Гол «Зенита» «Спартаку»: мяч шел мимо, Джикия неловко подправил в свои
«Зенит» открыл счет в дерби со «Спартаком» – на 32-й минуте удар Вендела из-за штрафной застал Свинова врасплох.
Мяч записали на бразильца, но вряд ли он бы случился без участия Георгия Джикии. Смотрим!
Казалось, спартаковцы отбились после атаки гостей и попытались вынести мяч из штрафной. Но Рябчук попал прямо на ногу свободному Венделу.
Бразильца никто не накрывал, он и пробил. Казалось, мяч шел мимо.
Но тут Джикия скрестил ноги – и касанием изменил направление мяча.
Без шансов.
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Свинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
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