэффициентов. Ранее мы подробно писали о пути клуба, который начинался с коэффициента 45.00 после вылета из Лиги Европы и смены тренера.

Подтвердил свою закономерность в этой Лиге конференций только Аюб Эль-Кааби. Марокканец точно станет культовой фигурой для истории всего греческого футбола: 11 голов, из которых пять в ворота «Астон Виллы» и победный в финале. Греция гуляет спустя ровно 20 лет после триумфа на Евро-2004.

Ставки на Спортсе

«Олимпиакос» – чудо Лиги конференций: начинали с 45.00 на победу, прошли после домашних 1:4, это второй греческий финал

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele; East News /Theophile BLOUDANIS / AFP