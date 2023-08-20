Гол «Зенита» «Спартаку»: мяч шел мимо, Джикия неловко подправил в свои

«Зенит» открыл счет в дерби со «Спартаком» – на 32-й минуте удар Вендела из-за штрафной застал Свинова врасплох.

Мяч записали на бразильца, но вряд ли он бы случился без участия Георгия Джикии. Смотрим!

Казалось, спартаковцы отбились после атаки гостей и попытались вынести мяч из штрафной. Но Рябчук попал прямо на ногу свободному Венделу.

Бразильца никто не накрывал, он и пробил. Казалось, мяч шел мимо.

Но тут Джикия скрестил ноги – и касанием изменил направление мяча.

Без шансов.