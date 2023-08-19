Что будет в матче «Спартака» и «Зенита»: гости не проиграют? А «Спартак» забьет? Разбираем главный матч первого круга РПЛ

Сегодня «Спартак» сыграет с «Зенитом» в главном дерби РПЛ. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает главные тренды и самые интересные линии на игру.

Как дела у «Спартака»? Много пропускают, забивают минимум два гола

Резюмируем этот сезон РПЛ для команды Гильермо Абаскаля:

•‎ «Спартак» пропускает в пяти встречах подряд в рамках РПЛ.

•‎ У москвичей при этом 14-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате (9 побед, 5 ничьих).

•‎ Плюс они забивали минимум дважды в пяти из семи последних домашних игр в РПЛ.

Илья Васильев классно разобрал тактику команд перед матчем, воспользуемся заметками по «Спартаку».

«Спартак» острее атакует: превосходит «Зенит» по xG, голевым моментам и результативным действиям. Команды часто использовали длинные передачи: «Спартак» так перебивал прессинг «Балтики» (2:1) и «Урала» (2:3), а «Зенит» взламывал «Пари НН» (2:0) и «Факел» (1:0), а также выходил из-под давления «Ростова» (1:1).

Плюсуем это знание к трендам.

«Спартак» забивает и пропускает дома в двенадцати из тринадцати последних очных встреч в РПЛ. Плюс москвичи забивают и пропускают дома в семи из восьми последних матчей.

Обе команды забьют за 1.60

«Спартак» забивает во 2-м тайме в 6 матчах подряд, учитывая тягу к атаке можно присмотреться к голу во вторые 45 минут.

«Спартак» забьет во втором тайме за 1.65

А что там у «Зенита»? Играют вничью, мало пропускают на выезде

При Семаке «Зенит» разжился самым сбалансированным составом РПЛ: достаточно влиятельных звезд, много объемных ролевиков, хорошая скамейка. Летом равновесие нарушилось: Малком – в «Аль-Хилале», Кузяев – в «Гавре», Вендел саботировал предсезонку, Родригао, Чистяков и Мостовой получили повреждения. Пока Семак не нашел оптимального варианта состава: Ду Кейрос не похож на замену Кузяеву, Коваленко почти не играет, вернувшийся Вендел только набирает форму.

Против «Пари НН» (2:0) «Зенит» в равных составах не мог взломать низкую оборону (сказалась потеря Кузяева, который отвечал за движение у штрафной, и Малкома, который мог решить сам), против «Ростова» (1:1) было сложно выбираться из-под прессинга (вспоминаем отсутствие Вендела, которому комфортно под давлением). Против «Динамо» было получше: владели инициативой (самый качественный матч впереди в новом сезоне) и зажимали соперника в его трети. «Зенит» остается лидером РПЛ по владению, но почти не угрожает чужим воротам.

Резюмируем этот сезон РПЛ для команды Сергея Семака:

• Три из четырех игр в гостях «Зенита» в РПЛ завершились ничьей. Сегодня ничья за 3.50.

• На выезде «Зенит» не пропускает больше одного гола в 25 из 26 последних игр в чемпионате.

• При этом петербуржцы не проигрывают «Спартаку» на протяжении 10 личных встреч (6 побед, 4 ничьи). Сегодня Петербург не проиграет за 1.59.

Из трендов еще интересно то, что команда Сергея Семака забивает меньше 1.5 мячей на выезде в семи из восьми последних очных встреч этих команд.

Индивидуальный тотал меньше 1,5 за 1.70

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press