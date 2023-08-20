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Гол «Зенита» «Спартаку»: мяч шел мимо, Джикия неловко подправил в свои

Вендел Вендел
Зенит Зенит
Спартак Спартак
Георгий Джикия Георгий Джикия
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Футбол Футбол

«Зенит» открыл счет в дерби со «Спартаком» – на 32-й минуте удар Вендела из-за штрафной застал Свинова врасплох.

Мяч записали на бразильца, но вряд ли он бы случился без участия Георгия Джикии. Смотрим! 

Казалось, спартаковцы отбились после атаки гостей и попытались вынести мяч из штрафной. Но Рябчук попал прямо на ногу свободному Венделу.

Бразильца никто не накрывал, он и пробил. Казалось, мяч шел мимо.

Но тут Джикия скрестил ноги – и касанием изменил направление мяча.

Без шансов. 

Спартак – Зенит 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Вендел, 0:2 – 73 Вендел, 1:2 – 81 Соболев.
СпартакСвинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
ЗенитКержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
Предупреждения:
Игнатов (10), Хлусевич (76), Барриос (79).

У «Спартака» проблемы в обороне, у «Зенита» – в атаке. Изучаем тактику перед мегаматчем

6 комментариев

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Алексей Спартаковский
это тело только интервью может раздавать, уже давно пора продавать хоть кому нибудь, его лучшие годы давно позади, а вреда в каждом матче полно
+8
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+8
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Dario Alexys
Джикия вывел Вендела на уровень Тони Крооса)
+3
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+3
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Pb-SE
Этот Спартак закончился, заносите новый
+2
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Часть команды - часть корабля
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Isshin88
Он аджикой бутсы перед матчем намазал?
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Саид Сагиров
Ответ Алексей Спартаковский
это тело только интервью может раздавать, уже давно пора продавать хоть кому нибудь, его лучшие годы давно позади, а вреда в каждом матче полно
Тебе писать легче ни капли уважения ты не настоящий фан Спартака Джикия одал свой лучшие годы Спартаку а ты его критикуешь Иуда🔧 его подержать надо с каждым бывает
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